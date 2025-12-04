Wyjątkowy gość na Jarmarku Warszawskim. Ciężarówka przywiezie dużo słodyczy i atrakcji

Na Jarmarku Warszawskim przed Pałacem Kultury i Nauki pojawi się w sobotę 6 grudnia świąteczna ciężarówka Wawel Truck. W jej wnętrzu czekać będzie mnóstwo bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych, w tym słodycze i emocjonujące gry.



O akcji informuje Marka Wawel za pośrednictwem swojej strony internetowej i mediów społecznościowych.

Wawel Truck: Ciężarówka pełna atrakcji przyjedzie na Jarmark Warszawski

Wawel Truck zawita na Jarmark Warszawski w ramach Świątecznego Konwoju Radia Zet. Przyłącza się do niego już po raz kolejny, „[…] aby wspólnie szerzyć świąteczną atmosferę i oczywiście… dzielić się radością Level Wawel!” – jak informuje marka Wawel.

Ciężarówka stać będzie na Placu Defilad (obok Placu Centralnego) w sobotę 6 grudnia w godz. 13-19.

Wawel Truck to ciężarówka pełna bezpłatnych atrakcji i gier dla dzieci. Jak zapewniają organizatorzy, w jej wnętrzu na wszystkich chętnych czekają: