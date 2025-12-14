Jeszcze więcej kamer na Południowej Obwodnicy Warszawy? Wawer chce odcinkowego pomiaru prędkości

Południowa Obwodnica Warszawy będzie jednym z najdłuższych kontrolowanych korytarzy komunikacyjnych w Polsce
Zarówno kierowcy, jak i mieszkańcy okolic Południowej Obwodnicy Warszawy (S2), muszą przygotować się na dalsze zacieśnianie kontroli prędkości. Trwa ostateczne przygotowanie do uruchomienia nowego, długiego odcinkowego pomiaru prędkości pomiędzy węzłami Wilanów i Lubelska. Jednocześnie lokalne władze – Rada Dzielnicy Wawer – podjęły inicjatywę mającą na celu rozszerzenie systemu na kolejne, newralgiczne punkty trasy w ich rejonie.
Trasa S2 ma już na swoim koncie jeden z najbardziej skutecznych systemów odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce. Od końca 2021 roku nieprzerwanie działa pomiar w tunelu pod Ursynowem, gdzie obowiązuje limit 80 km/h. Jego efektywność w uspokajaniu ruchu jest podkreślana przez resort infrastruktury, który odnotowuje brak poważnych wypadków na tym odcinku od chwili jego uruchomienia.
Obecnie jednak uwaga skupia się na kolejnym, znacznie dłuższym fragmencie. Mowa o odcinku o długości około 14 kilometrów – od węzła Warszawa Wilanów (Przyczółkowa) do węzła Lubelska, obejmującym kluczowy Most Południowy. Na tym fragmencie obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Kamery i charakterystyczne, niebieskie znaki ostrzegawcze już stoją w wyznaczonych miejscach, a system czeka na formalne włączenie do sieci. W chwili obecnej trwają odbiory techniczne oraz niezbędne testy urządzeń. Nieoficjalnie mówi się, że start pomiaru to kwestia kilku tygodni, a jego uruchomienie może nastąpić jeszcze przed końcem 2025 roku. Głównym powodem wprowadzenia tej kontroli było nadmierne obciążenie trasy, nagminne łamanie przepisów, a przede wszystkim liczne skargi mieszkańców okolicznych osiedli na uciążliwy ryk silników.
Rada Dzielnicy Wawer idzie krok dalej i domaga się kolejnego rozszerzenia kontroli. W przyjętym dokumencie radni formalnie postulują o rozszerzenie odcinkowego pomiaru prędkości na wawerski odcinek trasy.
Konkretnie, postulat dotyczy objęcia systemem kamer rejonów węzłów Wał Miedzeszyński oraz Patriotów. Głównym i wielokrotnie podkreślanym uzasadnieniem tego działania jest ochrona mieszkańców przed hałasem. Według radnych, ruch w rejonie tych węzłów jest na tyle uciążliwy, że wymaga zastosowania narzędzia, jakim jest odcinkowy pomiar prędkości, w celu wymuszenia przestrzegania limitów i tym samym ograniczenia emisji hałasu. Ponadto, lokalne władze domagają się lepszego oznakowania, które wyraźnie informowałoby kierowców, że celem kontroli jest właśnie ochrona akustyczna okolicznych osiedli.
Jeżeli stanowisko Rady Dzielnicy Wawer spotka się z aprobatą Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), układ Odcinkowego Pomiaru Prędkości na S2 ulegnie znaczącej zmianie. W praktyce oznaczać to będzie utworzenie jednego z najdłuższych kontrolowanych korytarzy komunikacyjnych w Polsce, obejmującego niemal całą kluczową S2.
Dla kierowców oznaczałoby to, że konieczność utrzymywania przepisowej, płynnej jazdy obowiązywałaby na sąsiadujących ze sobą, długich dystansach:
Warto przypomnieć, że zasada działania odcinkowego pomiaru wyklucza możliwość "oszukania" systemu poprzez nagłe hamowanie przed kamerą wyjazdową. System rejestruje bowiem czas wjazdu i wyjazdu, obliczając średnią prędkość przejazdu. Na tak długim, kontrolowanym ciągu trasy utrzymanie przepisowej prędkości stanie się więc koniecznością.