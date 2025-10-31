Filmowe spotkanie z kulturą żydowską ku pamięci Mariana Turskiego

W Muzeum POLIN i kinie LUNA w dniach 3–9 listopada 2025 roku odbędzie się 23. edycja Festiwalu „Kamera Dawida” – najstarszego i największego w Polsce przeglądu filmów o tematyce żydowskiej. W programie znajdą się najnowsze międzynarodowe produkcje nagradzane na światowych festiwalach, m.in. w Berlinie, Cannes, Wenecji, Sundance i Toronto.



Uroczysta gala otwarcia „Kamery Dawida” odbędzie się 3 listopada o godz. 19.00 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tegoroczna edycja będzie miała wyjątkowy charakter – wydarzenie zostanie poświęcone pamięci Mariana Turskiego, wybitnego historyka, publicysty, współzałożyciela Muzeum POLIN i rzecznika dialogu polsko-żydowskiego.

Reklama Reklama

Podczas gali odbędzie się pokaz filmu „Mój najszczęśliwszy dzień. Marian Turski” w reżyserii Michała Bukojemskiego, po którym zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem przyjaciół i współpracowników Turskiego.

„Mój najszczęśliwszy dzień” – film o sile przetrwania

Tytuł filmu Michała Bukojemskiego nawiązuje do słów samego Mariana Turskiego. „Mój najszczęśliwszy dzień” nie dotyczy momentów radości, lecz tragicznych doświadczeń Holocaustu. To dzień, w którym młody Turski – więzień Auschwitz – uświadomił sobie, że przeżył selekcję i ma szansę żyć dalej. Film stanowi głęboko poruszające świadectwo człowieka, który całe życie poświęcił pamięci ofiar Zagłady oraz budowaniu mostów porozumienia między narodami.

Międzynarodowy festiwal o tematyce żydowskiej

Festiwal „Kamera Dawida” organizowany jest od 2003 roku i stanowi ważny punkt na mapie europejskich wydarzeń kulturalnych. W ramach przeglądu prezentowane są fabularne i dokumentalne filmy z całego świata, podejmujące tematykę żydowską – od historii i tradycji po współczesność i tożsamość.