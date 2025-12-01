Plac zabaw w Warszawie przedmiotem afery. „Wygląda jak wybieg dla psów”. Koszt to pół miliona złotych

W rezultacie, zamiast tradycyjnej, kolorowej konstrukcji, w parku pojawiła się przestrzeń oparta o surowe elementy z drewna. W skład placu, który stał się przedmiotem drwin, weszły wydrążone pnie drzew, pieńki o różnej wysokości pełniące funkcję trampolin i siedzisk, a także konary ułożone jako naturalne kładki. Choć plac posiada również bardziej skomplikowane elementy, takie jak zjazd linowy typu tyrolka, mostek wahliwy oraz drewniane i kamienne ścieżki, to właśnie proste i powszechnie dostępne kłody wywołały największy sprzeciw. Mieszkańcy, którzy głosowali na projekt, zachęceni atrakcyjnymi wizualizacjami, poczuli się rozczarowani, widząc rażącą rozbieżność między zapowiadaną wizją a finalną realizacją.

Urząd Dzielnicy broni inwestycji

W obliczu medialnej fali krytyki, Urząd Dzielnicy Targówek opublikował oficjalny komunikat, próbując zracjonalizować wydatki i obronić inwestycję. Kluczowym argumentem władz było obniżenie kwoty przypisanej samemu placowi zabaw. Według Dzielnicy, koszt samego placu zabaw wyniósł „jedynie” ok. 340 tys. złotych, natomiast pozostała część puli (z szacowanych 500 tys. zł) została przeznaczona na niezbędną infrastrukturę towarzyszącą: utworzenie ścieżek prowadzących do obiektu, posadzenie naturalnego ogrodzenia z żywopłotu oraz instalację małej architektury (ławki, kosze).

Zamiast zjeżdżalni zbudowano zjazd linowy typu tyrolka i mostek wahliwy Foto: mat. pras.

Władze dzielnicy podkreślały również, że przestrzeń jest w pełni ekologiczna i bezpieczna, a jej celem jest zapewnienie dzieciom kontaktu z naturą, stanowiąc alternatywę dla tradycyjnych, plastikowych rozwiązań. Jednocześnie zapewniono, że wykonawca został wyłoniony w ramach procedury przetargu, co miało świadczyć o rynkowym charakterze ceny, a prace zrealizowano zgodnie z przepisami oraz projektem, który został wybrany w demokratycznym głosowaniu.

Krytyka mieszkańców i wątek polityczny

Obrona Dzielnicy nie przekonała wszystkich. W sieci pojawiły się emocjonalne komentarze mieszkańców, którzy wprost określali inwestycję jako „obraz nędzy i rozpaczy” oraz „żenadę”, ironicznie pytając, skąd to nagłe zamiłowanie do pieńków i dlaczego plac „wygląda jak wybieg dla psów”.

Reklama Reklama

Jednak najpoważniejsze zarzuty dotyczą mechanizmu Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że projekt został zgłoszony przez osobę posługującą się pseudonimem „Osoba”. Wywołało to podejrzenia, że Budżet Obywatelski na Targówku stał się narzędziem politycznym, a nie oddolną inicjatywą. Środowisko lokalnych działaczy i mieszkańców sugeruje, że za najdroższymi i najbardziej rozbudowanymi projektami, które powinny być finansowane bezpośrednio z budżetu dzielnicy, stoją lokalni radni i politycy, związani z Koalicją Obywatelską.

Według doniesień mieszkańców, jeden z radnych KO, który w poprzednich latach zgłaszał szereg kosztownych inicjatyw (m.in. tężnię solankową, wodny plac zabaw, bezpłatne lodowisko), co ma rzekomo potwierdzać, że Budżet Obywatelski jest „zawłaszczony” przez polityków. Ta „bogata tradycja” realizowania projektów z politycznym zapleczem, w połączeniu ze słabym efektem końcowym, rodzi poważne wątpliwości co do transparentności i prawidłowego wydatkowania środków.