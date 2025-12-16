Sławosz Uznański-Wiśniewski na UW. Spotkanie z polskim astronautą w Warszawie

Historyczne związki UW z kosmosem

Wybór Uniwersytetu Warszawskiego na finał trasy ma głębokie uzasadnienie historyczne i symboliczne. Jak podkreśla Rektor UW, prof. Alojzy Z. Nowak, uczelnia ma ponad 200-letnią tradycję w prowadzeniu badań astronomicznych, a osiągnięcia warszawskich astronomów w odkrywaniu tajemnic Wszechświata stanowią niekwestionowany powód do dumy.

Związki te manifestuje choćby fakt, że Muza astronomii Urania strzeże Bramy Głównej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. Finałowe spotkanie w stolicy stanowi niezwykłą okazję, aby w kontekście tej bogatej historii podzielić się najnowszą, szeroką wiedzą na temat zagadnień związanych z polskimi badaniami kosmicznymi oraz nowoczesnymi technologiami orbitalnymi.

Podział i program spotkania 19 grudnia

Wydarzenie na Uniwersytecie Warszawskim zostało podzielone tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał spotkania zarówno dla środowiska naukowego, jak i dla młodzieży.

Część pierwsza, Akademicka, odbędzie się w godz. 9-12 9:00–12w historycznej Auli w Starej Bibliotece. Ta sesja jest dedykowana przede wszystkim studentom, doktorantom i naukowcom. Program obejmie wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz głównego bohatera, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Kluczowym punktem będzie dogłębna prezentacja eksperymentów przeprowadzanych w ramach misji IGNIS oraz panel dyskusyjny podsumowujący całą ogólnopolską trasę. Uczestnicy będą mieli także możliwość zadawania pytań podczas sesji Q&A.

Następnie, w godz. 12-16, odbędzie się Część Edukacyjna w Auditorium Maximum, skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ta część ma charakter bardziej interaktywny, oferując strefę kół studenckich, liczne działania edukacyjne oraz bezpośrednie spotkanie z astronautą, które zakończy się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Wymogi formalne i rejestracja

Ze względu na duże zainteresowanie, udział w wydarzeniu na Uniwersytecie Warszawskim wymaga wcześniejszej rejestracji. Proces ten przebiega odmiennie w zależności od charakteru uczestnictwa. Społeczność akademicka UW (studenci, doktoranci, naukowcy) zainteresowana częścią Akademicką, musi dokonać obowiązkowych zapisów, wysyłając zgłoszenie na adres: [email protected]. Rejestrację na część Edukacyjną, przeznaczoną dla małych grup szkolnych, prowadzi wyłącznie Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie polsa.gov.pl.

Finał trasy „Polska Sięga Gwiazd” stanowi kulminację kilkumiesięcznych działań, które miały na celu nie tylko zdanie relacji z kosmicznej misji, ale przede wszystkim wytyczenie kierunku dla przyszłości polskiej nauki i technologii. To wydarzenie obowiązkowe dla każdego, kto interesuje się kosmosem i pragnie czerpać wiedzę bezpośrednio od drugiego Polaka, który opuścił ziemską atmosferę.