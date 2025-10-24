10.4°C
Życie Warszawy

Ulica Posag 7 Panien nieprzejezdna w weekend

Publikacja: 24.10.2025 10:10

Prowadzone prace przy sieci wod-kan wymuszają zamknięcie przejazdu ulicą Posagu 7 Panien w weekend

Foto: mat. pras.

M.B.
W związku z przebudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i fragmentu drogi, ulica Posag 7 Panien zostanie całkowicie zamknięta 25 i 26 października. Po zakończeniu prac, ulica wróci do ruchu jednokierunkowego.

Największe zmiany czekają na kierowców w weekend. Od soboty, 25 października, od godz. 6 do niedzieli, 26 października, do godz. 18, ulica Posag 7 Panien będzie nieprzejezdna. Niemożliwy będzie przejazd przez skrzyżowanie z ulicą Herbu Oksza i dalej w kierunku zajezdni autobusowej.

Wyznaczony objazd dla kierowców będzie prowadził trasą: Gierdziejewskiego, Balicką, Władysława Jagiełły, Traktorzystów i Szamoty.

Foto: mat. pras.

Powrót do ruchu jednokierunkowego do końca miesiąca

Po weekendowym zamknięciu, w niedzielę po godzinie 18:00, ruch na Posag 7 Panien zostanie wznowiony, ale z zachowaniem dotychczasowych ograniczeń. Do końca października przejazd będzie możliwy wyłącznie w jednym kierunku – w stronę ulicy Gierdziejewskiego, na odcinku pomiędzy zajezdnią autobusową a Herbu Oksza.

Kierowcy jadący w przeciwnym kierunku (w stronę zajezdni) będą musieli korzystać z objazdu ulicami: Władysława Jagiełły, Traktorzystów do Szamoty.

Foto: mat. pras.

Autobusy na zmienionych trasach

Utrudnienia w rejonie ulicy Posag 7 Panien wymuszają dalsze zmiany na trasach lokalnych linii autobusowych.

  • Linia 177: Autobusy nie dojadą do pętli Ursus Niedźwiadek. Trasa objazdowa poprowadzi ulicami: Traktorzystów, Władysława Jagiełły, Warszawską, Orłów Piastowskich, Czerwoną Drogą i Posag 7 Panien do przystanku Habicha 01. Stąd autobusy ruszą dalej w kierunku Osiedla Górczewska.
  • Linia 207: Kursy do pętli przy urzędzie dzielnicy Ursus będą realizowane z pominięciem odcinka trasy na ulicach Posag 7 Panien i Szamoty. Objazd poprowadzi przez: Warszawską, Władysława Jagiełły i Traktorzystów.

Pasażerów i kierowców prosi się o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i zaplanowanie podróży z uwzględnieniem wydłużonego czasu przejazdu.

Źródło: zyciewarszawy.pl

