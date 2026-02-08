-1.5°C
Życie Warszawy
Wydział Farmaceutyczny na WUM skończył 100 lat

Publikacja: 08.02.2026 11:07



W ramach inauguracji obchodów jubileuszu Wydziału Farmaceutycznego w auli Centrum Dydaktycznego WUM odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału wraz z sesją dyskusyjną pt. „Wydział Farmaceutyczny wczoraj, dziś i jutro”

Sto lat po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powołującego Wydział Farmaceutyczny jako niezależną jednostkę akademicką na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęły się obchody jubileuszu, które potrwają do czerwca.

Wystawa „Sto lat Wydziału Farmaceutycznego WUM 1926-2026” przedstawia historię rozwoju Wydziału Farmaceutycznego – zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i naukowym. Ekspozycję wzbogacono o cenne, często unikalne pamiątki związane z historią wydziału.

Wśród najważniejszych eksponatów znalazły się oryginalna toga dziekańska prof. Władysława Mazurkiewicza – pierwszego dziekana Wydziału Farmaceutycznego oraz łańcuch dziekański prof. Bronisława Koskowskiego – drugiego dziekana wydziału. Można oglądać również bezcenny wolumin dzieła Teofila Tugendholda ze zbiorów Zakładu Farmacji Stosowanej, odzyskany po tym, gdy zaginął podczas II wojny światowej.

Jak podkreślał podczas otwarcia dr hab. Piotr Luliński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego, eksponaty te pozwalają prześledzić rozwój nauki i dydaktyki farmaceutycznej w Warszawie.

– Historia naszego wydziału jest burzliwa, tak jak burzliwe było ostatnie sto lat historii Polski – zaznaczył dziekan. – Jednak niezłomność naukowców i nauczycieli akademickich pozwoliła przetrwać te trudne okresy i doprowadziła nas do tego jubileuszu.

100-lecie Wydziału Farmaceutycznego WUM

Wystawa jest pierwszym z elementów obchodów rocznicowych, które potrwają przez najbliższe 5 miesięcy i będą podkreślały zarówno tradycję, jak i współczesne osiągnięcia wydziału.

Podczas ceremonii otwarcia dziekan Luliński przypomniał, że powołanie Wydziału Farmaceutycznego rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w 1926 roku miało przełomowe znaczenie dla akademickiej edukacji farmaceutycznej w Polsce.

– Nasz wydział może się poszczycić wieloma osiągnięciami naukowymi, które zapisały się w historii rozwoju polskiej i światowej farmacji – podkreślał dziekan.

Natomiast rektor WUM prof. Rafał Krenke zaznaczył, że choć przez dziesięciolecia wydział bardzo się zmieniał, to jedno pozostało w nim niezmienne.

– W historii wydziału zmieniło się prawie wszystko, ale najważniejsze jest to, co pozostaje niezmienne, to znaczy wartości. Od samego początku wartości stanowią istotę i jądro jego funkcjonowania. Myślę tutaj o wartościach edukacyjnych i naukowych na najwyższym poziomie. Wydział Farmaceutyczny zawsze realizował misję naukową, rozumiejąc naukę przez naprawdę wielkie „N”, a więc na najwyższym poziomie, odpowiedzialną społecznie i zaangażowaną.

„Wydział Farmaceutyczny wczoraj, dziś i jutro”

W ramach inauguracji obchodów jubileuszu Wydziału Farmaceutycznego w auli Centrum Dydaktycznego WUM odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału wraz z sesją dyskusyjną pt. „Wydział Farmaceutyczny wczoraj, dziś i jutro”.

Prof. Iwona Arabas, kierownik Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych PAN wyjaśniła, jakie znaczenie miało powołanie Wydziału Farmaceutycznego i jakie procesy do tego doprowadziły. Profesor Jan Pachecka, dziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1999-2002 wspominał przełom lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych – specyficzny czas, kiedy Polska przygotowywała się do wejścia do Unii Europejskiej, co wymagało od uczelni wprowadzenia istotnych zmian. Kolejnym wyzwaniem dla funkcjonowania wydziału był generalny remont rozpoczęty w 2018 roku, dzięki któremu budynki miały zostać dostosowane do wymogów BHP. Wiązało się z przeprowadzką i reorganizacją. Opowiadała o tym prof. Joanna Kolmas, dziekan wydziału w latach 2020-2022. Wspominała również, jak działali w czasie pandemii.

Podczas panelu mowa była również o projekcie nowych standardów kształcenia na kierunku farmacja. Jak poinformowała dr hab. Agnieszka Bazylko, prodziekan ds. kształcenia na kierunku farmacja – uczelnia wraca do studiów pięcioletnich, w których będzie musiała się zmieścić również praktyka zawodowa. To będzie duża zmiana, wręcz rewolucyjna.

Dr Sławomir Białek, koordynator ds. kształcenia podyplomowego kierunków Wydziału Farmaceutycznego CKP WUM opowiadał, jak rozwijały się studia podyplomowe. Podkreślał również popularność i zainteresowanie, jakie budzą studia o kierunku profesjonalna opieka farmaceutyczna.

