4°C
1020.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Finał trasy IGNIS na UW. Dwa miesiące spotkań ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

Publikacja: 20.12.2025 11:35

dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski w rozmowie ze studentami

dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski w rozmowie ze studentami

Foto: mat. pras.

M.B.
Uniwersytet Warszawski stał się miejscem finałowego spotkania w ramach ogólnopolskiej trasy naukowo-technologicznej pod hasłem IGNIS – Polska sięga gwiazd. Wydarzenie, które odbyło się 19 grudnia, koncentrowało się na polskich badaniach kosmicznych oraz nowoczesnych technologiach orbitalnych.

Głównym gościem spotkania był dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugi Polak w historii, który odbył lot w przestrzeń kosmiczną.

Gościa przywitał i trasę IGNIS podsumował prof. Alojzy Nowak, rektor UW

Gościa przywitał i trasę IGNIS podsumował prof. Alojzy Nowak, rektor UW

Foto: mat. pras.

Podsumowanie trasy naukowo-technologicznej

Projekt IGNIS – Polska sięga gwiazd był realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Kosmiczną, przy współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Trasa, która rozpoczęła się 15 października, objęła 26 uczelni w całym kraju. W inicjatywie wzięło udział blisko 13 tysięcy osób, w tym studenci, doktoranci oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Podczas finału na Uniwersytecie Warszawskim rektor uczelni, prof. Alojzy Z. Nowak, powitał astronautę w auli Starej Biblioteki, podkreślając dorobek jednostki w dziedzinie fizyki, astronomii oraz sztucznej inteligencji. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele rządu oraz Polskiej Agencji Kosmicznej.

Autograf Sławosza Uznańskiego na ramieniu robota

Autograf Sławosza Uznańskiego na ramieniu robota

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Eksperymenty naukowe w misji kosmicznej

Ważnym elementem części akademickiej była prezentacja eksperymentów prowadzonych w ramach misji. Omówiono projekt Immune Multiomics, którego celem jest zbadanie wpływu lotu kosmicznego na ludzki układ odpornościowy poprzez analizę próbek krwi pobranych od astronautów w różnych fazach misji.

Drugim zaprezentowanym przedsięwzięciem był Wireless Acoustics. System ten służy do monitorowania poziomu hałasu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) oraz badania ekspozycji astronautów na dźwięki za pomocą technologii Bluetooth i mikrofonów MEMS. Dane te są integrowane z parametrami medycznymi załogi.

Polecane
Ze względu na duże zainteresowanie, udział w wydarzeniu na Uniwersytecie Warszawskim wymaga wcześnie
promocja nauki
Sławosz Uznański-Wiśniewski na UW. Spotkanie z astronautą

Edukacja i popularyzacja nauki o kosmosie

Dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski podzielił się z uczestnikami doświadczeniami z przygotowań do misji oraz pobytu na ISS. Wraz ze studentami przeprowadził symulację codziennego funkcjonowania na stacji kosmicznej. Podczas sesji pytań i odpowiedzi poruszano kwestie techniczne, takie jak sposób poruszania się w mikrograwitacji, oraz aspekty psychologiczne i logistyczne pracy astronauty.

Równolegle w Auditorium Maximum odbywała się część edukacyjna skierowana do najmłodszych pasażerów nauki. Ponad 500 uczniów mogło obserwować eksperymenty przygotowane przez koła naukowe Uniwersytetu Warszawskiego oraz osobiście porozmawiać z gościem specjalnym.

Drugą częścią wydarzenia na UW było spotkanie z młodymi ludźmi

Drugą częścią wydarzenia na UW było spotkanie z młodymi ludźmi

Foto: mat. pras,

Reklama
Reklama

Perspektywy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

Wydarzenie zakończyło się przekazaniem insygniów misji władzom uczelni oraz wręczeniem astronaucie Medalu Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas konferencji prasowej minister Marcin Kulasek podsumował efekty trasy jako inwestycję w przyszłe kadry sektora kosmicznego.

Rektor UW zadeklarował chęć nawiązania stałej współpracy z dr. inż. Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Zaproponował on astronaucie podjęcie pracy na uczelni i stworzenie dedykowanego zespołu badawczego pod jego kierownictwem.

Zapis wideo z przebiegu wydarzenia został udostępniony w mediach społecznościowych uniwersytetu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Gdy galeria będzie niepotrzebna, zburzymy ją. Yoram Reshef o przyszłości Blue City
handel

Gdy galeria będzie niepotrzebna, zburzymy ją. Yoram Reshef o przyszłości Blue City

Inwestycja pod nazwą ale!KEN będzie rosłą stopniowo
inwestycje

Ruszyła wielka inwestycja mieszkaniowa na Ursynowie

Kamienica Mintera została odrestaurowana i wkomponowana w kompleks hotelowy
zabytki

Nowa ikona Portu Praskiego. Kamienica Mintera

Nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego według projektu Nizio Design
inwestycje

Podpisano umowę na nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego

„Zielone światło dla Łomianek”. Utrudnienia na wylotówce z Warszawy
uwaga! blokada

„Zielone światło dla Łomianek”. Utrudnienia na wylotówce z Warszawy

Istotnym atutem Warszawy jest różnorodność jej dzielnic
jak nas widzą

Warszawa wśród dziesięciu europejskich miast przyszłości

Oprócz samochodu toyota, policjanci zabezpieczyli szereg części samochodowych.
bezpieczeństwo

Dziupla w Tłuszczu zamknięta

22-latka zatrzymana przez południowopraskich policjantów
bezpieczeństwo

22-latka zatrzymana za oszustwo metodą na kaucję

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama