Już w styczniu w Warszawie zaczną działać wyjątkowe miejsca. Będzie ich aż dziewięć

W Warszawie powstanie dziewięć dzielni / zdjęcie ilustracyjne
O nowych miejscach na mapie stolicy miasto poinformowało na swojej stronie internetowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Powstaniu dzielni przyświeca idea, zgodnie z którą zamiast wyrzucać rzeczy, lepiej oddać je innym.
Dzielnie działać będą na terenie dzielnic: Bielany, Żoliborz, Praga-Północ, Praga-Południe, Śródmieście i Mokotów. Łącznie powstać ma ich dziewięć. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji oraz zasad korzystania z nich – jak podaje miasto – mają już wkrótce pojawić się na stronie internetowej warszawa19115.pl.
Powstanie dzielni to efekt pilotażowego programu. Za jego realizację odpowiadać będą trzy organizacje wyłonione w listopadzie w ramach ogłoszonego wcześniej konkursu, do którego wpłynęło czternaście zgłoszeń.
Do dzielni już od stycznia mieszkańcy Warszawy będą mogli przynosić niepotrzebne rzeczy, w tym przede wszystkim:
Wszystkie dostarczane przedmioty powinny być w dobrym stanie i gotowe do ponownego wykorzystania.
Część projektu stanowić będą również warsztaty edukacyjne. W ich trakcie mieszkańcy uczyć się będą naprawiać i przerabiać przedmioty. Dowiedzą się też, jak stosować zasady gospodarki obiegu zamkniętego.
Ponadto w niektórych dzielniach przyjmowana będzie również żywność, co ma przeciwdziałać jej marnowaniu.
- Liczymy, że pilotaż zakończy się powodzeniem i w kolejnych latach możliwe będzie kontynuowanie oraz rozszerzanie projektu o następne dzielnice Warszawy – przyznała Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy cytowana w komunikacie wydanym przez miasto.