Uniwersytet Warszawski będzie walczył z dezinformacją. Projekt „Nauka Sprawdza”

Uniwersytet Warszawski wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęli projekt Nauka Sprawdza, będący szeroką i systemową odpowiedzią na szerzenie dezinformacji w społeczeństwie.



Jak tłumaczą organizatorzy projektu, algorytmy sprzyjają szerzeniu treści kontrowersyjnych, wywołujących silne emocje, co często nie idzie w parze z naukową i faktograficzną rzetelnością. To z kolei pociąga za sobą konkretne straty społeczne, wpływając negatywnie na m.in. wybory konsumenckie, wychowanie dzieci, edukację, bezpieczeństwo czy kwestie związane z ochroną zdrowia.

Przeciwdziałanie manipulacjom wykorzystującym badania naukowe

Nauka Sprawdza to zakrojony na szeroką skalę projekt, który zakłada przeciwdziałanie manipulacjom wykorzystującym badania naukowe.

– Z uwagi na skalę zjawiska, jakim jest dezinformacja i idące za nią konsekwencje, jesteśmy zdeterminowani, aby podjąć to wyzwanie. Przekazywanie rzetelnej wiedzy to nasz obowiązek, a zarazem pieczołowicie kultywowana tradycja, sięgająca już ponad 200 lat. Jestem przekonany, że zaangażowanie potencjału intelektualnego i operacyjnego pracowników i doktorantów naszej uczelni to najwłaściwsza droga do budowania wartościowej i rzetelnej komunikacji na temat dezinformacji i skutecznych działań edukacyjnych w tym obszarze – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

– Dezinformacja, fake newsy i pseudonauka stały się dziś narzędziem presji geopolitycznej, ekonomicznej i realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, gospodarki i bezpieczeństwa państwa – dodaje Robert Grey, kanclerz UW. – Dlatego musimy budować trwałe mosty między nauką, administracją, gospodarką i mediami. Nauka sprawdza to projekt, który wzmacnia te połączenia: weryfikuje fakty, dostarcza rzetelnej wiedzy i pomaga instytucjom podejmować decyzje oparte na dowodach, a nie na manipulacjach. Traktujemy go jako obronę kręgosłupa współczesnej demokracji, zdolności do odróżniania wiedzy od fałszu. Uniwersytet Warszawski wypełnia w ten sposób swoją misję publiczną: broni przestrzeni opartej na faktach i buduje odporność systemową państwa.