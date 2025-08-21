22.4°C
Życie Warszawy

Rozpoczął się remont drewniaka Burkego na Pradze. Odkryto sekrety zabytkowego budynku

Publikacja: 21.08.2025 13:05

Drewniak był stale zamieszkiwany aż do 2016 roku i przez ponad 120 lat przetrwał w niezmienionej for

Drewniak był stale zamieszkiwany aż do 2016 roku i przez ponad 120 lat przetrwał w niezmienionej formie

Foto: Stołeczny Konserwator Zabytków

Joanna Kamińska
Rozpoczął się remont zabytkowego drewniaka Burkego przy ulicy Kawęczyńskiej 26 w Warszawie, który od dawna znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. O inwestycji poinformował Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków.

W czasie trwającego właśnie remontu konserwatorskiego odkrywane są kolejne sekrety zabytkowego budynku powstałego ok. 1890 roku.

Trwa remont drewniaka Burkego na warszawskiej Pradze

Jak informuje Michał Krasucki, zdjęcie szalówki i skucie tynków umożliwiło odkrycie konstrukcji drewniaka Burkego oraz dokładną ocenę jego stanu. Aktualnie „[…] etapami wymieniane są zdegradowane elementy konstrukcji sumikowo-łątkowej, więźby dachowej i belek stropowych”. Zniszczenia spowodowane przez wilgoć i owady są ogromne. Z tego powodu przed każdą wymianą drewna specjalna komisja konserwatorska dokonuje selekcji. Wszystko po to, aby zachować jak najwięcej oryginalnych elementów.

W budynku etapami wymieniane są zdegradowane elementy konstrukcji sumikowo-łątkowej, więźby dachowej

W budynku etapami wymieniane są zdegradowane elementy konstrukcji sumikowo-łątkowej, więźby dachowej i belek stropowych

Foto: mat. pras.

W trakcie remontu konserwatorskiego odkryto pierwotną kolorystykę drewniaka Burkego. Jak się okazało, był on kolorowy, a dokładnie brązowy z zieloną stolarką okienną i drzwiową. Historyczna stolarka jest właśnie poddawana konserwacji, z kolei wtórna – zostanie wymieniona na nową z przywróceniem historycznych podziałów. Dzięki remontowi zabytkowa oficyna odzyska swoje początkowe kolory. Elewacja ponownie będzie więc brązowa, natomiast drzwi oraz okna z dekoracyjnymi elementami – zielone.

W trakcie prac, w celu zabezpieczenia barwnej polichromii zachowanej na niektórych wewnętrznych ścianach budynku, wykonano jej transfery. Po zakończeniu remontu zachowana polichromia wróci na swoje miejsce, a pozostała zostanie zrekonstruowana.

Zniszczenia spowodowane przez wilgoć i owady są ogromne. Z tego powodu przed każdą wymianą drewna sp

Zniszczenia spowodowane przez wilgoć i owady są ogromne. Z tego powodu przed każdą wymianą drewna specjalna komisja konserwatorska dokonuje selekcji.

Foto: mat. pras.

Drewniak Burkego: Historia

Drewniak Burkego wybudowany został ok. 1890 roku przez Edmunda Burkego jako oficyna murowanej kamienicy stojącej frontem do ulicy Kawęczyńskiej. Z powodu małego budżetu wybudowano go częściowo z materiałów pochodzących z odzysku.

W chwili powstania budynek był kolorowy, a dokładnie brązowy z zieloną stolarką okienną i drzwiową.

W chwili powstania budynek był kolorowy, a dokładnie brązowy z zieloną stolarką okienną i drzwiową. Historyczne kolory powrócą po remoncie - okna i drzwi będą zielone.

Foto: mat. pras.

Początkowo był czynszowym budynkiem dla klasy robotniczej, a po II wojnie światowej – domem komunalnym. Drewniak był stale zamieszkiwany aż do 2016 roku i przez ponad 120 lat przetrwał w niezmienionej formie. Jest obecnie jednym z ostatnich drewnianych budynków na warszawskiej Pradze. W 2015 roku został wpisany do rejestru zabytków.

W latach 2020-21, w związku z pogarszającym się stanem technicznym drewniaka Burkego, miasto przeprowadziło prace ratunkowe. Ich celem była ochrona przed dalszymi zniszczeniami. W 2024 roku podpisano umowę na remont budynku. Zadaniem inwestycji jest nie tylko przywrócenie dobrej kondycji zabytku, ale także uratowanie i wykorzystanie jak największej części jego historycznych elementów.  

Z powodu małego budżetu drewniaka Burkego wybudowano częściowo z materiałów pochodzących z odzysku.

Z powodu małego budżetu drewniaka Burkego wybudowano częściowo z materiałów pochodzących z odzysku.

Foto: mat. pras.

Inwestorem prac, które nadzoruje Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ.

Pałac Saski - widok z tarasu przedwojennej rezydencji ministra spraw zagranicznych. Fotografia z 194
