Operacje lotnicze mogą znów odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
Służby lotniskowe potwierdziły gotowość do przyjmowania rejsów przylatujących oraz realizacji planowych odlotów.
Kluczowe elementy infrastruktury, w tym pas startowy, drogi kołowania oraz płyty postojowe, zostały poddane intensywnym pracom porządkowym. Po usunięciu zanieczyszczeń zimowych nawierzchnie te przeszły niezbędną weryfikację i zostały oficjalnie dopuszczone do użytkowania. Dzięki temu operacje lotnicze mogą odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
Mimo przywrócenia ruchu samolotów, na terenie obiektu wciąż trwają czynności w ramach Akcji Zima. Służby techniczne koncentrują się obecnie na oczyszczaniu pozostałych obszarów lotniska, które nie mają bezpośredniego wpływu na starty i lądowania, ale są istotne dla pełnego funkcjonowania zaplecza portu.
Pasażerom planującym podróż w dniu dzisiejszym zaleca się monitorowanie statusu swoich rejsów bezpośrednio u przewoźników lub na tablicy lotów online, ze względu na możliwe przesunięcia wynikające z wcześniejszych utrudnień.