Ulica Posag 7 Panien nieprzejezdna w weekend

W związku z przebudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i fragmentu drogi, ulica Posag 7 Panien zostanie całkowicie zamknięta 25 i 26 października. Po zakończeniu prac, ulica wróci do ruchu jednokierunkowego.



Największe zmiany czekają na kierowców w weekend. Od soboty, 25 października, od godz. 6 do niedzieli, 26 października, do godz. 18, ulica Posag 7 Panien będzie nieprzejezdna. Niemożliwy będzie przejazd przez skrzyżowanie z ulicą Herbu Oksza i dalej w kierunku zajezdni autobusowej.

Wyznaczony objazd dla kierowców będzie prowadził trasą: Gierdziejewskiego, Balicką, Władysława Jagiełły, Traktorzystów i Szamoty.

Foto: mat. pras.

Powrót do ruchu jednokierunkowego do końca miesiąca

Po weekendowym zamknięciu, w niedzielę po godzinie 18:00, ruch na Posag 7 Panien zostanie wznowiony, ale z zachowaniem dotychczasowych ograniczeń. Do końca października przejazd będzie możliwy wyłącznie w jednym kierunku – w stronę ulicy Gierdziejewskiego, na odcinku pomiędzy zajezdnią autobusową a Herbu Oksza.

Kierowcy jadący w przeciwnym kierunku (w stronę zajezdni) będą musieli korzystać z objazdu ulicami: Władysława Jagiełły, Traktorzystów do Szamoty.