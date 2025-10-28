Nowy PSZOK na Mokotowie

PSZOK przy ul. Zawodzie 18 to już czwarty taki punkt w stolicy, w którym bezpłatnie można oddać odpady, które nie powinny trafiać do domowych koszy.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to rozwiązanie, które wspiera mieszkańców w dbaniu o środowisko i prawidłową segregację odpadów. W PSZOK-u przy ul. Zawodzie 18 można bezpłatnie oddać m.in.:
Wszystkie te odpady zostaną przekazane do dalszego przetworzenia lub utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska.
Nowy PSZOK działa sześć dni w tygodniu:
Punkt jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy oraz w Sobotę Wielkanocną.
Lokalizacja przy ul. Zawodzie 18 (w pobliżu ulic Wiertniczej i Augustówki) zapewnia łatwy dojazd zarówno mieszkańcom Mokotowa, jak i Wilanowa.
Nowy punkt to już czwarty stacjonarny PSZOK w Warszawie. Pozostałe lokalizacje to:
Uwaga! W dniach 27–31 października 2025 r. PSZOK przy ul. Płytowej 1 będzie nieczynny z powodu przerwy technicznej.
Dla mieszkańców, którzy nie mogą dotrzeć do stacjonarnego PSZOK-u, działa również MPSZOK, czyli mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Specjalne pojazdy odwiedzają regularnie każdą dzielnicę Warszawy, przyjmując m.in.:
Od października liczba lokalizacji, w których działa MPSZOK, zwiększyła się z 42 do 70, co oznacza jeszcze większą dostępność i wygodę dla mieszkańców.
Otwarcie nowego PSZOK-u to kolejny krok w kierunku bardziej zrównoważonego gospodarowania odpadami. Dzięki takim inicjatywom Warszawa zachęca mieszkańców do segregacji i ponownego wykorzystania surowców, zmniejszając ilość odpadów trafiających na składowiska.