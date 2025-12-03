Otwarto oferty na budowę Bosmanatu w Porcie Czerniakowskim

Taki ma wyglądać bosmanat w Porcie Czerniakowskim według zwycięskiej koncepcji pracowni architektonicznej GAB Piotr Grabowski Architekt
Czterech oferentów przedstawiło swoje propozycje cenowe, z których najniższa jest znacząco niższa od zakładanego budżetu zamawiającego.
Nowy obiekt bosmanatu ma łączyć funkcje portowe z rekreacją i edukacją wodną. Zwycięska koncepcja, autorstwa pracowni GAB Piotr Grabowski Architekt, zakłada powstanie niskiej, proekologicznej zabudowy. Budynek będzie wyróżniał się zielonym dachem, konstrukcją opartą na drewnie i żelbecie oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak systemy retencji wód opadowych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Celem projektu jest integracja strefy miejskiej z przestrzenią portową. Bosmanat zaoferuje zarówno ogólnodostępną część rekreacyjną, jak i strefy przeznaczone dla środowiska żeglarskiego. Wejście od strony północnej połączy budynek z bulwarem, płytą desantu i ścieżkami prowadzącymi w kierunku Cypla Czerniakowskiego, tworząc nowe zaplecze dla użytkowników portu.
Przetarg na realizację inwestycji został ogłoszony 22 października 2025 roku. 3 grudnia 2025 roku nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Budżet zamawiającego na realizację tego przedsięwzięcia został określony na 57,1 miliona złotych.
Wpłynęły cztery propozycje od firm budowlanych:
Najniższa złożona oferta, wynosząca 29,9 miliona złotych, mieści się w granicach budżetu zamawiającego, co otwiera drogę do wyłonienia wykonawcy.
Zakres zamówienia podzielono na dwa główne etapy. Pierwszy, konstrukcyjny, obejmuje:
Drugi etap skupia się na elementach rekreacyjnych i pielęgnacji zieleni. Przewiduje trzyletnią pielęgnację nowo posadzonej zieleni, stworzenie ogrodu deszczowego oraz montaż małej architektury, takiej jak ławki, stoły, wiaty i leżaki. Zaplanowana strefa rekreacyjna ma służyć mieszkańcom i odwiedzającym Port Czerniakowski.