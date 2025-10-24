Wszystkich Świętych w duchu zero waste. Jeden znicz, żywe kwiaty, a na cmentarz spacerem

Warszawa stawia na ekologię w czasie zadumy. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w ramach akcji Ekolistopad apeluje do mieszkańców o świadome ograniczanie odpadów: mniej zniczy, więcej żywych kwiatów i wybór komunikacji miejskiej, aby celebrować pamięć o zmarłych z poszanowaniem dla środowiska.



Okres Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego to dla wielu Polaków czas intensywnej pamięci o bliskich, objawiającej się odwiedzaniem grobów, przystrajaniem ich kwiatami i zapalaniem licznych zniczy. Niestety, ten szlachetny zwyczaj ma swoją ciemną stronę – co roku generuje ogromne ilości trudnych do zagospodarowania odpadów. W odpowiedzi na to wyzwanie, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przygotował szereg rekomendacji, mających na celu przeprowadzenie tych świąt w duchu zero waste.

Klucz do mniejszej ilości odpadów

Władze Warszawy w pierwszej kolejności apelują o umiar w kwestii zapalanych na cmentarzach lampionów. Zarówno tradycyjne znicze woskowe, jak i coraz popularniejsze ledowe, po krótkim czasie użytkowania stają się kłopotliwym odpadem. Dlatego kluczowe jest świadome ograniczenie ich liczby, a także wiedza na temat ich prawidłowej utylizacji.

Kluczowa jest zmiana nawyków i zastąpienie sztucznych kompozycji żywymi kwiatami

Jeśli chodzi o poprawną segregację, zużyte zwykłe znicze należy wyrzucać do odpadów zmieszanych. Natomiast znicze ledowe są traktowane jako elektroodpady. Muszą one trafić do specjalnych kontenerów na elektroodpady lub zostać dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub Mobilnego PSZOK (MPSZOK).

W ramach ekologicznej alternatywy miasto promuje ideę samodzielnie wykonanych zniczy. Wystarczy wykorzystać szklany słoik, w którym umieścimy wkład: najlepiej świecę woskową lub sojową. Taki wybór jest uzasadniony ekologicznie, ponieważ w przeciwieństwie do wkładów parafinowych, naturalne świece nie wydzielają szkodliwych oparów do atmosfery.