Życie Warszawy

TBS przy Skaryszewskiej po nowemu. 25 mieszkań na wynajem

Publikacja: 12.12.2025 12:15

Budynek zakłada integrację funkcji mieszkaniowej z aktywnością lokalną

Foto: mat. pras.

Foto: mat. pras.

M.B.
TBS Warszawa Południe z nową inwestycją na Pradze Południe. Ekologiczny Budynek z Mieszkaniami i CUS przy Skaryszewskiej 5
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe rozpoczyna realizację nowatorskiej inwestycji na Pradze Południe. Przy ulicy Skaryszewskiej 5 powstanie sześcio kondygnacyjny budynek mieszkalny, który połączy funkcję mieszkaniową z lokalną infrastrukturą społeczną.

Projekt jest wyjątkowy, ponieważ jako pierwszy w zasobach TBS w Warszawie wykorzysta technologię prefabrykacji żelbetowej, co ma przyspieszyć i usprawnić proces budowy.

Mieszkania na wynajem i centrum usług społecznych

Nowa inwestycja powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby spółki i zaoferuje łącznie 25 mieszkań na wynajem. Dwadzieścia z nich przeznaczonych jest dla warszawskich rodzin, a pięć to lokale wspomagane, dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.

Jak przekazała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, umowa na realizację została właśnie podpisana. „Nowa inwestycja... będzie obejmować 20 mieszkań przeznaczonych dla warszawskich rodzin oraz 5 lokali dla osób z niepełnosprawnościami” – poinformowała.

Budynek zakłada integrację funkcji mieszkaniowej z aktywnością lokalną. Parter wraz z antresolą zostanie przeznaczony na lokal usługowy, który stanie się siedzibą Centrum Usług Społecznych (CUS). Mieszkańcy dzielnicy będą mogli korzystać tam z punktu wsparcia oraz uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach integracyjnych. Przestrzeń do pracy zespołowej, szkoleń i działań edukacyjnych zapewnią również sale spotkań i pomieszczenia konferencyjne zlokalizowane w podziemiu.

Budynek przy Skaryszewskiej 5 będzie niskoenergetyczny, wyposażony w wentylację mechaniczną z odzys

Budynek przy Skaryszewskiej 5 będzie niskoenergetyczny, wyposażony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Na dachu znajdzie się instalacja fotowoltaiczna

Foto: Mateusz Błażkow

Foto: Mateusz Błażkow

Całość uzupełni zewnętrzna strefa rekreacyjna z ławkami, stojakami na rowery i elementami małej architektury, zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb rodzin, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Nowoczesna technologia: Prefabrykacja skróci czas budowy

Budynek przy Skaryszewskiej 5 zostanie wzniesiony w technologii prefabrykacji żelbetowej. Oznacza to, że większość elementów konstrukcyjnych zostanie przygotowana w kontrolowanych warunkach w zakładzie produkcyjnym, a następnie zmontowana na placu budowy. Zastosowanie tej metody ma wpłynąć na skrócenie czasu realizacji, zwiększenie precyzji oraz ograniczenie uciążliwości prac budowlanych dla otoczenia.

"Ta inwestycja łączy społeczną innowacyjność z nowoczesną technologią – będzie to pierwszy budynek TBS w Warszawie wzniesiony w technologii prefabrykowanej. Dzięki temu proces budowy będzie szybszy, bardziej efektywny i przyjazny środowisku" – podkreśliła Aldona Machnowska-Góra.

Budynek niskoenergetyczny i proekologiczny

Projekt jest zgodny z miejskimi strategiami adaptacji do zmian klimatu, stawiając na energooszczędność i rozwiązania proekologiczne. Budynek będzie niskoenergetyczny, wyposażony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Na dachu znajdzie się instalacja fotowoltaiczna o mocy minimum 45 kWp, wspierana przez magazyn energii. Ponadto, zielony dach poprawi izolacyjność termiczną i zwiększy retencję wód opadowych. Zebrana deszczówka będzie wykorzystywana do podlewania zieleni i celów gospodarczych.

Adam Godusławski, prezes zarządu TBS Warszawa Południe, skomentował zastosowane rozwiązania: "Budynek zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, system rekuperacji oraz rozwiązania zapewniające komfort i energooszczędność. To gwarancja wysokiego standardu mieszkań, które staną się nowym domem dla warszawskich rodzin i osób potrzebujących szczególnego wsparcia".

Nowa jakość budownictwa społecznego

Inwestycja przy Skaryszewskiej 5 jest przykładem, że budownictwo społeczne może spełniać kryteria nowoczesności, ekologii i wysokiego standardu. Poprzez połączenie funkcji mieszkaniowych i społecznych, zastosowanie technologii prefabrykacji oraz rozwiązań proekologicznych, budynek ma służyć nie tylko jako miejsce zamieszkania, ale także jako przestrzeń integracji i wsparcia dla lokalnej społeczności.

Projekt wpisuje się w strategię m.st. Warszawy, która zakłada zapewnienie mieszkańcom komfortowych warunków życia oraz dostępu do usług społecznych w zrównoważonym otoczeniu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

