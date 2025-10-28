Nowy PSZOK na Mokotowie

poniedziałek–piątek: godz. 7-20

soboty: godz. 9-17

Punkt jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy oraz w Sobotę Wielkanocną.

Lokalizacja przy ul. Zawodzie 18 (w pobliżu ulic Wiertniczej i Augustówki) zapewnia łatwy dojazd zarówno mieszkańcom Mokotowa, jak i Wilanowa.

Gdzie jeszcze działają PSZOK-i w Warszawie?

Nowy punkt to już czwarty stacjonarny PSZOK w Warszawie. Pozostałe lokalizacje to:

ul. Płytowa 1 – Białołęka,

ul. Tatarska 2/4 – Wola,

ul. Kampinoska 1 – Bielany.

Uwaga! W dniach 27–31 października 2025 r. PSZOK przy ul. Płytowej 1 będzie nieczynny z powodu przerwy technicznej.

Reklama Reklama

MPSZOK – mobilny punkt zbiórki odpadów

Dla mieszkańców, którzy nie mogą dotrzeć do stacjonarnego PSZOK-u, działa również MPSZOK, czyli mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Specjalne pojazdy odwiedzają regularnie każdą dzielnicę Warszawy, przyjmując m.in.:

elektroodpady,

baterie i żarówki,

zużyte tekstylia,

farby i rozpuszczalniki.

Od października liczba lokalizacji, w których działa MPSZOK, zwiększyła się z 42 do 70, co oznacza jeszcze większą dostępność i wygodę dla mieszkańców.

Reklama Reklama

Warszawa stawia na ekologię

Otwarcie nowego PSZOK-u to kolejny krok w kierunku bardziej zrównoważonego gospodarowania odpadami. Dzięki takim inicjatywom Warszawa zachęca mieszkańców do segregacji i ponownego wykorzystania surowców, zmniejszając ilość odpadów trafiających na składowiska.