Audiowizualna podróż z Hansem Zimmerem

W repertuarze kin Cinema City pojawił się film z krakowskiego koncertu „The World of Hans Zimmer: A New Dimension”. Trasa została uhonorowana nagrodą trasy roku „Opus Klassik”.



To wyjątkowa okazja, aby usłyszeć legendarne kompozycje muzyczne z immersyjnym kinowym nagłośnieniem.

Geniusz muzyki filmowej

Niemiecki kompozytor filmowy, Hans Zimmer, jest laureatem dwóch Oscarów i trzech Grammy. Jego twórczość wyróżnia się dzięki ciekawym połączeniom tradycyjnej orkiestry z nowoczesnymi brzmieniami. Muzyk jeszcze bardziej zaskakuje swoim podejściem do procesu twórczego, ponieważ większość muzyki nagrywa w domowym studiu, pokazując, że do sukcesu nie potrzeba profesjonalnego zaplecza.

Foto: mat. pras.

Twórczość Zimmera stała się nierozłącznym elementem kultowych produkcji jak „Diuna” czy „Incepcja”. Każda ze ścieżek dźwiękowych prowadzi widzów przez film w unikalny sposób. Niepowtarzalne kompozycje od lat rozbrzmiewają w kinach, salach koncertowych, radiach i wielu innych miejscach, nie tracąc na popularności.

Trudno przejść przez życie i nie usłyszeć choć jednego utworu Zimmera przynajmniej raz. Pomimo wielkiego sukcesu, organizatorzy trasy nie osiedli na laurach. Wykonaniom utworów towarzyszą wizualizacje, efektowna scenografia oraz profesjonalne oświetlenie sceniczne, zmieniając koncerty w widowiska.