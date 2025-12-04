4.5°C
Życie Warszawy

Wyjątkowy gość na Jarmarku Warszawskim. Ciężarówka przywiezie dużo słodyczy i atrakcji

Publikacja: 04.12.2025 15:00

Wawel Truck już 6 grudnia pojawi się na Jarmarku Warszawskim

Wawel Truck już 6 grudnia pojawi się na Jarmarku Warszawskim

Foto: BlackMediaHouse / Adobe Stock, Wawel / facebook

Joanna Kamińska
Na Jarmarku Warszawskim przed Pałacem Kultury i Nauki pojawi się w sobotę 6 grudnia świąteczna ciężarówka Wawel Truck. W jej wnętrzu czekać będzie mnóstwo bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych, w tym słodycze i emocjonujące gry.

O akcji informuje Marka Wawel za pośrednictwem swojej strony internetowej i mediów społecznościowych.

Wawel Truck: Ciężarówka pełna atrakcji przyjedzie na Jarmark Warszawski

Wawel Truck zawita na Jarmark Warszawski w ramach Świątecznego Konwoju Radia Zet. Przyłącza się do niego już po raz kolejny, „[…] aby wspólnie szerzyć świąteczną atmosferę i oczywiście… dzielić się radością Level Wawel!” – jak informuje marka Wawel.

Ciężarówka stać będzie na Placu Defilad (obok Placu Centralnego) w sobotę 6 grudnia w godz. 13-19.

Wawel Truck to ciężarówka pełna bezpłatnych atrakcji i gier dla dzieci. Jak zapewniają organizatorzy, w jej wnętrzu na wszystkich chętnych czekają:

  • pyszne słodycze,
  • emocjonujące gry,
  • solidna dawka wiedzy,
  • masa dobrej zabawy.
„Nie może Was zabraknąć! Do zobaczenia na trasie!” – zachęca Wawel.

Wawel Truck na czterech największych jarmarkach w Polsce: Dokąd jeszcze pojedzie?

Wawel Truck odwiedzi w tym roku cztery największe jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce. 29 i 30 listopada był we Wrocławiu, a po Warszawie pojawi się jeszcze w dwóch miastach:

  • 13 grudnia (godz. 11-16)  – w Poznaniu (na terenie Międzynarodowych Targach Poznańskich),
  • 19 i 20 grudnia (11-16) – w Zakopanem (na Placu Niepodległości).
Jarmark Warszawski 2025: Co to za wydarzenie?

Jarmark Warszawski przed Pałacem Kultury i Nauki organizowany jest po raz pierwszy. Otwarty został 28 listopada i potrwa do 1 stycznia 2026 roku.

Na licznych stoiskach znaleźć można różnorodne produkty, w tym m.in. rękodzieło. Nie brakuje także szerokiej oferty gastronomicznej. Wydarzeniu towarzyszy wiele widowisk na scenie, w tym. m.in. koncerty i pokazy.

Inne atrakcje Jarmarku Warszawskiego to m.in. największy w Polsce diabelski młyn (55 m), domek Świętego Mikołaja czy plenerowe Kino Pod Choinką z filmami zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

