Życie Warszawy

Harmonogram Warszawskiego Transportu Publicznego w okresie świąteczno-noworocznym 2025/2026

Publikacja: 17.12.2025 14:30

Pojazdy WTP w świątecznej dekoracji

Pojazdy WTP w świątecznej dekoracji

Foto: mat. pras.

M.B.
W nadchodzącym okresie świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Trzech Króli pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP) muszą przygotować się na istotne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Ze względu na przerwę w nauce oraz dni ustawowo wolne od pracy, autobusy, tramwaje i metro będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy.

Stolica w tym czasie znacząco zredukuje liczbę połączeń, dostosowując ofertę do mniejszego zapotrzebowania na transport.

Zmiany w okresie przedświątecznym: 22 i 23 grudnia

Pierwsze korekty zostaną wprowadzone w poniedziałek i wtorek przed Wigilią. W związku z rozpoczęciem ferii szkolnych, zawieszone zostanie kursowanie linii wspomagających oraz kursów realizowanych wyłącznie w dni nauki.

Tramwaje będą podjeżdżać na przystanki z mniejszą częstotliwością: co 5 lub 10 minut w szczycie oraz co 7,5 lub 15 minut w pozostałych godzinach. Pociągi metra zachowają wysoką częstotliwość (M1 co 2 min 50 s, M2 co 3 min 30 s), przy czym w nocy z 23 na 24 grudnia pasażerowie będą mogli skorzystać z kursów nocnych realizowanych do godziny 3:00.

Komunikacja w Wigilię, Boże Narodzenie i Nowy Rok

W dniach 24, 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia obowiązywać będzie niedzielny rozkład jazdy. Wiele linii autobusowych i tramwajowych zostanie całkowicie zawieszonych, a trasy innych ulegną zmianie, aby zapewnić obsługę kluczowych ciągów komunikacyjnych.

W Wigilię transport będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie po godzinie 15:00. Wiele linii autobusowych zakończy wtedy kursowanie, a na torach pozostaną jedynie wybrane linie tramwajowe (m.in. 1, 2, 7, 9, 17, 26). Metro na obu liniach będzie kursowało według specjalnego rozkładu.

Transport między świętami a Sylwestrem

W dniach roboczych od 29 do 31 grudnia ruch na ulicach Warszawy będzie mniejszy, co przełoży się na zawieszenie kilkunastu linii autobusowych (m.in. 160, E-2, 308). Metro i tramwaje będą kursować według schematu zbliżonego do dni roboczych, ale z rzadszymi odjazdami tramwajów poza szczytem.

Bardzo ważną informacją dla uczestników zabaw sylwestrowych jest praca metra w noc z 31 grudnia na 1 stycznia. Pociągi będą kursowały przez całą noc, umożliwiając bezpieczny i sprawny powrót do domów.

Kursowanie WTP na początku stycznia 2026 roku

Dni 2 i 5 stycznia (piątek oraz poniedziałek) będą traktowane jako dni o specyficznym natężeniu ruchu. Autobusy linii dziennych pojadą według sobotniego rozkładu jazdy z pewnymi wyjątkami – wybrane linie (np. 331, 401, 402) będą kursowały w godzinach szczytu, aby zapewnić dojazd do kluczowych punktów przesiadkowych i miejsc pracy.

W święto Trzech Króli, 6 stycznia, Warszawski Transport Publiczny będzie funkcjonował zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy.

Pasażerom polecamy dokładne sprawdzenie szczegółowych rozkładów jazdy na konkretnych przystankach lub w aplikacjach mobilnych przed planowaną podróżą w tym wyjątkowym okresie.

