5.6°C
1025.3 hPa
Życie Warszawy

Warszawska policja zatrzymała go na drugim końcu Polski. Składał intymne propozycje 12-latce

Publikacja: 13.12.2025 13:05

Mężczyzna nie był zaskoczony poranną wizytą i doskonale wiedział, z czym wiąże się obecność funkcjon

Mężczyzna nie był zaskoczony poranną wizytą i doskonale wiedział, z czym wiąże się obecność funkcjonariuszy

Foto: Policja

Kacper Komaiszko
Policjanci ze stołecznej komendy rejonowej przeprowadzili błyskawiczną akcję w Elblągu, zatrzymując 40-latka, który uporczywie nakłaniał 12-letnią dziewczynkę do czynności seksualnych. Podejrzany, skazany już wcześniej za pornografię dziecięcą, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zrealizowali zatrzymanie sprawcy przestępstwa na szkodę małoletniej. Ustalenia służb wskazywały na 40-letniego mężczyznę, który na odległość, za pośrednictwem komunikatorów, składał intymne propozycje dziewczynce. Akcja miała miejsce na drugim końcu Polski, w Elblągu, co podkreśla determinację warszawskich służb w ściganiu przestępczości seksualnej w sieci.

Polecane
Informatyk zatrzymany za pornografię dziecięcą
bezpieczeństwo
Informatyk zatrzymany za pornografię dziecięcą

Z Warszawy do Elbląga: Przebieg policyjnej realizacji

Cała sprawa prowadzona była przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu śródmiejskiej komendy. Ustalenia wskazywały, że 40-latek uparcie nagabywał 12-letnią dziewczynkę, składając jej propozycje obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym. Mężczyzna kontynuował swoje działania i nalegał na spotkanie, pomimo że małoletnia podała mu swój rzeczywisty wiek i poinformowała go, do której klasy szkoły podstawowej uczęszcza. Mężczyzna zmierzał do realizacji przestępczego planu, co wymusiło szybką reakcję służb. Akcja zatrzymania nastąpiła punktualnie o godzinie 6:00 rano, kiedy funkcjonariusze zapukali do drzwi podejrzanego w jego mieszkaniu w Elblągu. Mężczyzna nie był zaskoczony poranną wizytą i doskonale wiedział, z czym wiąże się obecność funkcjonariuszy.

Polecane
Oszukiwał „na BLIK”, wpadł w mig. Policja aresztowała 17-latka
bezpieczeństwo
Oszukiwał „na BLIK”, wpadł w mig. Policja aresztowała 17-latka

Recydywa i surowe zarzuty. Co grozi 40-latkowi?

Zatrzymany 40-latek został przewieziony do Komendy Rejonowej Policji przy ul. Wilczej w Warszawie, gdzie po nocy spędzonej w celi usłyszał formalne zarzuty. Dotyczą one składania małoletniej poniżej 15. roku życia propozycji obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym, co jest kwalifikowane jako czyn z artykułu 200a §2 Kodeksu Karnego. Za popełnienie tego przestępstwa grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Kluczowe w tej sprawie jest jednak to, że podejrzany ma już historię kryminalną: rok temu mężczyzna został już skazany za utrwalanie treści pornograficznych z udziałem dziecka, a bieżące ustalenia służb wskazywały, że posiadał on dziecięcą pornografię. Taka sytuacja świadczy o recydywie i wymagała zastosowania najsurowszych środków zapobiegawczych. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, stosując wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Postępowanie w tej sprawie jest nadal nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście.

Reklama
Reklama
Polecane
Wśród skonfiskowanych substancji znalazły się m.in. grzybki halucynogenne
bezpieczeństwo
Zatrzymano mężczyznę z 6 kg narkotyków. Sukces policji

Chaos i góry elektroniki. Warunki w mieszkaniu podejrzanego

Podczas zatrzymania funkcjonariusze Policji zabezpieczyli wszystkie nośniki i sprzęt, który mógł być wykorzystywany do przechowywania danych. Po wejściu do mieszkania podejrzany próbował wprowadzić służby w błąd, oświadczając, że zajmuje się naprawą sprzętu elektronicznego. Szybko okazało się to kłamstwem, gdy 40-latek nie potrafił odpowiedzieć na proste pytania z zakresu budowy i działania części elektronicznych. Wnętrze, w którym funkcjonariusze zastali mężczyznę, było zagracone i chaotyczne, a ilość zabezpieczonego sprzętu budziła podejrzenia.

Rok temu mężczyzna został już skazany za utrwalanie treści pornograficznych z udziałem dziecka

Rok temu mężczyzna został już skazany za utrwalanie treści pornograficznych z udziałem dziecka

Foto: Policja

Kryminalni zabezpieczyli prawdziwą górę urządzeń: kilkanaście telefonów komórkowych i smartfonów ułożonych w pudełkach, a także aparaty fotograficzne i kamery wideo. Zauważono również, że kilka laptopów miało celowo usunięte dyski twarde, co sugeruje próbę zatarcia śladów. Sama przestrzeń mieszkalna również zawierała niepokojące detale: na łóżku leżał koc z wizerunkiem Hello Kitty, a na szczycie szafy ustawiono głowy manekinów w perukach. Bezpośrednio przed mężczyzną, w trakcie zatrzymania, znajdowała się mała kamera sportowa na statywie.

Mieszkanie było naszpikowane dowodami na podejrzaną działalność mężczyzny

Mieszkanie było naszpikowane dowodami na podejrzaną działalność mężczyzny

Foto: Policja

Alarm dla rodziców. Policja apeluje o czujność

W obliczu rosnącej liczby przestępstw popełnianych na szkodę dzieci w sieci, policjanci wystosowali stanowczy apel do rodziców. Wskazują, że zdecydowane działania są konieczne, ale kluczowa jest prewencja i czujność opiekunów. Apelują, aby rodzice zwracali szczególną uwagę na to, o czym i z kim korespondują ich dzieci w Internecie. Jednocześnie ostrzegają przed umawianiem się na spotkania z nieznajomymi poznanymi przez komunikatory, gdyż osoba po drugiej stronie może podawać się za kogoś innego, stwarzając realne zagrożenie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Atmosfera w Polsce była napięta, przez miasta przetaczały się demonstracje żądające poprawy zaopatrz
warszawskie historie Szczepańskiego

Mroźny grudzień 1981 roku

Projekt budowy basenu na Bemowie z 2018 upadł z powodu braku środków na inwestycję
infrastruktura sportowa

65 mln zł na budowę basenu. Sukces ogłoszono przedwcześnie

Radni musieli podejmować uchwałę przedłużającą stary program, bo inaczej nie byłoby możliwe podpisyw
administracja

Urzędnicy nie tworzą dokumentów na czas. Radni mają dość

Magda Umer (1949-2025)
pożegnanie

Zmarła Magda Umer. Wybitna artystka i legenda warszawskiej sceny miała 76 lat

Oszukiwał „na BLIK”, wpadł w mig. Policja aresztowała 17-latka
bezpieczeństwo

Oszukiwał „na BLIK”, wpadł w mig. Policja aresztowała 17-latka

Budynek zakłada integrację funkcji mieszkaniowej z aktywnością lokalną
inwestycje

TBS przy Skaryszewskiej po nowemu. 25 mieszkań na wynajem

Schronisko Na Paluchu co roku przypomina, że zwierzęta nie powinny być traktowane jako świąteczne up
zwierzę warszawskie

„Zwierzęta to nie prezent”. Schronisko Na Paluchu wstrzymuje adopcje na święta

Wystawa „28 visions of sustainable fashion” to zachęta do modowych poszukiwań w duchu upcyklingu
ekologia

Moda z upcyklingu tekstyliów. Jakie będzie nowe prawo UE?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama