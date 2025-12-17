Szybki autobus z Wawra do metra. Będzie nowe połączenie przez most Południowy?

Mieszkańcy Wawra starają się o nowe połączenie autobusowe, które ułatwi dojazd do stacji metra na Ursynowie. Pomysł utworzenia trasy przez most Południowy oficjalnie poparło kilkuset warszawiaków oraz urzędnicy.



Za petycją popartą ponad 700 podpisami wstawił się wiceprzewodniczący Rady Warszawy. Sławomir Potapowicz złożył w tej sprawie oficjalną interpelację.

Reklama Reklama

Wawer od lat opiera swoją komunikację z centrum miasta na specyficznej osi, którą wyznacza kolejowa linia otwocka. Dla tysięcy osób pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich stanowią jedyne realne „okno na świat”, pozwalające ominąć korki i w przewidywalnym czasie dotrzeć do pracy czy szkoły. Jednak ten sprawdzony przez dekady model transportowy właśnie zostaje poddany najcięższej próbie. Rozpoczynająca się wielka przebudowa infrastruktury kolejowej zwiastuje ogromne utrudnienia, które mogą na długie miesiące sparaliżować komunikację w tej dzielnicy.

Wielka przebudowa i komunikacyjne wąskie gardło

Sytuacja pasażerów staje się ciężka, ponieważ prace modernizacyjne na torach zbiegają się w czasie z ograniczeniami w ruchu kołowym. Jak zaznacza radny Sławomir Potapowicz w swojej interpelacji, roboty budowlane istotnie wpłyną na pogorszenie jakości połączeń szynowych, co zmusi pasażerów do poszukiwania alternatywy drogowej.

Niestety, tutaj również nie ma dobrych wiadomości, gdyż planowane są ograniczenia na kluczowej dla tej części miasta ulicy Patriotów. To właśnie tą arterią porusza się linia numer 521, będąca obecnie jedynym bezpośrednim połączeniem autobusowym z centrum miasta, a jej przewidywana niewydolność stawia mieszkańców w sytuacji niemal bez wyjścia.