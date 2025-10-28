8.5°C
Życie Warszawy

Nowy PSZOK na Mokotowie

Publikacja: 28.10.2025 16:35

PSZOK przy ul. Zawodzie 18 to już czwarty taki punkt w stolicy, w którym bezpłatnie można oddać odpady, które nie powinny trafiać do domowych koszy.

Foto: mat. pras.

M.B.
Od dziś mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z nowego miejsca do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. Przy ul. Zawodzie 18 na Mokotowie został otwarty nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). To już czwarty taki punkt w stolicy, w którym bezpłatnie można oddać odpady, które nie powinny trafiać do domowych koszy.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to rozwiązanie, które wspiera mieszkańców w dbaniu o środowisko i prawidłową segregację odpadów. W PSZOK-u przy ul. Zawodzie 18 można bezpłatnie oddać m.in.:

  • stare meble,
  • zużyty sprzęt RTV i AGD,
  • baterie i żarówki,
  • odpady tekstylne i zielone,
  • chemikalia i inne odpady niebezpieczne.

Wszystkie te odpady zostaną przekazane do dalszego przetworzenia lub utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska.

Godziny otwarcia PSZOK na Mokotowie

Nowy PSZOK działa sześć dni w tygodniu:

  • poniedziałek–piątek: godz. 7-20
  • soboty: godz. 9-17

Punkt jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy oraz w Sobotę Wielkanocną.

Lokalizacja przy ul. Zawodzie 18 (w pobliżu ulic Wiertniczej i Augustówki) zapewnia łatwy dojazd zarówno mieszkańcom Mokotowa, jak i Wilanowa.

Gdzie jeszcze działają PSZOK-i w Warszawie?

Nowy punkt to już czwarty stacjonarny PSZOK w Warszawie. Pozostałe lokalizacje to:

  • ul. Płytowa 1 – Białołęka,
  • ul. Tatarska 2/4 – Wola,
  • ul. Kampinoska 1 – Bielany.

Uwaga! W dniach 27–31 października 2025 r. PSZOK przy ul. Płytowej 1 będzie nieczynny z powodu przerwy technicznej.

MPSZOK – mobilny punkt zbiórki odpadów

Dla mieszkańców, którzy nie mogą dotrzeć do stacjonarnego PSZOK-u, działa również MPSZOK, czyli mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Specjalne pojazdy odwiedzają regularnie każdą dzielnicę Warszawy, przyjmując m.in.:

  • elektroodpady,
  • baterie i żarówki,
  • zużyte tekstylia,
  • farby i rozpuszczalniki.

Od października liczba lokalizacji, w których działa MPSZOK, zwiększyła się z 42 do 70, co oznacza jeszcze większą dostępność i wygodę dla mieszkańców.

Warszawa stawia na ekologię

Otwarcie nowego PSZOK-u to kolejny krok w kierunku bardziej zrównoważonego gospodarowania odpadami. Dzięki takim inicjatywom Warszawa zachęca mieszkańców do segregacji i ponownego wykorzystania surowców, zmniejszając ilość odpadów trafiających na składowiska.

