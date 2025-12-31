Sytuacja pogodowa w Warszawie i stan odśnieżania miasta

Pracownicy zaangażowani w walkę ze skutkami zimy wykonują swoje obowiązki w ekstremalnie trudnych warunkach
Według prognoz obecne uspokojenie aury jest jedynie przejściowe, a kolejne opady mogą zwiększyć pokrywę śnieżną nawet o 20 centymetrów.
Działania związane z zabezpieczaniem nawierzchni jezdni rozpoczęły się wczoraj o godzinie 17.45. Specjalistyczne pługoposypywarki pozostają w stałym ruchu, wracając do baz jedynie w celu uzupełnienia zapasów soli. Przeprowadzone kontrole potwierdzają, że główne ulice, po których poruszają się autobusy komunikacji miejskiej, są w pełni przejezdne. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, transport zbiorowy funkcjonuje bez większych zakłóceń, co pozwala pasażerom na sprawne przemieszczanie się po mieście.
Znacznie trudniejsza sytuacja panuje na chodnikach, przystankach oraz przejściach dla pieszych. Ekipy porządkowe, wykorzystujące piasek i szufle, od wielu godzin pracują nad udrożnieniem około 4 milionów metrów kwadratowych powierzchni. Prace te są szczególnie wymagające w miejscach, gdzie niemożliwe jest użycie pługów chodnikowych. Służby miejskie przypominają, że obowiązek odśnieżania terenów przylegających bezpośrednio do nieruchomości oraz dróg na osiedlach spoczywa na ich zarządcach.
Mimo że aktualnie intensywność opadów spadła, dane meteorologiczne wskazują na zbliżającą się kolejną falę śnieżyc. Służby odpowiedzialne za utrzymanie miasta przygotowują się na kontynuację działań przez najbliższą dobę. Pracownicy zaangażowani w walkę ze skutkami zimy wykonują swoje obowiązki w ekstremalnie trudnych warunkach, często pracując w nocy i przy ograniczonej widoczności.
Priorytetem pozostaje jak najszybsze udrożnienie wszystkich tras podlegających zarządowi miasta. Apeluje się o zachowanie ostrożności oraz wyrozumiałość wobec osób pracujących przy odśnieżaniu, gdyż tempo prac jest ściśle uzależnione od dynamicznie zmieniającej się sytuacji pogodowej.