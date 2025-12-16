Warszawa kasuje samochodowy dojazd do Starówki. Wszystko przez gigantyczne korki

Źródłem problemu korków w centrum Warszawy mają być okolice Starego Miasta
Grudniowe weekendy w Warszawie od lat przebiegają pod znakiem świątecznej magii, ale i chaosu komunikacyjnego. Tłumy mieszkańców i turystów, przyciągane blaskiem iluminacji na Trakcie Królewskim i atmosferą Jarmarku Bożonarodzeniowego, często wybierają dojazd samochodem, co skutkuje prawdziwym paraliżem tej części Śródmieścia.
Nierzadko korki rozciągają się od Marszałkowskiej, przez Świętokrzyską, aż po Aleje Jerozolimskie. Źródłem problemu mają być okolice Starego Miasta, gdzie wąskie uliczki nie są w stanie przyjąć tak dużego natężenia ruchu. Zdesperowani kierowcy w poszukiwaniu miejsca parkingowego potrafią stracić w zatorach nawet dwie godziny. Jak przekazała "Gazeta Stołeczna”, władze miasta mają już gotowy plan, który ma ulżyć zarówno mieszkańcom, jak i komunikacji miejskiej.
W odpowiedzi na powtarzający się scenariusz paraliżu, Ratusz zatwierdził projekt rewolucyjnej zmiany organizacji ruchu, mającej na celu odciążenie najbardziej newralgicznych ulic Warszawy. Zmiany będą dotyczyć głównych arterii prowadzących bezpośrednio w pobliże murów obronnych Starego Miasta.
Wprowadzony zostanie zakaz wjazdu w ulicę Senatorską z poziomu skrzyżowania z ulicą Miodową, co automatycznie odetnie dojazd do Podwala. Analogiczne ograniczenie ma obowiązywać dla ulicy Kilińskiego, również prowadzącej od ulicy Miodowej. Ograniczenia te będą miały charakter okresowy, obejmując przede wszystkim weekendowe popołudnia i dni ze wzmożonym ruchem świątecznym. Władze miasta przewidują również ewentualną konieczność rozszerzenia restrykcji. Jak zapowiedział dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Tamas Dombi, w razie potrzeby zostanie wprowadzony również zakaz wjazdu w ulicę Długą od placu Krasińskich.
Decyzja o wprowadzeniu tak radykalnych ograniczeń ma zachęcić warszawiaków do zrezygnowania z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej. W weekendy Trakt Królewski, od ronda de Gaulle’a po plac Zamkowy, jest zamykany dla ruchu kołowego, tworząc objazd dla autobusów właśnie przez Senatorską i Miodową.
Jak wynika z obserwacji, w dniach wzmożonego ruchu, autobusy stojące w zatorach na Senatorskiej i Miodowej notowały opóźnienia sięgające nawet kilkunastu minut. Tamas Dombi potwierdził, że zarządzenie zostało podpisane przede wszystkim dlatego, żeby ułatwić przejazd autobusom, które pełnią kluczową rolę w transporcie zbiorowym w centrum stolicy.
Oprócz autobusów, zakazy mają za zadanie rozładować tłok na najbardziej zakorkowanych ulicach dojazdowych, takich jak Podwale i Długa, gdzie kierowcy spoza Warszawy często wpadają w pułapkę bez możliwości zaparkowania i szybkiego wyjazdu.
Chociaż projekt organizacji ruchu jest już formalnie zatwierdzony, a zarządzenie podpisane, termin wprowadzenia stałego, fizycznego oznakowania (znaków drogowych) nie jest jeszcze znany.
Nie oznacza to jednak bezczynności. W oczekiwaniu na montaż docelowych znaków, wprowadzono działania tymczasowe, które już teraz mają poprawiać płynność ruchu. W krytycznych okresie, w godz. 16-21 w soboty i niedziele, na skrzyżowaniu Senatorskiej i Miodowej, pełnią służbę patrole policji. W sytuacji, gdy tworzy się zator uniemożliwiający przejazd autobusów w kierunku Podwala, funkcjonariusze interweniują, nakazując kolejnym kierowcom skręcanie w lewo w ulicę Miodową. Zakaz wjazdu ma obowiązywać przez cały okres świąteczny, prawdopodobnie do czasu wyłączenia iluminacji, czyli do początku lutego.
Warto pamiętać, że samo serce Starego Miasta jest już objęte stałym zakazem ruchu (znak B-1), z wyjątkami dla pojazdów uprzywilejowanych. Nowe regulacje mają więc charakter uzupełniający, mający chronić kluczowe arterie dojazdowe przed zapychaniem przez kierowców poszukujących wolnego miejsca do zaparkowania.
Wszystkim zmotoryzowanym, którzy nie zrezygnują z dojazdu samochodem, pozostają do dyspozycji płatne parkingi. Choć dojazd do nich jest utrudniony przez korki, warto rozważyć skorzystanie z podziemnych garaży miejskich, na przykład pod Placem Krasińskich (w pobliżu ulicy Długiej) lub czteropiętrowego garażu pod Placem Powstańców Warszawy.