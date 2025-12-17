Już w styczniu w Warszawie zaczną działać wyjątkowe miejsca. Będzie ich aż dziewięć

Dzielnie w Warszawie: Co będzie można do nich przynieść?

Do dzielni już od stycznia mieszkańcy Warszawy będą mogli przynosić niepotrzebne rzeczy, w tym przede wszystkim:

ubrania,

książki,

zabawki,

sprzęt RTV i AGD,

meble,

rośliny.

Wszystkie dostarczane przedmioty powinny być w dobrym stanie i gotowe do ponownego wykorzystania.

Część projektu stanowić będą również warsztaty edukacyjne. W ich trakcie mieszkańcy uczyć się będą naprawiać i przerabiać przedmioty. Dowiedzą się też, jak stosować zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

Ponadto w niektórych dzielniach przyjmowana będzie również żywność, co ma przeciwdziałać jej marnowaniu.

- Liczymy, że pilotaż zakończy się powodzeniem i w kolejnych latach możliwe będzie kontynuowanie oraz rozszerzanie projektu o następne dzielnice Warszawy – przyznała Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy cytowana w komunikacie wydanym przez miasto.