Święta w kinach. Grinch i Kevin powracają

„Kevin sam w domu” to numer jeden kina familijnego
Kino i Święta Bożego Narodzenia łączy to, że zachęcają do wspólnego spędzania czasu. Tegoroczna kinowa propozycja, stwarza nie tylko okazję do rodzinnego spotkania, lecz także aby poczuć klimat prawdziwych Świąt, pomimo coraz cieplejszych zim. Proponowane klasyki, choć są o tej samej tematyce, znacząco różnią się od siebie pod względem fabuły i przesłania.
„Grinch: Świąt nie będzie” wyróżnia się na tle innych produkcji świątecznego archetypu. Nie tylko dzięki bezbłędnemu odtworzeniu roli przez Jima Carreya, lecz także dlatego, że to antagonista wzbudza empatię. Grinch jest wyjątkową główną postacią, która na początku wydaje się wroga. Jednak, jego plany, aby zniszczyć święta, wynikają z osamotnienia i odrzucenia przez płytkie społeczeństwo, zagubione w konsumpcjonizmie.
Zapał Grincha, aby pozbawić wszystkich Świąt Bożego Narodzenia, przynosi odwrotne skutki. Kradzież prezentów sprawia, że mieszkańcy Ktosiowa przypominają sobie, w czym tkwi prawdziwa magia Gwiazdki. To jedna z niewielu świątecznych opowieści o czarnym charakterze, którego pocieszna złośliwość skradła serca widzów z całego świata.
Druga propozycja, „Kevin sam w domu” to numer jeden kina familijnego. Spiesząc się na wyjazd, pośród świątecznego zamieszania, rodzice ośmioletniego Kevina zapominają syna i zostawiają go samego w domu. Chłopiec z początku cieszy się swobodą, tymczasem domem zaczynają interesować się włamywacze Harry i Merv.
Są oni jednak mało zaradni, a Kevin sprytnie powstrzymuje ich liche próby obrabowania domu. Zamiary złodziei oraz pozostawiony sam sobie ośmiolatek, w prawdziwym życiu są istną katastrofą. Niemniej fabuła buduje napięcie, przedstawiając stresujące sytuacje w komediowym wydaniu. Pomysłowość i spryt Kevina, wśród niemałego chaosu, sprawia, że opowieść staje się wyjątkowo wciągająca.
Żaden inny, świąteczny film nie odniósł tak wielkiego sukcesu. Oglądanie go co roku, stało się częścią tradycji w wielu domach. Kiedy pojawił się w telewizji, w latach 90. wybór kanałów był ograniczony. Gdy nadarzyła się okazja, aby obejrzeć dobrą komedię, wspólnie korzystała z niej cała rodzina. Dzięki temu w Polsce „Kevin sam w domu” często kojarzy się z rodzinnie spędzonym czasem, a sam film stał się niezmienną częścią bożonarodzeniowego programu telewizyjnego i kinowego.
