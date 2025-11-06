Będzie więcej parkingów? Nowy plan na Ursynowie ma rozwiązać problem mieszkańców

Na warszawskim Ursynowie trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic rtm. W. Pileckiego i W. K. Roentgena. Ma on rozwiązać m.in. problem miejsc parkingowych. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie.



Urząd dzielnicy Ursynów poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących planu miejscowego w rejonie ulic rtm. W. Pileckiego i W.K. Roentgena i zaprasza mieszkańców do wzięcia w nich udziału. Konsultacje potrwają do 3 grudnia.

Plan miejscowy w rejonie Pileckiego i Roentgena. Co zawiera?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określi, jak zostanie urządzona część Ursynowa obejmująca fragment Starego Imielina oraz teren Ursynowa Północnego, w rejonie ulic rtm. W. Pileckiego oraz W. K. Roentgena. Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu nowego planu. Został on udostępniony w ramach konsultacji społecznych. Każdy mieszkaniec może się z nim zapoznać w urzędzie i na stronie internetowej oraz zgłosić swoje uwagi.

Na obszarze objętym projektem znajdują się głównie budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne oraz lokale usługowe, infrastruktura społeczna i tereny zieleni. Jak podaje urząd, sporządzenie planu miejscowego ma na celu: