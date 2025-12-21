Zima w kalendarzu, ale słońce już planuje wielki powrót

Pierwszy dzień kalendarzowej zimy już jutro. To moment, w którym wielu z nas marzy wyłącznie o grubym kocu i gorącej herbacie. W pędzie przedświątecznych zakupów umyka nam jednak ważna wiadomość, która powinna ucieszyć każdego miłośnika światła: właśnie teraz następuje przełom.



Choć zima oficjalnie się rozgaszcza, to od tego momentu każda kolejna doba będzie nam dokładać nieco więcej słońca.

Najkrótszy dzień i wielka zmiana dekoracji

Kalendarzowa zima rozpoczyna się 22 grudnia. To ten specyficzny czas w roku, kiedy mamy wrażenie, że słońce zaspało do pracy, a potem wyszło z niej po zaledwie kilku godzinach. Dla większości z nas wyjście z biura po godzinie 16 przypomina nocną wyprawę polarną. Mamy jednak dla Państwa pocieszenie – to jest „podłoga”, od której możemy się już tylko odbić.

Zima kalendarzowa potrwa aż do równonocy wiosennej, która przypada 21 marca.

Zasada jest prosta: skoro mamy za sobą najkrótszy dzień w roku, to od jutra słońce zaczyna odrabiać straty. Początkowo będą to zmiany niemal niezauważalne, rzędu kilkunastu sekund czy minuty dziennie, ale z każdym tygodniem różnica stanie się wyraźna. Zaraz po Nowym Roku poczujemy, że wieczory zaczną się wydłużać, co jest najlepszym lekarstwem na sezonowy spadek nastroju.