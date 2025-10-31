Filmowe spotkanie z kulturą żydowską ku pamięci Mariana Turskiego

Uroczysta gala otwarcia 23. „Kamery Dawida” odbędzie się 3 listopada o godz. 19 w Muzeum POLIN. To wyjątkowe wydarzenie będzie poświęcone pamięci Mariana Turskiego
Uroczysta gala otwarcia „Kamery Dawida” odbędzie się 3 listopada o godz. 19.00 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tegoroczna edycja będzie miała wyjątkowy charakter – wydarzenie zostanie poświęcone pamięci Mariana Turskiego, wybitnego historyka, publicysty, współzałożyciela Muzeum POLIN i rzecznika dialogu polsko-żydowskiego.
Podczas gali odbędzie się pokaz filmu „Mój najszczęśliwszy dzień. Marian Turski” w reżyserii Michała Bukojemskiego, po którym zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem przyjaciół i współpracowników Turskiego.
Tytuł filmu Michała Bukojemskiego nawiązuje do słów samego Mariana Turskiego. „Mój najszczęśliwszy dzień” nie dotyczy momentów radości, lecz tragicznych doświadczeń Holocaustu. To dzień, w którym młody Turski – więzień Auschwitz – uświadomił sobie, że przeżył selekcję i ma szansę żyć dalej. Film stanowi głęboko poruszające świadectwo człowieka, który całe życie poświęcił pamięci ofiar Zagłady oraz budowaniu mostów porozumienia między narodami.
Festiwal „Kamera Dawida” organizowany jest od 2003 roku i stanowi ważny punkt na mapie europejskich wydarzeń kulturalnych. W ramach przeglądu prezentowane są fabularne i dokumentalne filmy z całego świata, podejmujące tematykę żydowską – od historii i tradycji po współczesność i tożsamość.
W dotychczasowych edycjach pokazano ponad 1000 filmów z prawie 30 krajów, a wiele z nich zdobyło później Oscary, Złote Lwy i inne prestiżowe nagrody filmowe. Co roku festiwal przyciąga tysiące widzów, którzy pragną lepiej poznać kulturę żydowską oraz refleksję nad wspólną historią Polski i świata.
Organizatorzy podkreślają, że misją festiwalu jest nie tylko promocja sztuki filmowej, ale także edukacja i walka z antysemityzmem. Poprzez prezentowane filmy „Kamera Dawida” zachęca do dialogu międzykulturowego, budowania postaw tolerancji oraz otwartości na różnorodność.
Jak co roku, wśród prezentowanych tytułów znajdą się debiuty młodych twórców i produkcje uznanych reżyserów, które łączy wspólne przesłanie – pokazanie, że pamięć i sztuka mogą budować mosty między ludźmi.
23. Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej „Kamera Dawida”, 3–9 listopada 2025 r. Muzeum POLIN i Kino LUNA