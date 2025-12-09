10.2°C
1015.8 hPa
Życie Warszawy

Drugie życie drewniaka Burkego. Remont domu przy Kawęczyńskiej

Publikacja: 09.12.2025 16:35

Drugie życie drewniaka Burkego. Remont domu przy Kawęczyńskiej

Foto: mat. pras.

M.B.
Na Pradze trwa zaawansowana rewitalizacja oficyny Burkego przy ulicy Kawęczyńskiej 26. Ten unikatowy, drewniany budynek, będący jednym z nielicznych reliktów dawnej drewnianej zabudowy dzielnicy, jest odnawiany z niezwykłą dbałością o historyczne detale.

Prace w drewniaku przy Kawęczyńskiej 26 koncentrują się obecnie na odtwarzaniu oryginalnej stolarki, co ma kluczowe znaczenie dla przywrócenia obiektowi jego historycznego wyglądu.

Unikatowy świadek historii Pragi

Jednopiętrowa, drewniana oficyna została wzniesiona około 1890 roku z inicjatywy Edmunda Burkego. Początkowo pełniła funkcję taniej czynszówki, w której mieszkania znajdowali robotnicy pobliskich fabryk. Po drugiej wojnie światowej budynek przekształcono w dom komunalny.

Ostatni lokator opuścił go dopiero w 2016 roku. Dziś drewniak przy Kawęczyńskiej 26 jest cennym elementem krajobrazu kulturowego Pragi, stanowiąc namacalny dowód na przemiany architektoniczne i społeczne tej części Warszawy.

Polecane
Drewniak był stale zamieszkiwany aż do 2016 roku i przez ponad 120 lat przetrwał w niezmienionej for
zabytki
Rozpoczął się remont drewniaka Burkego na Pradze
Reklama
Reklama

Odtwarzanie historycznej stolarki i kolorystyki

Remont prowadzony jest z poszanowaniem zasad konserwatorskich, czego przykładem jest staranne odtwarzanie detali architektonicznych.

Okna z Duszą

W oficynie Burkego zamontowano już pierwsze odtworzone okna na parterze. Są to wierne rekonstrukcje oryginalnej stolarki, włącznie z odtworzeniem tradycyjnego zamykania na zawrotnicę. Kolor stolarki, zielonooliwkowy, nie jest przypadkowy – został precyzyjnie ustalony na podstawie specjalistycznych badań stratygraficznych.

Nowe okna to wierne rekonstrukcje oryginalnej stolarki, włącznie z odtworzeniem tradycyjnego zamykan

Nowe okna to wierne rekonstrukcje oryginalnej stolarki, włącznie z odtworzeniem tradycyjnego zamykania na zawrotnicę.

Foto: mat. pras.

Co więcej, udało się uratować cztery oryginalne okna skrzynkowe, które zostaną poddane konserwacji i powrócą na swoje miejsce. Charakterystyczne dla oficyny jest występowanie trzech typów okien:

  • odtworzone konstrukcje z zawrotnicą,
  • okna z sześcioma kwaterami (na pierwszym piętrze),
  • oraz unikatowe okno z aż dwudziestoma czterema kwaterami.
Reklama
Reklama

Zachowanie tej różnorodności ma na celu utrwalenie historycznych nawarstwień, które przez dziesięciolecia kształtowały charakter obiektu.

Odkrywanie pierwotnych barw

W toku prac konserwatorskich odkryto pierwotną kolorystykę oficyny. Zdecydowano, że elewacja odzyska historyczny brązowy odcień, natomiast stolarka okienna i drzwiowa, wraz z dekoracjami wokół okien, zostanie pomalowana na zielono.

Foto: mat. pras.

Interesującym odkryciem są także fragmenty polichromii zachowane na niektórych ścianach. Najcenniejsze z tych wymalowań zostały zabezpieczone i po zakończeniu remontu zostaną przywrócone w oryginalnym miejscu.

Rewitalizacja z poszanowaniem autentyczności

Proces prowadzony przy Kawęczyńskiej 26 to rewitalizacja mająca na celu nie tylko naprawę konstrukcji, ale przede wszystkim przywrócenie tożsamości budynku. Prace te opierają się na kilku kluczowych zasadach:

Reklama
Reklama
  • Zachowanie oryginalnej substancji – każda wymiana drewna jest poprzedzona selekcją, mającą na celu uratowanie jak największej ilości autentycznych fragmentów.
  • Odtwarzanie detali – ze szczególną uwagą na stolarkę, kolorystykę i odkryte polichromie.
  • Przywracanie pamięci miejsca – drewniak Burkego staje się tym samym żywym świadectwem historii robotniczej części Pragi.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Urząd Unii Europejskiej ds. Celnych zostanie utworzony w ramach reformy unii celnej
polityka

Warszawa walczy o siedzibę agencji UE. „Nie ma lepszego miejsca”

Łącznie zebrano niemal 2,4 tony darów, nie wliczając dwóch palet zebranych przez Centrum Ursynów.
zwierzę warszawskie

Rekordowy „Alert dla zwierząt” na Ursynowie. Ile karmy zebrano?

Jeśli radni nie przedłużą działania programu, miasto od 1 stycznia nie będzie mogło zawierać umów na
nieruchomości miejskie

Od stycznia nie będzie można wynająć lokalu komunalnego? Jedyna nadzieja w radnych

Funkcjonariusze CBA zatrzymali inspektorów nadzoru budowlanego / zdjęcie ilustracyjne
bezpieczeństwo

Akcja CBA na Mazowszu. Zatrzymano inspektorów nadzoru budowlanego

Stołeczni policjanci w ciągu kilku listopadowych dni przeprowadzili 216 kontroli pojazdów w ramach a
usługi transportowe

Patologia w branży taxi w Warszawie. Przejazdy podwyższonego ryzyka

Kolejna, znacząca zmiana czeka kierowców już od 1 stycznia 2026 roku
Strefa Czystego Transportu

Pierwszy kierowca ukarany za wjazd. Od 2026 roku ostrzejsze przepisy

Umowę z inwestorem prywatnym podpisał z ramienia miasta prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
partnerstwo publiczno-prywatne

Jest umowa na rewitalizację Hali Gwardii. Termin to 2029 rok

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chce, by miasto zaciągnęło kredyty na sumę 2,05 mld zł
finanse

Rafał Trzaskowski zadłuża Warszawę. M.in. na „pokrycie wydatków po inwazji Rosji na Ukrainę”

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama