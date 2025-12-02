4.6°C
1021.5 hPa
Życie Warszawy

Warszawski sklep pobiera opłaty za wstęp. W weekend trzeba zapłacić nawet 60 zł

Publikacja: 02.12.2025 14:45

Jeden ze sklepów w Warszawie pobiera opłaty za oglądanie świątecznej wystawy

Jeden ze sklepów w Warszawie pobiera opłaty za oglądanie świątecznej wystawy

Foto: Adobe Stock / Facebook

Joanna Kamińska
W jednym z warszawskich centrów ogrodniczych już kolejny rok z rzędu obowiązują bilety wstępu dla niemal wszystkich odwiedzających. Ma to związek z ogromną popularnością prezentowanej tu świątecznej wystawy.

W tym roku za oglądanie barwnych bożonarodzeniowych dekoracji trzeba zapłacić, w zależności od dnia, od 40 do 60 zł.

Bilety na świąteczną wystawę w jednym z warszawskich sklepów: Właściciele tłumaczą swoją decyzję

Centrum ogrodnicze Flora Point – Świat Roślin znajdujące się przy ul. Mrówczej 212 w Wawrze już od lat słynie z prezentowanej w okresie Bożego Narodzenia świątecznej wystawy z mnóstwem migających światełek i kolorowych dekoracji. Atrakcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a część osób przybywa tu wyłącznie w celu jej oglądania.

Wzrost popularności wystawy wśród mieszkańców, a nawet turystów sprawia, że sklep przed świętami przeżywa prawdziwe oblężenie, co – zdaniem jego właścicieli – utrudnia komfortowe zakupy klientom. To właśnie z tego powodu w 2023 roku zdecydowano o wprowadzeniu opłat za wstęp do sklepu i oglądanie wystawy, co spotkało się z różnymi rodzajami reakcji ze strony klientów i odwiedzających. Część osób popierała decyzję, ale nie brakowało również głosów sprzeciwu.

Polecane
Nowy plac zabaw dla dzieci na Targówku budzi skojarzenia z wybiegiem dla psów
przestrzeń miejska
Wygląd placu zabaw wzburzył. „Wygląda jak wybieg dla psów”
Reklama
Reklama

Decyzję o wprowadzeniu opłat za oglądanie świątecznej wystawy sklep tłumaczy na stronie internetowej umożliwiającej zakup biletu w następujący sposób: „Poprzednie lata pokazały nam, że nasz sklep dla niektórych stał się tylko miejscem zwiedzania oraz zorganizowanych wycieczek, a klienci, którzy rzeczywiście chcieli zrobić zakupy, odczuwali dyskomfort. Bilet jest kaucją, która jest zwracana przy kasie przy dokonaniu zakupów. Jeżeli zakupów nie planujemy, jest to koszt odwiedzenia wystawy”.

Świąteczna wystawa we Flora Point: Co można zobaczyć?

Świąteczna wystawa we Flora Point otwarta została w tym roku w sobotę 15 listopada, a podziwiać ją będzie można do końca grudnia. Została rozmieszczona na terenie całego sklepu.

W tym roku w jej ramach, jak wynika z informacji znajdujących się na stronie internetowej sklepu, zwiedzający mogą zobaczyć następujące ekspozycje: „Magic World”, „Teddy Town”, „Santa's Village”, „Circus”, „Snow Moon” i „Candy Shop”. Ponadto czeka na nich Strefa Kulinarna. Jak co roku na wystawie obecne są także cieszące się dużą popularnością figurki śpiewających reniferów.

Bilety na świąteczną wystawę w warszawskim sklepie: Ile kosztują?

W tym roku bilet wstępu do Flora Point obejmujący oglądanie wystawy świątecznej kosztuje od poniedziałku do czwartku 40 zł, natomiast od piątku do niedzieli – 60 zł. Można kupić go zarówno na miejscu, jak i w internetowym systemie sprzedaży na stronie sklepu. Rok temu, jak donosiły media, bilet kosztował 30 zł, natomiast dwa lata temu – 20 zł.

Kwota biletu, w przypadku dokonania zakupów w sklepie, jest odliczana przy kasie od sumy do zapłaty. Jest to jednak możliwe jedynie w dniu obowiązywania danego biletu.

Reklama
Reklama

Z obowiązku zakupu biletu zwolnione są dzieci do lat 2 oraz osoby niepełnosprawne, a także posiadacze karty stałego klienta. Aby wyrobić tę ostatnią, należy zrobić zakupy za kwotę powyżej 450 zł i zgłosić się do punktu informacyjnego. W ramach jednej karty stałego klienta możliwy jest bezpłatny wstęp na wystawę dla całej najbliższej rodziny jej posiadacza, czyli dwóch osób dorosłych i dzieci. Ponadto, jak tłumaczy sklep, „[…] nie będziemy również robić problemu w przypadku, kiedy będzie Państwu towarzyszyła również np. babcia”.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Pełna lista warszawskich lodowisk na sezon 2025/2026
Przewodnik „Życia Warszawy”

Pełna lista warszawskich lodowisk na sezon 2025/2026

Największą pozycją w dziale „administracja publiczna” w budżecie na przyszły rok są wynagrodzenia ur
budżet warszawy

Nasi drodzy urzędnicy. Rekordowe wydatki na administrację w stolicy

Zwycięska koncepcja autorstwa pracowni RS Architektura Krajobrazu zakłada budowę obok wiaduktu Marki
konkurs architektoniczny

Koncepcja przebudowy ulicy Karowej wybrana. Zwyciężyła pracownia RS Architektura Krajobrazu

Sklep Worldbox w Blue City jest drugą taką placówką w stolicy
handel

Multibrand Worldbox otworzył się w Blue City. Oferta dla całej rodziny

Restauracja The Brunchery, która jest pierwszą z pięciu w Office House, oferuje różnorodne menu
gastronomia

Pierwsza restauracja w kompleksie Towarowa 22 otwarta

Sprzedaż alkoholu / zdjęcie ilustracyjne
nocna prohibicja

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Wołominie. Radni zdecydowali

Można już zgłaszać pomysły do 13. edycji warszawskiego budżetu obywatelskiego
budżet obywatelski

Ważna wiadomość dla mieszkańców. Do wydania ponad 137 mln zł

Warto pamiętać, że do pensji urząd proponuje premie liczne dodatki, np. stażowy. Urzędnicy mogą licz
administracja

Rafał Trzaskowski dał podwyżki. Ile można zarobić w urzędzie?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama