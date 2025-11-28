-1.5°C
1021.9 hPa
Życie Warszawy

Audiowizualna podróż z Hansem Zimmerem

Publikacja: 28.11.2025 10:55

Audiowizualna podróż z Hansem Zimmerem

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
W repertuarze kin Cinema City pojawił się film z krakowskiego koncertu „The World of Hans Zimmer: A New Dimension”. Trasa została uhonorowana nagrodą trasy roku „Opus Klassik”.

To wyjątkowa okazja, aby usłyszeć legendarne kompozycje muzyczne z immersyjnym kinowym nagłośnieniem.

Geniusz muzyki filmowej

Niemiecki kompozytor filmowy, Hans Zimmer, jest laureatem dwóch Oscarów i trzech Grammy. Jego twórczość wyróżnia się dzięki ciekawym połączeniom tradycyjnej orkiestry z nowoczesnymi brzmieniami. Muzyk jeszcze bardziej zaskakuje swoim podejściem do procesu twórczego, ponieważ większość muzyki nagrywa w domowym studiu, pokazując, że do sukcesu nie potrzeba profesjonalnego zaplecza.

Foto: mat. pras.

Twórczość Zimmera stała się nierozłącznym elementem kultowych produkcji jak „Diuna” czy „Incepcja”. Każda ze ścieżek dźwiękowych prowadzi widzów przez film w unikalny sposób. Niepowtarzalne kompozycje od lat rozbrzmiewają w kinach, salach koncertowych, radiach i wielu innych miejscach, nie tracąc na popularności.

Trudno przejść przez życie i nie usłyszeć choć jednego utworu Zimmera przynajmniej raz. Pomimo wielkiego sukcesu, organizatorzy trasy nie osiedli na laurach. Wykonaniom utworów towarzyszą wizualizacje, efektowna scenografia oraz profesjonalne oświetlenie sceniczne, zmieniając koncerty w widowiska.

Reklama
Reklama
Polecane
Kino studyjne Luna zaprasza na projekcje filmów niezależnych, okrzykniętych najlepszymi przez Komisj
1-8 grudnia
19. Grand OFF – przestrzeń dla niekomercyjnych filmów

Pokazy na skale światową

Film, to nie tylko seans, a porywające emocjonalną głębią show. Nagranie z koncertu w Krakowie ukaże się w aż osiemnastu krajach jako światowe wydarzenie kinowe. Podczas wieczoru, Orkiestrę Odessa Orchestra & Friends prowadzi dyrygent Gavin Greenaway, partner artystyczny Zimmera, występując razem z chórem Nairobi Chamber Chorus oraz wieloma wybitnymi solistami, w tym Lisą Gerrard, Lebo M., Rusandą Panfili, Eliane Correa i Pedro Eustache. Raz pojawi się także kompozytor.

Na liście utworów znajdują się ścieżki dźwiękowe z najgłośniejszych tytułów, między innymi “Gladiatora”, „Mrocznego Rycerza”, “Interstellar”, “Króla Lwa”, “Piratów z Karaibów” i “Jamesa Bonda: Nie czas umierać”. Różnorodność repertuaru dostarczy widzom wielu niezapomnianych wrażeń i sprawi, że ulubione sceny poruszą ich raz jeszcze, a zarazem na nowo, ponieważ tym razem muzyka będzie na pierwszym planie.

To wydarzenie, podczas którego muzyka filmowa staje się niezależna na wielkim ekranie.

Polecane
Kinu pod chmurką wyrośnie zimowa konkurencja - kino pod choinką
świąteczne atrakcje
Pierwsze w Polsce zimowe kino plenerowe zaprasza

Gdzie i kiedy można obejrzeć retransmisje?

Cinema City (Arkadia, Białołęka Galeria Północna, Mokotów, Promenada):

Reklama
Reklama

4 grudnia 2025 roku, godz. 18.00

Szczegółowe informacje dotyczące biletów i znajdują się na stronie sieci.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Kino studyjne Luna zaprasza na projekcje filmów niezależnych, okrzykniętych najlepszymi przez Komisj
1-8 grudnia

19. Grand OFF – przestrzeń dla niekomercyjnych filmów

Na festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 pokazany zostanie przedpremierowo najnowszy polski se
środa-niedziela

BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025. Warszawski serialowy hub

„Skarbek i tajemnica magicznego sreberka” to kino familijne zanurzone w śląskiej mitologii, które ba
3 grudnia, wejściówki od 20 do 27 listopada

Bezpłatny seans rodzinny na Ursynowie

„Panny dworskie” to jedno z najsłynniejszych dzieł artysty. Współczesna widownia oraz historycy nieu
poniedziałek, środa

„Velazquez i jego tajemnica”. Zagadkowe dzieła sztuki

Poruszająca opowieść w baśniowej oprawie była pomysłem Theophila Gautiera, zainspirowanego legendą H
od niedzieli

Stołeczne kina zapraszają na balet „Giselle” Paryskiej Opery Narodowej

Cztery festiwale filmowe odbędą się w listopadzie w Warszawie
„Życie Warszawy” poleca

Festiwalowy listopad w Warszawie. Światowe kino zawita do stolicy

Uroczysta gala otwarcia 23. „Kamery Dawida” odbędzie się 3 listopada o godz. 19 w Muzeum POLIN. To w
do niedzieli

Spotkanie z kulturą żydowską ku pamięci Mariana Turskiego

Jubileuszowa propozycja zainteresuje kinomanów oraz miłośników kultowych produkcji
poniedziałek, wtorek, czwartek

Jubileusz 25-lecia Cinema City. Klasyki za 25 złotych

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama