Warszawski sklep pobiera opłaty za wstęp. W weekend trzeba zapłacić nawet 60 zł

Decyzję o wprowadzeniu opłat za oglądanie świątecznej wystawy sklep tłumaczy na stronie internetowej umożliwiającej zakup biletu w następujący sposób: „Poprzednie lata pokazały nam, że nasz sklep dla niektórych stał się tylko miejscem zwiedzania oraz zorganizowanych wycieczek, a klienci, którzy rzeczywiście chcieli zrobić zakupy, odczuwali dyskomfort. Bilet jest kaucją, która jest zwracana przy kasie przy dokonaniu zakupów. Jeżeli zakupów nie planujemy, jest to koszt odwiedzenia wystawy”.

Świąteczna wystawa we Flora Point: Co można zobaczyć?

Świąteczna wystawa we Flora Point otwarta została w tym roku w sobotę 15 listopada, a podziwiać ją będzie można do końca grudnia. Została rozmieszczona na terenie całego sklepu.

W tym roku w jej ramach, jak wynika z informacji znajdujących się na stronie internetowej sklepu, zwiedzający mogą zobaczyć następujące ekspozycje: „Magic World”, „Teddy Town”, „Santa's Village”, „Circus”, „Snow Moon” i „Candy Shop”. Ponadto czeka na nich Strefa Kulinarna. Jak co roku na wystawie obecne są także cieszące się dużą popularnością figurki śpiewających reniferów.

Bilety na świąteczną wystawę w warszawskim sklepie: Ile kosztują?

W tym roku bilet wstępu do Flora Point obejmujący oglądanie wystawy świątecznej kosztuje od poniedziałku do czwartku 40 zł, natomiast od piątku do niedzieli – 60 zł. Można kupić go zarówno na miejscu, jak i w internetowym systemie sprzedaży na stronie sklepu. Rok temu, jak donosiły media, bilet kosztował 30 zł, natomiast dwa lata temu – 20 zł.

Kwota biletu, w przypadku dokonania zakupów w sklepie, jest odliczana przy kasie od sumy do zapłaty. Jest to jednak możliwe jedynie w dniu obowiązywania danego biletu.

Z obowiązku zakupu biletu zwolnione są dzieci do lat 2 oraz osoby niepełnosprawne, a także posiadacze karty stałego klienta. Aby wyrobić tę ostatnią, należy zrobić zakupy za kwotę powyżej 450 zł i zgłosić się do punktu informacyjnego. W ramach jednej karty stałego klienta możliwy jest bezpłatny wstęp na wystawę dla całej najbliższej rodziny jej posiadacza, czyli dwóch osób dorosłych i dzieci. Ponadto, jak tłumaczy sklep, „[…] nie będziemy również robić problemu w przypadku, kiedy będzie Państwu towarzyszyła również np. babcia”.