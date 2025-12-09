Drugie życie drewniaka Burkego. Remont domu przy Kawęczyńskiej

Odtwarzanie historycznej stolarki i kolorystyki

Remont prowadzony jest z poszanowaniem zasad konserwatorskich, czego przykładem jest staranne odtwarzanie detali architektonicznych.

Okna z Duszą

W oficynie Burkego zamontowano już pierwsze odtworzone okna na parterze. Są to wierne rekonstrukcje oryginalnej stolarki, włącznie z odtworzeniem tradycyjnego zamykania na zawrotnicę. Kolor stolarki, zielonooliwkowy, nie jest przypadkowy – został precyzyjnie ustalony na podstawie specjalistycznych badań stratygraficznych.

Nowe okna to wierne rekonstrukcje oryginalnej stolarki, włącznie z odtworzeniem tradycyjnego zamykania na zawrotnicę. Foto: mat. pras.

Co więcej, udało się uratować cztery oryginalne okna skrzynkowe, które zostaną poddane konserwacji i powrócą na swoje miejsce. Charakterystyczne dla oficyny jest występowanie trzech typów okien:

odtworzone konstrukcje z zawrotnicą,

okna z sześcioma kwaterami (na pierwszym piętrze),

oraz unikatowe okno z aż dwudziestoma czterema kwaterami.

Zachowanie tej różnorodności ma na celu utrwalenie historycznych nawarstwień, które przez dziesięciolecia kształtowały charakter obiektu.

Odkrywanie pierwotnych barw

W toku prac konserwatorskich odkryto pierwotną kolorystykę oficyny. Zdecydowano, że elewacja odzyska historyczny brązowy odcień, natomiast stolarka okienna i drzwiowa, wraz z dekoracjami wokół okien, zostanie pomalowana na zielono.

Foto: mat. pras.

Interesującym odkryciem są także fragmenty polichromii zachowane na niektórych ścianach. Najcenniejsze z tych wymalowań zostały zabezpieczone i po zakończeniu remontu zostaną przywrócone w oryginalnym miejscu.

Rewitalizacja z poszanowaniem autentyczności

Proces prowadzony przy Kawęczyńskiej 26 to rewitalizacja mająca na celu nie tylko naprawę konstrukcji, ale przede wszystkim przywrócenie tożsamości budynku. Prace te opierają się na kilku kluczowych zasadach:

