Rozpoczął się remont drewniaka Burkego na Pradze. Odkryto sekrety zabytkowego budynku

Rozpoczął się remont zabytkowego drewniaka Burkego przy ulicy Kawęczyńskiej 26 w Warszawie, który od dawna znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. O inwestycji poinformował Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków.



W czasie trwającego właśnie remontu konserwatorskiego odkrywane są kolejne sekrety zabytkowego budynku powstałego ok. 1890 roku.

Reklama Reklama

Trwa remont drewniaka Burkego na warszawskiej Pradze

Jak informuje Michał Krasucki, zdjęcie szalówki i skucie tynków umożliwiło odkrycie konstrukcji drewniaka Burkego oraz dokładną ocenę jego stanu. Aktualnie „[…] etapami wymieniane są zdegradowane elementy konstrukcji sumikowo-łątkowej, więźby dachowej i belek stropowych”. Zniszczenia spowodowane przez wilgoć i owady są ogromne. Z tego powodu przed każdą wymianą drewna specjalna komisja konserwatorska dokonuje selekcji. Wszystko po to, aby zachować jak najwięcej oryginalnych elementów.

W budynku etapami wymieniane są zdegradowane elementy konstrukcji sumikowo-łątkowej, więźby dachowej i belek stropowych Foto: mat. pras.

W trakcie remontu konserwatorskiego odkryto pierwotną kolorystykę drewniaka Burkego. Jak się okazało, był on kolorowy, a dokładnie brązowy z zieloną stolarką okienną i drzwiową. Historyczna stolarka jest właśnie poddawana konserwacji, z kolei wtórna – zostanie wymieniona na nową z przywróceniem historycznych podziałów. Dzięki remontowi zabytkowa oficyna odzyska swoje początkowe kolory. Elewacja ponownie będzie więc brązowa, natomiast drzwi oraz okna z dekoracyjnymi elementami – zielone.

W trakcie prac, w celu zabezpieczenia barwnej polichromii zachowanej na niektórych wewnętrznych ścianach budynku, wykonano jej transfery. Po zakończeniu remontu zachowana polichromia wróci na swoje miejsce, a pozostała zostanie zrekonstruowana.