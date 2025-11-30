Kolejny odcinek Parku nad POW już w użytku

Inwestycja Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) systematycznie powiększa największy tego typu park w Polsce
Nowo udostępniony odcinek, choć jest najmniejszy ze wszystkich (o powierzchni niecałych 0,8 ha), oferuje mieszkańcom różnorodną roślinność i liczne miejsca do odpoczynku. Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) posadził tu 51 drzew, w tym dęby, klony, brzozy, lipy i wiśnie.
Przestrzeń wzbogaciło także około 6 200 krzewów, wśród których znajdują się wierzby, róże, pigwowce i irgi, oraz ok.5 400 bylin, takich jak jeżówki, szałwie, dzwonki czy krwawniki. Wiosną teren rozkwitnie dodatkowo dzięki posadzeniu ok. 3 500 cebul kwiatowych, w tym tulipanów, krokusów i czosnków.
Na końcu otwartego fragmentu, przy ul. Nowoursynowskiej, powstała wielofunkcyjna wiata. Jest ona wyposażona w elementy małej architektury, takie jak ławki, stoliki i stojaki, tworząc idealne miejsce spotkań. Wkrótce wiatę pokryje pnący powojnik górski.
Dodatkową atrakcją będzie strefa rekreacyjna od strony ulicy Filipiny Płaskowickiej. Na nasypie ziemnym wytyczono ścieżkę z nawierzchni mineralnej, która niebawem zostanie uzupełniona o zjeżdżalnię. Ponadto, w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego „Hamaki, leżaki i inne dodatkowe elementy zagospodarowania parku linearnego nad tunelem POW”, ZZW planuje montaż drewnianych leżaków, zwiększając komfort wypoczynku.
Park nad Południową Obwodnicą Warszawy jest pierwszym tego typu parkiem w Polsce. Powstaje on w dużej mierze na stropie tunelu drogowego na Ursynowie. Docelowo będzie to ważny, ogólnomiejski korytarz ekologiczny. Jego zadaniem jest połączenie Skarpy Warszawskiej z Lasem Kabackim i parkiem im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.
Cały park zajmie powierzchnię 12,5 ha, na której łącznie posadzonych zostanie około 1000 drzew i ponad 100 tys. innych roślin. W tym roku Zarząd Zieleni udostępnił już mieszkańcom trzy odcinki parku. Zakończenie całości inwestycji i udostępnienie pełnego, linearnego parku mieszkańcom Warszawy planowane jest w 2026 roku.