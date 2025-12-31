Nagła choroba w Sylwestra i Nowy Rok. Gdzie po pomoc i leki w Warszawie? Lista i adresy

Jeżeli jednak zagrożone jest zdrowie lub życie:
-
należy wezwać zespół ratownictwa medycznego dzwoniąc na nr tel. 999 lub 112,
-
pomocy należy szukać na izbach przyjęć i w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.
Placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Warszawie [Adresy]
Pełną listę placówek udostępnia m.in. strona pacjent.gov.pl. Na portalu dostępna jest wyszukiwarka. Użytkownik może wyszukać placówkę pełniącą dyżur, która znajduje się najbliżej jego miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu. Inna opcja to wyszukanie wszystkich dyżurujących placówek na terenie danego województwa.
Na terenie Warszawy nocną i świąteczną opiekę zdrowotną pełnią następujące placówki medyczne:
-
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8
-
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, ul. Waleriana Czumy 1
-
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, ul. Cegielniana 8
-
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ, ul. Milenijna 4
-
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście; Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Centrum Medyczne ŻELAZNA sp. z o.o.; Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie; ul. Leszno 17
-
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o.; Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ; ul. Ludwika Kondratowicza 8
-
Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o., pl. Czerwca 1976 Roku 1
-
Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o., ul. Kolegiacka 3
-
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o., ul. Poznańska 22
-
PETRA MEDICA sp. z o.o., aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera” 39a
-
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2
-
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o.; Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny; ul. Barska 16/20
-
Przychodnia Medycyny Rodzinnej Małgorzata i Grzegorz Olizarowscy s.c., ul. Jana Pawła II 25
-
Zakład Medyczny KAAR-MED sp. z o.o., ul. Eugeniusza Romera 4
-
Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Cegłowska 80
-
Szpital Czerniakowski sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25
-
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.; ul. Niekłańska 4/24
-
Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59
-
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego, aleja "Solidarności 67
-
Warszawski Szpital Południowy sp. z o.o., ul. Solec 93
-
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.; ul. Antoniego Malczewskiego 47a
-
Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137
-
Warszawski Szpital Południowy sp. z o.o., ul. rtm. Witolda Pileckiego 99
-
Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Warszawskie Centrum Opieki Medycznej KOPERNIK sp. z o.o.; ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4
Gdzie szukać doraźnej pomocy dentysty w Warszawie?
Osoby wymagające szybkiej, doraźnej pomocy dentysty nie muszą w okresie świątecznym czekać na otwarcie gabinetu w kolejny dzień roboczy. W razie konieczności, pomocy udzielają placówki pełniące dyżur stomatologiczny:
-
nocny – w dni powszednie od godz. 19:00 do godz. 7:00 dnia następnego,
-
świąteczny – całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy.
Na terenie Warszawy nocą, w święta i dni ustawowo wolne od pracy doraźną pomoc stomatologa można uzyskać w następujących placówkach:
-
Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwerystetu Medycznego sp. z o.o., ul. Emilii Plater 21, tel. 22 255 77 77
-
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatna Przychodnia Lekarska, ul. Stefana Bryły 6, tel. 22 857 48 48
-
Warszawskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 76, tel. 22 857 30 14
-
Całodobowe Centrum Stomatologii, ul. Ludna 10a, tel. 22 625 01 02
-
Ferreus sp. z o.o., ul. Stefana Okrzei 18, tel. 502243274
Które apteki w Warszawie dyżurują w święta? Lista i adresy
W okresie świątecznym i noworocznym leki można kupić w ponad dwudziestu aptekach na terenie Warszawy:
-
Białołęka: Non Stop, ul. Magiczna 4 lok. B 07; Apteka przy ul. Światowida 47 lok. 10
-
Bemowo: Apteka z Uśmiechem, ul. Górczewska 224 lok. U1
-
Bielany: Apteka od serca, ul. Aspekt 79; Apteka z Uśmiechem, ul. Kochanowskiego 23/H-2
-
Mokotów: Apteka Namex, al. Wilanowska 363 paw. nr 53; Apteka DOZ, ul. Gagarina 6
-
Ochota: Apteka z Uśmiechem, ul. Banacha 1A
-
Praga-Południe: Namex, al. Waszyngtona 12/14; Namex, ul. Bora Komorowskiego 4/201; Farmacja 24, ul. Grochowska 256; Namex, ul. Władysława Umińskiego 1A
-
Praga-Północ: Apteka przy Namysłowskiej, ul. Starzyńskiego 10
-
Śródmieście: Apteka „Przy Placu Zbawiciela”, ul. Mokotowska 12; Wawa, stacja metra Centrum A-13 /1049; Apteka Beata, al. Jana Pawła II 52/54
-
Targówek: Namex, ul. Barkocińska 6
-
Ursus: Apteka Centralna, ul. Wojciechowskiego 58
-
Ursynów: Apteka z Uśmiechem, ul. Indiry Gandhi 35 /U07
-
Wawer: Dr MAX, ul. Patriotów 309A
-
Włochy: Włochy, ul. Globusowa 25
-
Wola: Apteka Beata, al. Solidarności 149; Apteka Non Stop, ul. J. Sowińskiego 25