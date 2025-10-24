Pluskwy w warszawskiej podstawówce. Uczniowie będą mieli dwa dni wolnego

W Szkole Podstawowej nr 80 na Bielanach pojawiły się pluskwy. Konieczna jest dezynsekcja. W tego powodu w najbliższy poniedziałek i wtorek (27-28 października) w szkole nie będzie lekcji.



„W poniedziałek pani dyrektor wystąpiła do burmistrza o zawieszenie zajęć dydaktycznych w dniach 27 i 28 października w celu przeprowadzenia dezynsekcji. Rodzice zostali o tym poinformowani za pośrednictwem Librusa. W tym tygodniu dzieci muszą zabrać wszystkie swoje rzeczy z szafek” – przekazała tvnwarszawa.pl Magdalena Borek, rzeczniczka prasowa Urzędu Dzielnicy Bielany. Zgodnie z prawem oświatowym dyrektor szkoły ma prawo zawiesić zajęcia na dwa dni bez konieczności ich odrabiania.

Pluskwy w budynku SP 80 miały pojawić się w kotłowni i jednym pomieszczeniu socjalnym. Insekty zagnieździły się w meblach, które zostały już stamtąd usunięte. W nadchodzący weekend w budynku zostanie przeprowadzona dezynsekcja, a poniedziałek i wtorek placówka ma być przygotowywana na powrót uczniów. Zabieg ma być powtórzony dwa tygodnie później, w weekend 8 i 9 listopada. Kolejne dwa dni są wolne od nauki, więc tym razem nie trzeba będzie odwoływać lekcji.

Pluskwy – nieproszony gość domów i mieszkań

Pluskwa Cimex lectularius Foto: mat. pras.

Pluskwy to małe owady o czerwono-brązowej barwie. Preferowanymi żywicielami dwóch najczęściej występujących gatunków (Cimex lectularius i Cimex hemipterus) są ludzie. Ich odwłok ma spłaszczony kształt, który po posiłku (żywią się krwią) ulega wydłużeniu i zyskuje wrzecionowaty kształt. Nie posiadają skrzydeł. Cechują się bardzo dużą wytrzymałością. Dorosła pluskwa żywi się co kilka dni, a jeżeli znika jej żywiciel to może pozostawać w stanie hibernacji nawet kilka miesięcy.