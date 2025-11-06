10.8°C
Życie Warszawy

Będzie więcej parkingów? Nowy plan na Ursynowie ma rozwiązać problem mieszkańców

Publikacja: 06.11.2025 13:15

Warszawa, Ursynów/zdjęcie ilustracyjne

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Na warszawskim Ursynowie trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic rtm. W. Pileckiego i W. K. Roentgena. Ma on rozwiązać m.in. problem miejsc parkingowych. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie.

Urząd dzielnicy Ursynów poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących planu miejscowego w rejonie ulic rtm. W. Pileckiego i W.K. Roentgena i zaprasza mieszkańców do wzięcia w nich udziału. Konsultacje potrwają do 3 grudnia.

Plan miejscowy w rejonie Pileckiego i Roentgena. Co zawiera?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określi, jak zostanie urządzona część Ursynowa obejmująca fragment Starego Imielina oraz teren Ursynowa Północnego, w rejonie ulic rtm. W. Pileckiego oraz W. K. Roentgena.  Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu nowego planu. Został on udostępniony w ramach konsultacji społecznych. Każdy mieszkaniec może się z nim zapoznać w urzędzie i na stronie internetowej oraz zgłosić swoje uwagi.

Na obszarze objętym projektem znajdują się głównie budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne oraz lokale usługowe, infrastruktura społeczna i tereny zieleni. Jak podaje urząd, sporządzenie planu miejscowego ma na celu:

  • określenie zasad zagospodarowania terenu w celu ochrony istniejącej zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz układu urbanistycznego;
  • określenie zasad zagospodarowania terenu z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i kulturowych, a także określenie wzajemnych powiązań tych terenów,
  • zachowanie i ochronę wartości przyrodniczych,
  • wzmocnienie ciągłości powiązań z istniejącym systemem przyrodniczym,
  • określenie obsługi komunikacyjnej,
  • rozwiązanie problemu miejsc parkingowych.
Spotkania i rozmowy z mieszkańcami. Gdzie i kiedy można wziąć w nich udział?

Konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Ursynowie trwają od 3 listopada do 3 grudnia 2025 roku. W listopadzie mieszkańcy mogą porozmawiać na ten temat:

  • podczas dyskusji on-line 13 listopada (czwartek) o godz. 17: na YouTube – można oglądać spotkanie i dyskutować na czacie lub na platformie ZOOM
  • można zabrać głos w dyskusji na dyżurze telefonicznym z projektantką planu w czwartek 6 listopada w godz. 13-16 oraz 20 listopada w godz. 9-12 pod numerem telefonu 22 325 81 08
  • w punkcie konsultacyjnym we wtorek 25 listopada w godz. 16-19 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, sala 136.

Ruszyły konsultacje społeczne na Ursynowie. Jak złożyć swoje uwagi?

Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić swoje uwagi do projektu, muszą zrobić to na piśmie - w postaci papierowej lub elektronicznej. Formularz można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, złożyć go w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego:

  • mailowo na adres [email protected] 
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy

Zarówno formularz, jak i projekt planu są dostępne na stronie Urzędu Miasta.

