Mikołajkowa linia tramwajowa na warszawskich torach

W tym roku zabytkowe pojazdy będą woziły pasażerów 6 i 7 grudnia oraz 26 grudnia
Od kilku lat w Mikołajki i święta po Warszawie kursują zabytkowe wagony z kolekcji Tramwajów Warszawskich.
W tym roku zabytkowe pojazdy będą woziły pasażerów 6 i 7 grudnia w godzinach 12:00-19:00 oraz 26 grudnia, czyli w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w godzinach 12:00-17:00.
Tramwaje linii M kursować będą (odjazdy co pół godziny) na trasie: PL. NARUTOWICZA – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – Aleja Niepodległości – T. Chałubińskiego – Aleja Jana Pawła II – Aleja „Solidarności” – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA – Stalowa – 11 Listopada – Targowa – Aleja „Solidarności” – Aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – Aleja Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PL. NARUTOWICZA.
W zabytkowych wagonach obowiązują wszystkie rodzaje biletów Warszawskiego Transportu Publicznego. W tramwajach bez kasowników skasują je konduktorzy – członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy umieszczą pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie ważności biletu.
We wszystkich wagonach znajdują się również kody QR umożliwiające aktywowanie biletu zakupionego przez aplikację mobilną. Przejazd na podstawie ważnego biletu okresowego (krótko- lub długookresowego) możliwy jest po wcześniejszym jego skasowaniu (aktywowaniu karty) w innym pojeździe komunikacji miejskiej lub w bramce metra.
Godziny odjazdów tramwajów linii M można sprawdzić w zakładce rozkłady jazdy na stronie WTP.