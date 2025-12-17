Harmonogram Warszawskiego Transportu Publicznego w okresie świąteczno-noworocznym 2025/2026

W nadchodzącym okresie świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Trzech Króli pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP) muszą przygotować się na istotne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Ze względu na przerwę w nauce oraz dni ustawowo wolne od pracy, autobusy, tramwaje i metro będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy.



Stolica w tym czasie znacząco zredukuje liczbę połączeń, dostosowując ofertę do mniejszego zapotrzebowania na transport.

Reklama Reklama

Zmiany w okresie przedświątecznym: 22 i 23 grudnia

Pierwsze korekty zostaną wprowadzone w poniedziałek i wtorek przed Wigilią. W związku z rozpoczęciem ferii szkolnych, zawieszone zostanie kursowanie linii wspomagających oraz kursów realizowanych wyłącznie w dni nauki.

Tramwaje będą podjeżdżać na przystanki z mniejszą częstotliwością: co 5 lub 10 minut w szczycie oraz co 7,5 lub 15 minut w pozostałych godzinach. Pociągi metra zachowają wysoką częstotliwość (M1 co 2 min 50 s, M2 co 3 min 30 s), przy czym w nocy z 23 na 24 grudnia pasażerowie będą mogli skorzystać z kursów nocnych realizowanych do godziny 3:00.

Komunikacja w Wigilię, Boże Narodzenie i Nowy Rok

W dniach 24, 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia obowiązywać będzie niedzielny rozkład jazdy. Wiele linii autobusowych i tramwajowych zostanie całkowicie zawieszonych, a trasy innych ulegną zmianie, aby zapewnić obsługę kluczowych ciągów komunikacyjnych.