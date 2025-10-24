Ulica Posag 7 Panien nieprzejezdna w weekend

Prowadzone prace przy sieci wod-kan wymuszają zamknięcie przejazdu ulicą Posagu 7 Panien w weekend
Największe zmiany czekają na kierowców w weekend. Od soboty, 25 października, od godz. 6 do niedzieli, 26 października, do godz. 18, ulica Posag 7 Panien będzie nieprzejezdna. Niemożliwy będzie przejazd przez skrzyżowanie z ulicą Herbu Oksza i dalej w kierunku zajezdni autobusowej.
Wyznaczony objazd dla kierowców będzie prowadził trasą: Gierdziejewskiego, Balicką, Władysława Jagiełły, Traktorzystów i Szamoty.
Po weekendowym zamknięciu, w niedzielę po godzinie 18:00, ruch na Posag 7 Panien zostanie wznowiony, ale z zachowaniem dotychczasowych ograniczeń. Do końca października przejazd będzie możliwy wyłącznie w jednym kierunku – w stronę ulicy Gierdziejewskiego, na odcinku pomiędzy zajezdnią autobusową a Herbu Oksza.
Kierowcy jadący w przeciwnym kierunku (w stronę zajezdni) będą musieli korzystać z objazdu ulicami: Władysława Jagiełły, Traktorzystów do Szamoty.
Utrudnienia w rejonie ulicy Posag 7 Panien wymuszają dalsze zmiany na trasach lokalnych linii autobusowych.
Pasażerów i kierowców prosi się o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i zaplanowanie podróży z uwzględnieniem wydłużonego czasu przejazdu.