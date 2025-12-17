2.4°C
Życie Warszawy

Już w styczniu w Warszawie zaczną działać wyjątkowe miejsca. Będzie ich aż dziewięć

Publikacja: 17.12.2025 15:35

W Warszawie powstanie dziewięć dzielni / zdjęcie ilustracyjne

W Warszawie powstanie dziewięć dzielni / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Victoria / Adobe Stock

Joanna Kamińska
Już od stycznia 2026 roku w Warszawie zaczną działać dzielnie, w których mieszkańcy będą mogli dawać drugie życie przedmiotom – dzielić się nimi oraz je naprawiać. Ponadto w miejscach tych będzie można zostawiać żywność.

O nowych miejscach na mapie stolicy miasto poinformowało na swojej stronie internetowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dzielnie w Warszawie: Gdzie powstaną?

Powstaniu dzielni przyświeca idea, zgodnie z którą zamiast wyrzucać rzeczy, lepiej oddać je innym.

Dzielnie działać będą na terenie dzielnic: Bielany, Żoliborz, Praga-Północ, Praga-Południe, Śródmieście i Mokotów. Łącznie powstać ma ich dziewięć. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji oraz zasad korzystania z nich – jak podaje miasto – mają już wkrótce pojawić się na stronie internetowej warszawa19115.pl.

Powstanie dzielni to efekt pilotażowego programu. Za jego realizację odpowiadać będą trzy organizacje wyłonione w listopadzie w ramach ogłoszonego wcześniej konkursu, do którego wpłynęło czternaście zgłoszeń.

Dzielnie w Warszawie: Co będzie można do nich przynieść?

Do dzielni już od stycznia mieszkańcy Warszawy będą mogli przynosić niepotrzebne rzeczy, w tym przede wszystkim:

  • ubrania,
  • książki,
  • zabawki,
  • sprzęt RTV i AGD,
  • meble,
  • rośliny.

Wszystkie dostarczane przedmioty powinny być w dobrym stanie i gotowe do ponownego wykorzystania.

Już w najbliższy weekend na najmłodszych w Warszawie czeka sporo świątecznych atrakcji / zdjęcie ilu
piątek-niedziela
Przed świętami dzieci się nudzą? Sześć pomysłów last minute

Część projektu stanowić będą również warsztaty edukacyjne. W ich trakcie mieszkańcy uczyć się będą naprawiać i przerabiać przedmioty. Dowiedzą się też, jak stosować zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

Ponadto w niektórych dzielniach przyjmowana będzie również żywność, co ma przeciwdziałać jej marnowaniu.

- Liczymy, że pilotaż zakończy się powodzeniem i w kolejnych latach możliwe będzie kontynuowanie oraz rozszerzanie projektu o następne dzielnice Warszawy – przyznała Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy cytowana w komunikacie wydanym przez miasto.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

