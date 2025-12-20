Finał trasy IGNIS na UW. Dwa miesiące spotkań ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

Eksperymenty naukowe w misji kosmicznej

Ważnym elementem części akademickiej była prezentacja eksperymentów prowadzonych w ramach misji. Omówiono projekt Immune Multiomics, którego celem jest zbadanie wpływu lotu kosmicznego na ludzki układ odpornościowy poprzez analizę próbek krwi pobranych od astronautów w różnych fazach misji.

Drugim zaprezentowanym przedsięwzięciem był Wireless Acoustics. System ten służy do monitorowania poziomu hałasu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) oraz badania ekspozycji astronautów na dźwięki za pomocą technologii Bluetooth i mikrofonów MEMS. Dane te są integrowane z parametrami medycznymi załogi.

Edukacja i popularyzacja nauki o kosmosie

Dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski podzielił się z uczestnikami doświadczeniami z przygotowań do misji oraz pobytu na ISS. Wraz ze studentami przeprowadził symulację codziennego funkcjonowania na stacji kosmicznej. Podczas sesji pytań i odpowiedzi poruszano kwestie techniczne, takie jak sposób poruszania się w mikrograwitacji, oraz aspekty psychologiczne i logistyczne pracy astronauty.

Równolegle w Auditorium Maximum odbywała się część edukacyjna skierowana do najmłodszych pasażerów nauki. Ponad 500 uczniów mogło obserwować eksperymenty przygotowane przez koła naukowe Uniwersytetu Warszawskiego oraz osobiście porozmawiać z gościem specjalnym.

Perspektywy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

Wydarzenie zakończyło się przekazaniem insygniów misji władzom uczelni oraz wręczeniem astronaucie Medalu Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas konferencji prasowej minister Marcin Kulasek podsumował efekty trasy jako inwestycję w przyszłe kadry sektora kosmicznego.

Rektor UW zadeklarował chęć nawiązania stałej współpracy z dr. inż. Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Zaproponował on astronaucie podjęcie pracy na uczelni i stworzenie dedykowanego zespołu badawczego pod jego kierownictwem.

Zapis wideo z przebiegu wydarzenia został udostępniony w mediach społecznościowych uniwersytetu.