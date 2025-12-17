0.4°C
Życie Warszawy

Szybki autobus z Wawra do metra. Będzie nowe połączenie przez most Południowy?

Publikacja: 17.12.2025 08:00

Mieszkańcy Wawra walczą o nowe połączenie autobusowe, które ułatwi dojazd do stacji metra

Foto: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 Wikimedia

Kacper Komaiszko
Mieszkańcy Wawra starają się o nowe połączenie autobusowe, które ułatwi dojazd do stacji metra na Ursynowie. Pomysł utworzenia trasy przez most Południowy oficjalnie poparło kilkuset warszawiaków oraz urzędnicy.

Za petycją popartą ponad 700 podpisami wstawił się wiceprzewodniczący Rady Warszawy. Sławomir Potapowicz złożył w tej sprawie oficjalną interpelację.

Wawer od lat opiera swoją komunikację z centrum miasta na specyficznej osi, którą wyznacza kolejowa linia otwocka. Dla tysięcy osób pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich stanowią jedyne realne „okno na świat”, pozwalające ominąć korki i w przewidywalnym czasie dotrzeć do pracy czy szkoły. Jednak ten sprawdzony przez dekady model transportowy właśnie zostaje poddany najcięższej próbie. Rozpoczynająca się wielka przebudowa infrastruktury kolejowej zwiastuje ogromne utrudnienia, które mogą na długie miesiące sparaliżować komunikację w tej dzielnicy.

Wielka przebudowa i komunikacyjne wąskie gardło

Sytuacja pasażerów staje się ciężka, ponieważ prace modernizacyjne na torach zbiegają się w czasie z ograniczeniami w ruchu kołowym. Jak zaznacza radny Sławomir Potapowicz w swojej interpelacji, roboty budowlane istotnie wpłyną na pogorszenie jakości połączeń szynowych, co zmusi pasażerów do poszukiwania alternatywy drogowej.

Niestety, tutaj również nie ma dobrych wiadomości, gdyż planowane są ograniczenia na kluczowej dla tej części miasta ulicy Patriotów. To właśnie tą arterią porusza się linia numer 521, będąca obecnie jedynym bezpośrednim połączeniem autobusowym z centrum miasta, a jej przewidywana niewydolność stawia mieszkańców w sytuacji niemal bez wyjścia.

Nowa linia Falenica – Metro Imielin jako ratunek

W obliczu nadchodzącego kryzysu zrodził się pomysł, który ma szansę radykalnie zmienić mapę połączeń w południowo-wschodniej części stolicy. Propozycja zakłada uruchomienie przyspieszonej linii autobusowej, która połączyłaby Falenicę ze stacją metra Imielin na Ursynowie.

Kluczowym elementem tej strategii jest wykorzystanie mostu Anny Jagiellonki, znanego powszechnie jako most Południowy. To pozwoliłoby autobusom błyskawicznie pokonać Wisłę i dowieźć pasażerów bezpośrednio do pierwszej linii metra. Takie rozwiązanie nie tylko skróciłoby czas podróży, ale przede wszystkim dałoby mieszkańcom Wawra stabilną i szybką drogę do centrum, niezależną od problemów na torach kolejowych.

Głos mieszkańców to petycja podpisana przez setki osób

Inicjatywa radnego jest bezpośrednią odpowiedzią na sygnały płynące od mieszkańców. Projekt stworzenia przyspieszonego połączenia przez most Południowy zyskał już szerokie poparcie społeczne – petycję podpisało ponad 700 osób. Mieszkańcy argumentują, że w tak trudnym okresie inwestycyjnym stworzenie dodatkowej i wygodnej opcji dojazdu jest po prostu niezbędne dla zachowania płynności transportowej dzielnicy. Radny Potapowicz podkreśla, że zważywszy na skalę utrudnień, prośba o podjęcie działań zmierzających do uruchomienia nowej linii jest w pełni uzasadniona interesem publicznym.

Procedura i oczekiwania wobec Ratusza

Oficjalne pismo w tej sprawie trafiło już na biurko Rafała Trzaskowskiego. Teraz piłka jest po stronie ratusza oraz podległego mu Zarządu Transportu Miejskiego, które będą musiały ocenić techniczne i finansowe możliwości realizacji tego postulatu. Dla wielu mieszkańców Wawra pozytywna decyzja w tej sprawie wydaje się być jedyną szansą na uniknięcie komunikacyjnego wykluczenia.

Źródło: zyciewarszawy.pl

