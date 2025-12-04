2.7°C
Życie Warszawy

Mikołajkowa linia tramwajowa na warszawskich torach

Publikacja: 04.12.2025 11:10

W tym roku zabytkowe pojazdy będą woziły pasażerów 6 i 7 grudnia oraz 26 grudnia

W tym roku zabytkowe pojazdy będą woziły pasażerów 6 i 7 grudnia oraz 26 grudnia

Foto: Tramwaje Warszawskie

rbi
W najbliższy weekend, 6-7 grudnia, oraz w świąteczny piątek 26 grudnia na tory wyjadą zabytkowe tramwaje specjalnej linii M.

Od kilku lat w Mikołajki i święta po Warszawie kursują zabytkowe wagony z kolekcji Tramwajów Warszawskich.

Mikołajkowa linia tramwajowa

W tym roku zabytkowe pojazdy będą woziły pasażerów 6 i 7 grudnia w godzinach 12:00-19:00 oraz 26 grudnia, czyli w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w godzinach 12:00-17:00.

Podpisy można składać do 7 grudnia 2025 r. w księgarni SGH, w siedzibie Samorządu Studentów i na por
metro
Stacja Pole Mokotowskie zmieni nazwę? Jest petycja

Tramwaje linii M kursować będą (odjazdy co pół godziny) na trasie: PL. NARUTOWICZA – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – Aleja Niepodległości – T. Chałubińskiego – Aleja Jana Pawła II – Aleja „Solidarności” – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA – Stalowa – 11 Listopada – Targowa – Aleja „Solidarności” – Aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – Aleja Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PL. NARUTOWICZA.

Bilety na mikołajkowe tramwaje

W zabytkowych wagonach obowiązują wszystkie rodzaje biletów Warszawskiego Transportu Publicznego. W tramwajach bez kasowników skasują je konduktorzy – członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy umieszczą pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie ważności biletu.

Przejście z peronów Dworca Zachodniego na przystanek zajmie tylko chwilę. Projektowane połączenie je
transport na szynach
Jest projektant tunelu tramwajowego Kasprzaka - Dworzec Zachodni

We wszystkich wagonach znajdują się również kody QR umożliwiające aktywowanie biletu zakupionego przez aplikację mobilną. Przejazd na podstawie ważnego biletu okresowego (krótko- lub długookresowego) możliwy jest po wcześniejszym jego skasowaniu (aktywowaniu karty) w innym pojeździe komunikacji miejskiej lub w bramce metra.

Godziny odjazdów tramwajów linii M można sprawdzić w zakładce rozkłady jazdy na stronie WTP.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

