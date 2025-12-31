Port Lotniczy Warszawa-Modlin poinformował przed godziną 12, że wznowił standardową obsługę ruchu lotniczego po przerwie spowodowanej trudnymi warunkami atmosferycznymi.



Służby lotniskowe potwierdziły gotowość do przyjmowania rejsów przylatujących oraz realizacji planowych odlotów.

Stan infrastruktury lotniskowej

Kluczowe elementy infrastruktury, w tym pas startowy, drogi kołowania oraz płyty postojowe, zostały poddane intensywnym pracom porządkowym. Po usunięciu zanieczyszczeń zimowych nawierzchnie te przeszły niezbędną weryfikację i zostały oficjalnie dopuszczone do użytkowania. Dzięki temu operacje lotnicze mogą odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Kontynuacja działań technicznych

Mimo przywrócenia ruchu samolotów, na terenie obiektu wciąż trwają czynności w ramach Akcji Zima. Służby techniczne koncentrują się obecnie na oczyszczaniu pozostałych obszarów lotniska, które nie mają bezpośredniego wpływu na starty i lądowania, ale są istotne dla pełnego funkcjonowania zaplecza portu.

Pasażerom planującym podróż w dniu dzisiejszym zaleca się monitorowanie statusu swoich rejsów bezpośrednio u przewoźników lub na tablicy lotów online, ze względu na możliwe przesunięcia wynikające z wcześniejszych utrudnień.