Wyjątkowy gość na Jarmarku Warszawskim. Ciężarówka przywiezie dużo słodyczy i atrakcji

Wawel Truck już 6 grudnia pojawi się na Jarmarku Warszawskim
O akcji informuje Marka Wawel za pośrednictwem swojej strony internetowej i mediów społecznościowych.
Wawel Truck zawita na Jarmark Warszawski w ramach Świątecznego Konwoju Radia Zet. Przyłącza się do niego już po raz kolejny, „[…] aby wspólnie szerzyć świąteczną atmosferę i oczywiście… dzielić się radością Level Wawel!” – jak informuje marka Wawel.
Ciężarówka stać będzie na Placu Defilad (obok Placu Centralnego) w sobotę 6 grudnia w godz. 13-19.
Wawel Truck to ciężarówka pełna bezpłatnych atrakcji i gier dla dzieci. Jak zapewniają organizatorzy, w jej wnętrzu na wszystkich chętnych czekają:
„Nie może Was zabraknąć! Do zobaczenia na trasie!” – zachęca Wawel.
Wawel Truck odwiedzi w tym roku cztery największe jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce. 29 i 30 listopada był we Wrocławiu, a po Warszawie pojawi się jeszcze w dwóch miastach:
Jarmark Warszawski przed Pałacem Kultury i Nauki organizowany jest po raz pierwszy. Otwarty został 28 listopada i potrwa do 1 stycznia 2026 roku.
Na licznych stoiskach znaleźć można różnorodne produkty, w tym m.in. rękodzieło. Nie brakuje także szerokiej oferty gastronomicznej. Wydarzeniu towarzyszy wiele widowisk na scenie, w tym. m.in. koncerty i pokazy.
Inne atrakcje Jarmarku Warszawskiego to m.in. największy w Polsce diabelski młyn (55 m), domek Świętego Mikołaja czy plenerowe Kino Pod Choinką z filmami zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.