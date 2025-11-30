Kolejny odcinek Parku nad POW już w użytku

Otwarto następny fragment parku nad Południową Obwodnicą Warszawy (POW), rozciągający się pomiędzy ulicami Rosoła a Nowoursynowską. Na niespełna hektarze terenu powstała enklawa zieleni z atrakcyjną strefą sąsiedzką, nowymi alejkami, a już niebawem wzbogaci się także o zjeżdżalnię



Nowo udostępniony odcinek, choć jest najmniejszy ze wszystkich (o powierzchni niecałych 0,8 ha), oferuje mieszkańcom różnorodną roślinność i liczne miejsca do odpoczynku. Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) posadził tu 51 drzew, w tym dęby, klony, brzozy, lipy i wiśnie.

Przestrzeń wzbogaciło także około 6 200 krzewów, wśród których znajdują się wierzby, róże, pigwowce i irgi, oraz ok.5 400 bylin, takich jak jeżówki, szałwie, dzwonki czy krwawniki. Wiosną teren rozkwitnie dodatkowo dzięki posadzeniu ok. 3 500 cebul kwiatowych, w tym tulipanów, krokusów i czosnków.

Strefa sąsiedzka z wiatą i atrakcje dla najmłodszych

Na końcu otwartego fragmentu, przy ul. Nowoursynowskiej, powstała wielofunkcyjna wiata. Jest ona wyposażona w elementy małej architektury, takie jak ławki, stoliki i stojaki, tworząc idealne miejsce spotkań. Wkrótce wiatę pokryje pnący powojnik górski.