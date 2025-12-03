4.5°C
Otwarto oferty na budowę Bosmanatu w Porcie Czerniakowskim

Publikacja: 03.12.2025 15:30

Taki ma wyglądać bosmanat w Porcie Czerniakowskim według zwycięskiej koncepcji pracowni architektonicznej GAB Piotr Grabowski Architekt

Foto: mat. pras.

M.B.
Inwestycja budowy nowego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim, która ma przekształcić nadwiślańską przestrzeń w centrum żeglarskie i rekreacyjne, weszła w kluczowy etap. W środę, 3 grudnia 2025 roku otwarto oferty w przetargu na wyłonienie generalnego wykonawcy.

Czterech oferentów przedstawiło swoje propozycje cenowe, z których najniższa jest znacząco niższa od zakładanego budżetu zamawiającego.

Wizja architektoniczna i funkcjonalność obiektu

Nowy obiekt bosmanatu ma łączyć funkcje portowe z rekreacją i edukacją wodną. Zwycięska koncepcja, autorstwa pracowni GAB Piotr Grabowski Architekt, zakłada powstanie niskiej, proekologicznej zabudowy. Budynek będzie wyróżniał się zielonym dachem, konstrukcją opartą na drewnie i żelbecie oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak systemy retencji wód opadowych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Celem projektu jest integracja strefy miejskiej z przestrzenią portową. Bosmanat zaoferuje zarówno ogólnodostępną część rekreacyjną, jak i strefy przeznaczone dla środowiska żeglarskiego. Wejście od strony północnej połączy budynek z bulwarem, płytą desantu i ścieżkami prowadzącymi w kierunku Cypla Czerniakowskiego, tworząc nowe zaplecze dla użytkowników portu.

Przetarg na wykonawcę i złożone oferty

Przetarg na realizację inwestycji został ogłoszony 22 października 2025 roku. 3 grudnia 2025 roku nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Budżet zamawiającego na realizację tego przedsięwzięcia został określony na 57,1 miliona złotych.

Wpłynęły cztery propozycje od firm budowlanych:

  • Budimex S.A.: 38,9 mln zł
  • PRK 7 Nieruchomości sp. z o.o.: 34,4 mln zł
  • Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. K: 29,9 mln zł
  • Mostostal Zabrze GPBP S.A.: 32,4 mln zł

Najniższa złożona oferta, wynosząca 29,9 miliona złotych, mieści się w granicach budżetu zamawiającego, co otwiera drogę do wyłonienia wykonawcy.

Dwuczęściowy zakres zamówienia

Zakres zamówienia podzielono na dwa główne etapy. Pierwszy, konstrukcyjny, obejmuje:

  • Prace rozbiórkowe.
  • Budowę nowej siedziby bosmanatu, w tym instalację paneli fotowoltaicznych.
  • Wykonanie zbiornika retencyjnego.
  • Zagospodarowanie terenu, w tym budowę dróg dojazdowych, pomostów, chodników, oświetlenia i systemu monitoringu.
  • Nowe nasadzenia roślin.

Drugi etap skupia się na elementach rekreacyjnych i pielęgnacji zieleni. Przewiduje trzyletnią pielęgnację nowo posadzonej zieleni, stworzenie ogrodu deszczowego oraz montaż małej architektury, takiej jak ławki, stoły, wiaty i leżaki. Zaplanowana strefa rekreacyjna ma służyć mieszkańcom i odwiedzającym Port Czerniakowski.

