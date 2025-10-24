Pluskwy w warszawskiej podstawówce. Uczniowie będą mieli dwa dni wolnego

Przez dwa dni (27-28 października) w SP nr 80 na warszawskich Bielanach nie będzie lekcji. Powód? W budynku pojawiły się pluskwy
„W poniedziałek pani dyrektor wystąpiła do burmistrza o zawieszenie zajęć dydaktycznych w dniach 27 i 28 października w celu przeprowadzenia dezynsekcji. Rodzice zostali o tym poinformowani za pośrednictwem Librusa. W tym tygodniu dzieci muszą zabrać wszystkie swoje rzeczy z szafek” – przekazała tvnwarszawa.pl Magdalena Borek, rzeczniczka prasowa Urzędu Dzielnicy Bielany. Zgodnie z prawem oświatowym dyrektor szkoły ma prawo zawiesić zajęcia na dwa dni bez konieczności ich odrabiania.
Pluskwy w budynku SP 80 miały pojawić się w kotłowni i jednym pomieszczeniu socjalnym. Insekty zagnieździły się w meblach, które zostały już stamtąd usunięte. W nadchodzący weekend w budynku zostanie przeprowadzona dezynsekcja, a poniedziałek i wtorek placówka ma być przygotowywana na powrót uczniów. Zabieg ma być powtórzony dwa tygodnie później, w weekend 8 i 9 listopada. Kolejne dwa dni są wolne od nauki, więc tym razem nie trzeba będzie odwoływać lekcji.
Pluskwa Cimex lectularius
Pluskwy to małe owady o czerwono-brązowej barwie. Preferowanymi żywicielami dwóch najczęściej występujących gatunków (Cimex lectularius i Cimex hemipterus) są ludzie. Ich odwłok ma spłaszczony kształt, który po posiłku (żywią się krwią) ulega wydłużeniu i zyskuje wrzecionowaty kształt. Nie posiadają skrzydeł. Cechują się bardzo dużą wytrzymałością. Dorosła pluskwa żywi się co kilka dni, a jeżeli znika jej żywiciel to może pozostawać w stanie hibernacji nawet kilka miesięcy.
Pluskwa Cimex hemipterus
Najczęściej gnieżdżą się w spojeniach łóżek, tapczanów, w szczelinach ścian, pod ramami obrazów, w zasłonach i żaluzjach. W miejscu, gdzie występuje duża populacja pluskiew może pojawić się specyficzny, słodki zapach. Często ich obecność można wykryć dopiero po pojawieniu się ukąszeń. Mogą one powodować silny świąd, a u osób szczególnie wrażliwych – reakcje alergiczne. W miejscu ugryzienia pluskwy pojawiają się małe, czerwone plamki, często występujące w skupiskach.