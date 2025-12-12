TBS przy Skaryszewskiej po nowemu. 25 mieszkań na wynajem

TBS Warszawa Południe z nową inwestycją na Pradze Południe. Ekologiczny Budynek z Mieszkaniami i CUS przy Skaryszewskiej 5

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe rozpoczyna realizację nowatorskiej inwestycji na Pradze Południe. Przy ulicy Skaryszewskiej 5 powstanie sześcio kondygnacyjny budynek mieszkalny, który połączy funkcję mieszkaniową z lokalną infrastrukturą społeczną.



Projekt jest wyjątkowy, ponieważ jako pierwszy w zasobach TBS w Warszawie wykorzysta technologię prefabrykacji żelbetowej, co ma przyspieszyć i usprawnić proces budowy.

Reklama Reklama

Mieszkania na wynajem i centrum usług społecznych

Nowa inwestycja powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby spółki i zaoferuje łącznie 25 mieszkań na wynajem. Dwadzieścia z nich przeznaczonych jest dla warszawskich rodzin, a pięć to lokale wspomagane, dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.

Jak przekazała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, umowa na realizację została właśnie podpisana. „Nowa inwestycja... będzie obejmować 20 mieszkań przeznaczonych dla warszawskich rodzin oraz 5 lokali dla osób z niepełnosprawnościami” – poinformowała.

Budynek zakłada integrację funkcji mieszkaniowej z aktywnością lokalną. Parter wraz z antresolą zostanie przeznaczony na lokal usługowy, który stanie się siedzibą Centrum Usług Społecznych (CUS). Mieszkańcy dzielnicy będą mogli korzystać tam z punktu wsparcia oraz uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach integracyjnych. Przestrzeń do pracy zespołowej, szkoleń i działań edukacyjnych zapewnią również sale spotkań i pomieszczenia konferencyjne zlokalizowane w podziemiu.