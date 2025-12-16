-0.7°C
Życie Warszawy

Sławosz Uznański-Wiśniewski na UW. Spotkanie z polskim astronautą w Warszawie

Publikacja: 16.12.2025 17:15

Ze względu na duże zainteresowanie, udział w wydarzeniu na Uniwersytecie Warszawskim wymaga wcześniejszej rejestracji

Foto: Politechnika Warszawska

Kacper Komaiszko
Sławosz Uznański-Wiśniewski – drugi Polak w kosmosie - zakończy swoją ogólnopolską misję edukacyjną „IGNIS – Polska Sięga Gwiazd” na Uniwersytecie Warszawskim. Podsumowanie post-lotowej trasy odbędzie się 19 grudnia i ma na celu promocję polskiej technologii kosmicznej.

Warszawska społeczność naukowa będzie 19 grudnia świadkiem historycznego momentu. Uniwersytet Warszawski stanie się finałowym przystankiem Ogólnopolskiej Trasy Technologiczno-Naukowej „IGNIS – Polska Sięga Gwiazd”. Głównym bohaterem spotkania będzie dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz inżynier, który jako drugi Polak w historii odbył lot w przestrzeń kosmiczną w lipcu tego roku. Inicjatywa ta, realizowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Kosmiczną (POLSA), we współpracy z ESA, ma wymiar nie tylko promocyjny, ale przede wszystkim inspiracyjny dla przyszłych pokoleń polskich naukowców i inżynierów.

Nauka Sprawdza to projekt Uniwersytetu Warszawskiego, który zakłada przeciwdziałanie manipulacjom wy
komunikacja społeczna
Uniwersytet Warszawski będzie walczył z dezinformacją

Od ISS do polskiej edukacji

Trasa „IGNIS – Polska Sięga Gwiazd” to unikatowa misja post-lotowa, która rozpoczęła się symbolicznym startem 15 października na Politechnice Warszawskiej. Jej głównym celem było przeniesienie doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas misji kosmicznej Ax-4 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) na grunt polskiej edukacji i biznesu. Astronauta odwiedził 17 wiodących uczelni w kraju, prowadząc wykłady mające promować polską naukę, technologię kosmiczną oraz zachęcać studentów i uczniów do wyboru kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze kosmicznym.

Dr Uznański-Wiśniewski określa to przedsięwzięcie jako pierwszy prawdziwy polski Space Master Class, gdzie wiedza teoretyczna zostaje połączona z bezcennym, praktycznym doświadczeniem wyniesionym bezpośrednio z orbity. W trakcie tych spotkań szczegółowo omawiane były między innymi rezultaty 13 polskich eksperymentów technologicznych i medycznych, przeprowadzonych w ramach misji IGNIS.

Wizualizacja inwestycji z lotu ptaka - widok od strony południowej w kierunku kampusu
infrastruktura sportowa
UW inwestuje w nowoczesne Centrum Sportu na Ochocie
Historyczne związki UW z kosmosem

Wybór Uniwersytetu Warszawskiego na finał trasy ma głębokie uzasadnienie historyczne i symboliczne. Jak podkreśla Rektor UW, prof. Alojzy Z. Nowak, uczelnia ma ponad 200-letnią tradycję w prowadzeniu badań astronomicznych, a osiągnięcia warszawskich astronomów w odkrywaniu tajemnic Wszechświata stanowią niekwestionowany powód do dumy.

Związki te manifestuje choćby fakt, że Muza astronomii Urania strzeże Bramy Głównej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. Finałowe spotkanie w stolicy stanowi niezwykłą okazję, aby w kontekście tej bogatej historii podzielić się najnowszą, szeroką wiedzą na temat zagadnień związanych z polskimi badaniami kosmicznymi oraz nowoczesnymi technologiami orbitalnymi.

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się równo rok po rozpo
infrastruktura dydaktyczna
UW inwestuje w nowoczesny wydział. Podczas budowy natrafiono na zaskakujące ślady historii

Podział i program spotkania 19 grudnia

Wydarzenie na Uniwersytecie Warszawskim zostało podzielone tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał spotkania zarówno dla środowiska naukowego, jak i dla młodzieży.

Część pierwsza, Akademicka, odbędzie się w godz. 9-12 9:00–12w historycznej Auli w Starej Bibliotece. Ta sesja jest dedykowana przede wszystkim studentom, doktorantom i naukowcom. Program obejmie wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz głównego bohatera, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Kluczowym punktem będzie dogłębna prezentacja eksperymentów przeprowadzanych w ramach misji IGNIS oraz panel dyskusyjny podsumowujący całą ogólnopolską trasę. Uczestnicy będą mieli także możliwość zadawania pytań podczas sesji Q&A.

Następnie, w godz. 12-16, odbędzie się Część Edukacyjna w Auditorium Maximum, skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ta część ma charakter bardziej interaktywny, oferując strefę kół studenckich, liczne działania edukacyjne oraz bezpośrednie spotkanie z astronautą, które zakończy się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Uniwersytet Warszawski nie odczuwa skutków niżu demograficznego
przyszłość szkół wyższych
Niż demograficzny i AI zagrożeniem dla UW? Uczelnia mocno inwestuje

Wymogi formalne i rejestracja

Ze względu na duże zainteresowanie, udział w wydarzeniu na Uniwersytecie Warszawskim wymaga wcześniejszej rejestracji. Proces ten przebiega odmiennie w zależności od charakteru uczestnictwa. Społeczność akademicka UW (studenci, doktoranci, naukowcy) zainteresowana częścią Akademicką, musi dokonać obowiązkowych zapisów, wysyłając zgłoszenie na adres: [email protected]. Rejestrację na część Edukacyjną, przeznaczoną dla małych grup szkolnych, prowadzi wyłącznie Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie polsa.gov.pl.

Finał trasy „Polska Sięga Gwiazd” stanowi kulminację kilkumiesięcznych działań, które miały na celu nie tylko zdanie relacji z kosmicznej misji, ale przede wszystkim wytyczenie kierunku dla przyszłości polskiej nauki i technologii. To wydarzenie obowiązkowe dla każdego, kto interesuje się kosmosem i pragnie czerpać wiedzę bezpośrednio od drugiego Polaka, który opuścił ziemską atmosferę.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

