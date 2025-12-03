Otwarto oferty na budowę Bosmanatu w Porcie Czerniakowskim

Inwestycja budowy nowego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim, która ma przekształcić nadwiślańską przestrzeń w centrum żeglarskie i rekreacyjne, weszła w kluczowy etap. W środę, 3 grudnia 2025 roku otwarto oferty w przetargu na wyłonienie generalnego wykonawcy.



Czterech oferentów przedstawiło swoje propozycje cenowe, z których najniższa jest znacząco niższa od zakładanego budżetu zamawiającego.

Wizja architektoniczna i funkcjonalność obiektu

Nowy obiekt bosmanatu ma łączyć funkcje portowe z rekreacją i edukacją wodną. Zwycięska koncepcja, autorstwa pracowni GAB Piotr Grabowski Architekt, zakłada powstanie niskiej, proekologicznej zabudowy. Budynek będzie wyróżniał się zielonym dachem, konstrukcją opartą na drewnie i żelbecie oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak systemy retencji wód opadowych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Celem projektu jest integracja strefy miejskiej z przestrzenią portową. Bosmanat zaoferuje zarówno ogólnodostępną część rekreacyjną, jak i strefy przeznaczone dla środowiska żeglarskiego. Wejście od strony północnej połączy budynek z bulwarem, płytą desantu i ścieżkami prowadzącymi w kierunku Cypla Czerniakowskiego, tworząc nowe zaplecze dla użytkowników portu.