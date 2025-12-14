Kolejne dziesiątki milionów w remont Sali Kongresowej. Termin otwarcia się oddala

Azbest blokuje prace i winduje koszty

Finansowanie jest już zabezpieczone, ale na przeszkodzie stoi czynnik techniczny, który po raz kolejny wywraca plany. W trakcie prac remontowych odkryto znaczne ilości azbestu, niż pierwotnie zakładano w dokumentacji technicznej.

Zmusiło to miasto do kolejnej podwyżki budżetu, ponieważ usunięcie i specjalistyczna utylizacja azbestu są niezwykle kosztowne. Po drugie, i co gorsza dla harmonogramu, odkrycie azbestu wymaga wdrożenia czasochłonnych i skomplikowanych procedur, co automatycznie grozi kolejnym opóźnieniem. Planowany zgodnie z umową koniec prac na koniec 2026 roku jest wysoce wątpliwy. Władze miasta unikają deklarowania nowego, pewnego terminu zakończenia, a otwarcie obiektu najprawdopodobniej przesunie się na 2027 rok.

Historia kosztownego fatum. Dekada stagnacji

Historia remontu Sali Kongresowej jest kroniką niepowodzeń. Obiekt został zamknięty jesienią 2014 roku z myślą o szybkiej modernizacji za około 45 milionów złotych. Jednak już w 2016 roku prace stanęły w miejscu z powodu upadłości pierwszego wykonawcy. Przerwana inwestycja i chaos sprawiły, że konieczne było poszerzenie zakresu prac, co wywindowało szacunkowe koszty i wymagało przygotowania nowej koncepcji.

Kolejne lata upłynęły pod znakiem nieudanych przetargów. Mimo że miasto zwiększało budżet (z 183 mln zł do ponad 300 mln zł), żaden wykonawca nie chciał podjąć się zadania, głównie z powodu gwałtownego wzrostu cen materiałów budowlanych i robocizny, wywołanego pandemią. Dopiero po kolejnym, znaczącym zwiększeniu kwoty w 2023 roku udało się w końcu podpisać umowę z konsorcjum Adamietz, co na chwilę rozbudziło nadzieje, które teraz znowu studzi azbest.

Reklama Reklama

Nowoczesność w zabytkowej oprawie

Mimo wszystkich problemów, cel inwestycji pozostaje ambitny: stworzenie nowoczesnego centrum widowiskowego przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego, zabytkowego wystroju sali, która powstała w latach 50. XX wieku.

Modernizacja ma charakter kompleksowy i obejmuje aż sześć kondygnacji. Najważniejsze zmiany dotyczą poprawy standardów bezpieczeństwa, wprowadzenia nowoczesnych systemów audiowizualnych, mechaniki scenicznej i oświetlenia oraz dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co obejmuje m.in. montaż wind. Władze miasta mają nadzieję, że po latach inwestycyjnej gehenny Sala Kongresowa odzyska swój dawny blask i stanie się wielofunkcyjnym obiektem na światowym poziomie, gotowym na organizację zarówno dużych koncertów, jak i widowisk multimedialnych. Jak stwierdził prezydent Rafał Trzaskowski, celem jest, aby stolica mogła wreszcie podziwiać tu "gwiazdy formatu Milesa Davisa czy The Rolling Stones".