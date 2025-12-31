Służby lotniskowe potwierdziły gotowość do przyjmowania rejsów przylatujących oraz realizacji planowych odlotów.

Stan infrastruktury lotniskowej

Kluczowe elementy infrastruktury, w tym pas startowy, drogi kołowania oraz płyty postojowe, zostały poddane intensywnym pracom porządkowym. Po usunięciu zanieczyszczeń zimowych nawierzchnie te przeszły niezbędną weryfikację i zostały oficjalnie dopuszczone do użytkowania. Dzięki temu operacje lotnicze mogą odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Polecane
Pracownicy zaangażowani w walkę ze skutkami zimy wykonują swoje obowiązki w ekstremalnie trudnych wa
miasto zimą
Sytuacja pogodowa w Warszawie i stan odśnieżania miasta

Kontynuacja działań technicznych

Mimo przywrócenia ruchu samolotów, na terenie obiektu wciąż trwają czynności w ramach Akcji Zima. Służby techniczne koncentrują się obecnie na oczyszczaniu pozostałych obszarów lotniska, które nie mają bezpośredniego wpływu na starty i lądowania, ale są istotne dla pełnego funkcjonowania zaplecza portu.

Pasażerom planującym podróż w dniu dzisiejszym zaleca się monitorowanie statusu swoich rejsów bezpośrednio u przewoźników lub na tablicy lotów online, ze względu na możliwe przesunięcia wynikające z wcześniejszych utrudnień.