Audiowizualna podróż z Hansem Zimmerem

To wyjątkowa okazja, aby usłyszeć legendarne kompozycje muzyczne z immersyjnym kinowym nagłośnieniem.
Niemiecki kompozytor filmowy, Hans Zimmer, jest laureatem dwóch Oscarów i trzech Grammy. Jego twórczość wyróżnia się dzięki ciekawym połączeniom tradycyjnej orkiestry z nowoczesnymi brzmieniami. Muzyk jeszcze bardziej zaskakuje swoim podejściem do procesu twórczego, ponieważ większość muzyki nagrywa w domowym studiu, pokazując, że do sukcesu nie potrzeba profesjonalnego zaplecza.
Twórczość Zimmera stała się nierozłącznym elementem kultowych produkcji jak „Diuna” czy „Incepcja”. Każda ze ścieżek dźwiękowych prowadzi widzów przez film w unikalny sposób. Niepowtarzalne kompozycje od lat rozbrzmiewają w kinach, salach koncertowych, radiach i wielu innych miejscach, nie tracąc na popularności.
Trudno przejść przez życie i nie usłyszeć choć jednego utworu Zimmera przynajmniej raz. Pomimo wielkiego sukcesu, organizatorzy trasy nie osiedli na laurach. Wykonaniom utworów towarzyszą wizualizacje, efektowna scenografia oraz profesjonalne oświetlenie sceniczne, zmieniając koncerty w widowiska.
Film, to nie tylko seans, a porywające emocjonalną głębią show. Nagranie z koncertu w Krakowie ukaże się w aż osiemnastu krajach jako światowe wydarzenie kinowe. Podczas wieczoru, Orkiestrę Odessa Orchestra & Friends prowadzi dyrygent Gavin Greenaway, partner artystyczny Zimmera, występując razem z chórem Nairobi Chamber Chorus oraz wieloma wybitnymi solistami, w tym Lisą Gerrard, Lebo M., Rusandą Panfili, Eliane Correa i Pedro Eustache. Raz pojawi się także kompozytor.
Na liście utworów znajdują się ścieżki dźwiękowe z najgłośniejszych tytułów, między innymi “Gladiatora”, „Mrocznego Rycerza”, “Interstellar”, “Króla Lwa”, “Piratów z Karaibów” i “Jamesa Bonda: Nie czas umierać”. Różnorodność repertuaru dostarczy widzom wielu niezapomnianych wrażeń i sprawi, że ulubione sceny poruszą ich raz jeszcze, a zarazem na nowo, ponieważ tym razem muzyka będzie na pierwszym planie.
To wydarzenie, podczas którego muzyka filmowa staje się niezależna na wielkim ekranie.
Cinema City (Arkadia, Białołęka Galeria Północna, Mokotów, Promenada):
4 grudnia 2025 roku, godz. 18.00
Szczegółowe informacje dotyczące biletów i znajdują się na stronie sieci.