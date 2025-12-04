Mikołajkowa linia tramwajowa na warszawskich torach

W najbliższy weekend, 6-7 grudnia, oraz w świąteczny piątek 26 grudnia na tory wyjadą zabytkowe tramwaje specjalnej linii M.



Od kilku lat w Mikołajki i święta po Warszawie kursują zabytkowe wagony z kolekcji Tramwajów Warszawskich.

Reklama Reklama

Mikołajkowa linia tramwajowa

W tym roku zabytkowe pojazdy będą woziły pasażerów 6 i 7 grudnia w godzinach 12:00-19:00 oraz 26 grudnia, czyli w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w godzinach 12:00-17:00.

Tramwaje linii M kursować będą (odjazdy co pół godziny) na trasie: PL. NARUTOWICZA – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – Aleja Niepodległości – T. Chałubińskiego – Aleja Jana Pawła II – Aleja „Solidarności” – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA – Stalowa – 11 Listopada – Targowa – Aleja „Solidarności” – Aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – Aleja Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PL. NARUTOWICZA.

Bilety na mikołajkowe tramwaje

W zabytkowych wagonach obowiązują wszystkie rodzaje biletów Warszawskiego Transportu Publicznego. W tramwajach bez kasowników skasują je konduktorzy – członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy umieszczą pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie ważności biletu.