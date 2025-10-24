Wszystkich Świętych w duchu zero waste. Jeden znicz, żywe kwiaty, a na cmentarz spacerem

Stołeczny ratusz przypomina o zniczodzielniach, które zlokalizowane są przy niektórych cmentarzach
Okres Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego to dla wielu Polaków czas intensywnej pamięci o bliskich, objawiającej się odwiedzaniem grobów, przystrajaniem ich kwiatami i zapalaniem licznych zniczy. Niestety, ten szlachetny zwyczaj ma swoją ciemną stronę – co roku generuje ogromne ilości trudnych do zagospodarowania odpadów. W odpowiedzi na to wyzwanie, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przygotował szereg rekomendacji, mających na celu przeprowadzenie tych świąt w duchu zero waste.
Władze Warszawy w pierwszej kolejności apelują o umiar w kwestii zapalanych na cmentarzach lampionów. Zarówno tradycyjne znicze woskowe, jak i coraz popularniejsze ledowe, po krótkim czasie użytkowania stają się kłopotliwym odpadem. Dlatego kluczowe jest świadome ograniczenie ich liczby, a także wiedza na temat ich prawidłowej utylizacji.
Jeśli chodzi o poprawną segregację, zużyte zwykłe znicze należy wyrzucać do odpadów zmieszanych. Natomiast znicze ledowe są traktowane jako elektroodpady. Muszą one trafić do specjalnych kontenerów na elektroodpady lub zostać dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub Mobilnego PSZOK (MPSZOK).
W ramach ekologicznej alternatywy miasto promuje ideę samodzielnie wykonanych zniczy. Wystarczy wykorzystać szklany słoik, w którym umieścimy wkład: najlepiej świecę woskową lub sojową. Taki wybór jest uzasadniony ekologicznie, ponieważ w przeciwieństwie do wkładów parafinowych, naturalne świece nie wydzielają szkodliwych oparów do atmosfery.
Doskonałym rozwiązaniem, które bezpośrednio przyczynia się do redukcji ilości śmieci, jest korzystanie ze zniczodzielni. To specjalne punkty zlokalizowane przy niektórych cmentarzach, gdzie mieszkańcy mogą zostawić niepotrzebne, ale wciąż w dobrym stanie, szklane osłonki zniczy.
Podkreśla się, że szklane osłonki mogą być używane wielokrotnie. Taki recykling jest niezwykle prosty: wystarczy w osłonce wymienić wkład. Urząd Miasta rekomenduje przy tym, aby wybierać wkłady wykonane z naturalnego wosku, co wpisuje się w cel minimalizacji odpadów i dbałości o środowisko naturalne.
Jednym z największych problemów cmentarnych śmieci są sztuczne kwiaty. Wyprodukowane z różnych tworzyw i materiałów, nie nadają się one do recyklingu, stając się niepotrzebnym balastem dla środowiska.
Dlatego kluczowa jest zmiana nawyków i zastąpienie sztucznych kompozycji żywymi kwiatami. Jedna doniczka z wrzosem czy elegancki bukiet chryzantem to piękny i naturalny sposób na upamiętnienie zmarłych. Żywe rośliny są nie tylko estetyczne, ale stanowią jednocześnie wyraz troski o środowisko, dowodząc, że pamięć o bliskich można połączyć z odpowiedzialnością ekologiczną.
W trosce o czystość powietrza i komfort mieszkańców, Warszawa zdecydowanie promuje dojazd na cmentarze komunikacją miejską jako formę transportu bardziej przyjazną dla środowiska niż prywatny samochód.
W tym celu, w okresie od 25 października do 3 listopada, stołeczny ratusz uruchamia specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które mają ułatwić dojazd do wszystkich cmentarzy w mieście. Ponadto, częściej niż zwykle kursować będą autobusy na stałych trasach przebiegających obok nekropolii.
Wybór transportu publicznego, poza korzyścią ekologiczną, niesie za sobą również praktyczne zalety: pozwala uniknąć frustracji związanej z korkami, problemami z miejscami parkingowymi oraz zmianami w organizacji ruchu wprowadzonymi w rejonach cmentarzy. Osobom, które mieszkają w pobliżu nekropolii, Urząd Miasta sugeruje wybór spaceru – jest to najbardziej ekologiczna i najzdrowsza opcja.