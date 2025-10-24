10.4°C
995.8 hPa
Życie Warszawy

Pluskwy w warszawskiej podstawówce. Uczniowie będą mieli dwa dni wolnego

Publikacja: 24.10.2025 12:30

Przez dwa dni (27-28 października) w SP nr 80 na warszawskich Bielanach nie będzie lekcji. Powód? W

Przez dwa dni (27-28 października) w SP nr 80 na warszawskich Bielanach nie będzie lekcji. Powód? W budynku pojawiły się pluskwy

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos
W Szkole Podstawowej nr 80 na Bielanach pojawiły się pluskwy. Konieczna jest dezynsekcja. W tego powodu w najbliższy poniedziałek i wtorek (27-28 października) w szkole nie będzie lekcji.

„W poniedziałek pani dyrektor wystąpiła do burmistrza o zawieszenie zajęć dydaktycznych w dniach 27 i 28 października w celu przeprowadzenia dezynsekcji. Rodzice zostali o tym poinformowani za pośrednictwem Librusa. W tym tygodniu dzieci muszą zabrać wszystkie swoje rzeczy z szafek” – przekazała tvnwarszawa.pl Magdalena Borek, rzeczniczka prasowa Urzędu Dzielnicy Bielany. Zgodnie z prawem oświatowym dyrektor szkoły ma prawo zawiesić zajęcia na dwa dni bez konieczności ich odrabiania.

Pluskwy w budynku SP 80 miały pojawić się w kotłowni i jednym pomieszczeniu socjalnym. Insekty zagnieździły się w meblach, które zostały już stamtąd usunięte. W nadchodzący weekend w budynku zostanie przeprowadzona dezynsekcja, a poniedziałek i wtorek placówka ma być przygotowywana na powrót uczniów. Zabieg ma być powtórzony dwa tygodnie później, w weekend 8 i 9 listopada. Kolejne dwa dni są wolne od nauki, więc tym razem nie trzeba będzie odwoływać lekcji.

Pluskwy – nieproszony gość domów i mieszkań 

Pluskwa Cimex lectularius

Pluskwa Cimex lectularius

Foto: mat. pras.

Pluskwy to małe owady o czerwono-brązowej barwie. Preferowanymi żywicielami dwóch najczęściej występujących gatunków (Cimex lectularius i Cimex hemipterus) są ludzie. Ich odwłok ma spłaszczony kształt, który po posiłku (żywią się krwią) ulega wydłużeniu i zyskuje wrzecionowaty kształt. Nie posiadają skrzydeł. Cechują się bardzo dużą wytrzymałością. Dorosła pluskwa żywi się co kilka dni, a jeżeli znika jej żywiciel to może pozostawać w stanie hibernacji nawet kilka miesięcy.

Reklama
Reklama
Pluskwa Cimex hemipterus

Pluskwa Cimex hemipterus

Foto: Adobe Stock

Najczęściej gnieżdżą się w spojeniach łóżek, tapczanów, w szczelinach ścian, pod ramami obrazów, w zasłonach i żaluzjach. W miejscu, gdzie występuje duża populacja pluskiew może pojawić się specyficzny, słodki zapach. Często ich obecność można wykryć dopiero po pojawieniu się ukąszeń. Mogą one powodować silny świąd, a u osób szczególnie wrażliwych – reakcje alergiczne. W miejscu ugryzienia pluskwy pojawiają się małe, czerwone plamki, często występujące w skupiskach.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

Policja poinformowała o finale sprawy dotyczącej kobiety, która nie wiedziała, kim jest / zdjęcie il
bezpieczeństwo

Kobieta z utratą pamięci. Policja informuje o finale sprawy

Osiedle Plac Wojska Polskiego w Wesołej
przestrzeń miejska

Wesoła porządkuje adresy. Mieszkańcy zabrali głos

Saski Zakątek to najstarsze działające (jeszcze) przedszkole na Saskiej Kępie
infrastruktura edukacyjna

Historyczne przedszkole na Saskiej Kępie jednak do likwidacji. Władze dzielnicy kompromitują się w oczach mieszkańców

Cechą wyróżniającą Tulipan House na rynku biurowym w stolicy jest hol wejściowy o wysokości 17 metró
przestrzeń dydaktyczna

Biurowiec Tulipan House zyskuje nowy edukacyjny charakter

W BUW-ie odbędzie się kolejna odsłona TEDx University of Warsaw
innowacje

Te konferencje przyciągają miliony widzów. Trwa bezpłatna rejestracja na TEDx na UW

Łączna liczba uczniów wypisanych z edukacji zdrowotnej w stolicy w stolicy opiewa na niemal 100 tys.
nowy przedmiot

Edukacja zdrowotna. 100 tys. uczniów w Warszawie wypisanych z przedmiotu

Fundacja Drogi Mazowsza z Warszawy szkoli nauczycieli wychowania komunikacyjnego z bezpiecznej jazdy
bezpieczeństwo

Jazda na hulajnodze elektrycznej. Darmowe szkolenie dla nauczycieli

Bluzy z logiem Politechniki Warszawskiej kosztują 160 zł, czapka z daszkiem – 36 zł
Szkoły wyższe

Torba „Jestem z UW” czy miś z Politechniki? Uczelnie promują swoje gadżety

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama