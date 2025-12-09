Drugie życie drewniaka Burkego. Remont domu przy Kawęczyńskiej

Prace w drewniaku przy Kawęczyńskiej 26 koncentrują się obecnie na odtwarzaniu oryginalnej stolarki, co ma kluczowe znaczenie dla przywrócenia obiektowi jego historycznego wyglądu.
Jednopiętrowa, drewniana oficyna została wzniesiona około 1890 roku z inicjatywy Edmunda Burkego. Początkowo pełniła funkcję taniej czynszówki, w której mieszkania znajdowali robotnicy pobliskich fabryk. Po drugiej wojnie światowej budynek przekształcono w dom komunalny.
Ostatni lokator opuścił go dopiero w 2016 roku. Dziś drewniak przy Kawęczyńskiej 26 jest cennym elementem krajobrazu kulturowego Pragi, stanowiąc namacalny dowód na przemiany architektoniczne i społeczne tej części Warszawy.
Remont prowadzony jest z poszanowaniem zasad konserwatorskich, czego przykładem jest staranne odtwarzanie detali architektonicznych.
Okna z Duszą
W oficynie Burkego zamontowano już pierwsze odtworzone okna na parterze. Są to wierne rekonstrukcje oryginalnej stolarki, włącznie z odtworzeniem tradycyjnego zamykania na zawrotnicę. Kolor stolarki, zielonooliwkowy, nie jest przypadkowy – został precyzyjnie ustalony na podstawie specjalistycznych badań stratygraficznych.
Co więcej, udało się uratować cztery oryginalne okna skrzynkowe, które zostaną poddane konserwacji i powrócą na swoje miejsce. Charakterystyczne dla oficyny jest występowanie trzech typów okien:
Zachowanie tej różnorodności ma na celu utrwalenie historycznych nawarstwień, które przez dziesięciolecia kształtowały charakter obiektu.
Odkrywanie pierwotnych barw
W toku prac konserwatorskich odkryto pierwotną kolorystykę oficyny. Zdecydowano, że elewacja odzyska historyczny brązowy odcień, natomiast stolarka okienna i drzwiowa, wraz z dekoracjami wokół okien, zostanie pomalowana na zielono.
Interesującym odkryciem są także fragmenty polichromii zachowane na niektórych ścianach. Najcenniejsze z tych wymalowań zostały zabezpieczone i po zakończeniu remontu zostaną przywrócone w oryginalnym miejscu.
Proces prowadzony przy Kawęczyńskiej 26 to rewitalizacja mająca na celu nie tylko naprawę konstrukcji, ale przede wszystkim przywrócenie tożsamości budynku. Prace te opierają się na kilku kluczowych zasadach: