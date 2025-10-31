9.8°C
1018.7 hPa
Życie Warszawy

Filmowe spotkanie z kulturą żydowską ku pamięci Mariana Turskiego

Publikacja: 31.10.2025 15:30

Uroczysta gala otwarcia 23. „Kamery Dawida” odbędzie się 3 listopada o godz. 19 w Muzeum POLIN. To w

Uroczysta gala otwarcia 23. „Kamery Dawida” odbędzie się 3 listopada o godz. 19 w Muzeum POLIN. To wyjątkowe wydarzenie będzie poświęcone pamięci Mariana Turskiego

Foto: mat. pras.

M.B.
W Muzeum POLIN i kinie LUNA w dniach 3–9 listopada 2025 roku odbędzie się 23. edycja Festiwalu „Kamera Dawida” – najstarszego i największego w Polsce przeglądu filmów o tematyce żydowskiej. W programie znajdą się najnowsze międzynarodowe produkcje nagradzane na światowych festiwalach, m.in. w Berlinie, Cannes, Wenecji, Sundance i Toronto.

Uroczysta gala otwarcia „Kamery Dawida” odbędzie się 3 listopada o godz. 19.00 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tegoroczna edycja będzie miała wyjątkowy charakter – wydarzenie zostanie poświęcone pamięci Mariana Turskiego, wybitnego historyka, publicysty, współzałożyciela Muzeum POLIN i rzecznika dialogu polsko-żydowskiego.

Podczas gali odbędzie się pokaz filmu „Mój najszczęśliwszy dzień. Marian Turski” w reżyserii Michała Bukojemskiego, po którym zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem przyjaciół i współpracowników Turskiego.

Polecane
Pomnik przedstawia młodego Bartoszewskiego z czasów II wojny światowej
upamiętnienie
Wolski „symbol przyzwoitości”. Pomnik Władysława Bartoszewskiego

„Mój najszczęśliwszy dzień” – film o sile przetrwania

Tytuł filmu Michała Bukojemskiego nawiązuje do słów samego Mariana Turskiego. „Mój najszczęśliwszy dzień” nie dotyczy momentów radości, lecz tragicznych doświadczeń Holocaustu. To dzień, w którym młody Turski – więzień Auschwitz – uświadomił sobie, że przeżył selekcję i ma szansę żyć dalej. Film stanowi głęboko poruszające świadectwo człowieka, który całe życie poświęcił pamięci ofiar Zagłady oraz budowaniu mostów porozumienia między narodami.

Międzynarodowy festiwal o tematyce żydowskiej

Festiwal „Kamera Dawida” organizowany jest od 2003 roku i stanowi ważny punkt na mapie europejskich wydarzeń kulturalnych. W ramach przeglądu prezentowane są fabularne i dokumentalne filmy z całego świata, podejmujące tematykę żydowską – od historii i tradycji po współczesność i tożsamość.

Reklama
Reklama

W dotychczasowych edycjach pokazano ponad 1000 filmów z prawie 30 krajów, a wiele z nich zdobyło później Oscary, Złote Lwy i inne prestiżowe nagrody filmowe. Co roku festiwal przyciąga tysiące widzów, którzy pragną lepiej poznać kulturę żydowską oraz refleksję nad wspólną historią Polski i świata.

Edukacja, tolerancja i dialog

Organizatorzy podkreślają, że misją festiwalu jest nie tylko promocja sztuki filmowej, ale także edukacja i walka z antysemityzmem. Poprzez prezentowane filmy „Kamera Dawida” zachęca do dialogu międzykulturowego, budowania postaw tolerancji oraz otwartości na różnorodność.

Jak co roku, wśród prezentowanych tytułów znajdą się debiuty młodych twórców i produkcje uznanych reżyserów, które łączy wspólne przesłanie – pokazanie, że pamięć i sztuka mogą budować mosty między ludźmi.

23. Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej „Kamera Dawida”, 3–9 listopada 2025 r. Muzeum POLIN i Kino LUNA

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Jubileuszowa propozycja zainteresuje kinomanów oraz miłośników kultowych produkcji
poniedziałek, wtorek, czwartek

Jubileusz 25-lecia Cinema City. Klasyki za 25 złotych

Cykl Amondo Grindhouse stanowi podróż po najmroczniejszych zakamarkach tzw. kina eksploatacji
piątek-sobota

Filmy tak złe, że aż kultowe. Ekstremalne Halloween w mikro kinie

Na początku, „The Rocky Horror Picture Show” nie odniósł sukcesu. Film był uważany za tak nietypowy,
od piątku

„The Rocky Horror Picture Show” powraca na Halloween

Ewa Ewart – reżyserka filmu dokumentalnego „Bez retuszu”
poniedziałek

Film Ewy Ewart w Domu Kultury Kadr

„Być kochaną”, „Szpilka”, „Droga do Vermiglio”
co czwartek

OFFowe kino z Lotto. Projekcje bez blockbusterów

W klasycznym filmie sf rolę terminatora – cybroga zabójcy – zagrał Arnold Schwarzenegger
od piątku

I’ll be back. „Terminator” z 1984 roku powraca na ekrany

Horrory doskonale wpisują się w atmosferę Halloween. Na zdjęciu kadr z filmu "Lśnienie" Stanleya Kub
piątek

Halloween w warszawskich kinach

Splat!FilmFest rozpocznie się w Warszawie już 24 października
od piątku do piątku

Jeden z najlepszych festiwali horroru na świecie w Kinotece

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama