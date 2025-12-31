Nagła choroba w Sylwestra i Nowy Rok. Gdzie po pomoc i leki w Warszawie? Lista i adresy

W święta i dni wolne od pracy pacjent może skorzystać m.in. z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Które placówki w Warszawie pełnią ten dyżur? Gdzie szukać dyżurujących aptek? Gdzie uzyskać doraźną pomoc dentysty?



W okresie okołoświątecznym i noworocznym nietrudno o przypadkowy uraz. Zimowa aura, gorączka zakupowa i podróże sprzyjają też chorobom. Uzyskanie szybkiej, profesjonalnej porady i niezbędnych leków bywa w tym czasie mocno utrudnione. Pacjenci nie są jednak zupełnie pozbawieni pomocy.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Jak z niej skorzystać?

W przypadku nagłego zachorowania pacjent może udać się m.in. po pomoc lekarza i pielęgniarki, dyżurujących w placówkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ramach wizyty lekarz udzieli porady i wypisze receptę, a pielęgniarka – w razie konieczności – wykona niezbędny zabieg np. zastrzyk.

W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy (czyli np. 1 stycznia) placówki te pracują całodobowo. W przypadku nocnej opieki zdrowotnej, placówka pełniąca dyżur działa od godz. 18:00 do godz. 8:00 dnia następnego (od poniedziałku do piątku).

Pomoc przysługuje bezpłatnie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej NFZ. Nie trzeba rezerwować wizyty i martwić się o skierowanie. Co ważne, pacjent może udać się do dowolnej placówki, najbliższej miejscu aktualnego pobytu. W tym wypadku nie obowiązuje rejonizacja.