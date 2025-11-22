Od dziecka dla dorosłego. Spektakularna transplantacja nerek w UCK WUM

Zabieg, który wykonali specjaliści z kliniki kierowanej przez prof. Zbigniewa Gałązkę, był unikalny także ze względu na niestandardowe kryteria dopasowania dawcy i biorcy
Przeszczepienia połączonych ze sobą nerek nadal są rzadkością w Polsce i na świecie. Zabieg, który wykonali specjaliści z kliniki, kierowanej przez prof. Zbigniewa Gałązkę, był unikalny także ze względu na niestandardowe kryteria dopasowania dawcy i biorcy: nerki dziecka są dużo mniejsze niż u dorosłego, zwiększa się zatem trudność takiego przeszczepu.
Od 2,5 letniego, ważącego kilkanaście kilogramów zmarłego dawcy pobrano serce i wątrobę dla biorców pediatrycznych.
– Do tej operacji przygotowywaliśmy się od miesięcy. Gdy nasz koordynator transplantacyjny zadzwonił, że jest dawca, dla którego Centrum Zdrowia Dziecka nie ma odpowiedniego biorcy, wiedzieliśmy, że to właściwy moment – wyjaśnia dr n. med. Michał Macech z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej UCK WUM.
Każda z pobranych nerek miała około 5 cm długości. Z uwagi na uwarunkowania anatomiczne, konieczna była rekonstrukcja i reimplantacja dwumilimetrowych naczyń nerkowych do fragmentu siedmiomilimetrowej aorty dawcy.
W tym czasie wytypowano biorcę. Został nim 31-letni mężczyzna chorujący na nefropatię IgA. Pacjent był dializowany od 6 lat, od ponad dwóch lat nie wydzielał własnego moczu.
- Podczas typowych przeszczepień od dorosłego dawcy zmarłego do dorosłego biorcy nie musimy myśleć o tym, że nerki będą rosnąć. W przypadku tej operacji – stanęliśmy przed taką wizją, dlatego konieczne było wykonanie mikro zespoleń naczyniowych i odpowiednie ułożenie obu nerek na talerzu biodrowym – tłumaczy dr Michał Macech.
Nerki podjęły czynność już na stole operacyjnym, a biorca od razu zaczął obniżać poziom kreatyniny, do wartości prawidłowych. W kontrolnych badaniach obrazowych nerki zdążyły już urosnąć do 8 cm.
– Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej UCK WUM jest najstarszym ośrodkiem przeszczepiania narządów w Polsce, a jednocześnie centrum o najwyższym stopniu referencyjności w chirurgii naczyniowej – podkreśla prof. Zbigniew Gałązka, kierownik kliniki. – Łącząc te dwie cechy, od wielu lat zajmujemy się przeszczepianiem narządów biorcom zdyskwalifikowanych przez inne ośrodki transplantacyjne, a także leczeniem powikłań naczyniowych występujących po transplantacji nerek.