Ostatnia szansa w roku na ratowanie życia

W sobotę, 29 listopada, odbędzie się ostatnia w bieżącym roku zbiórka krwi na Ursynowie. Akcja organizowana jest przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów.



Prowadzona zbiórka krwi ma na celu uzupełnienie zapasów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, gdzie szczególnie brakuje krwi grup 0 Rh-, B Rh- i AB Rh+. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w tym ważnym wydarzeniu, które ratuje życie tysiącom potrzebujących.

Gdzie i kiedy oddać krew?

Zbiórka odbędzie się w trybie stacjonarnym w godz. 9-14 w sali 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów, zlokalizowanego przy al. KEN 61.

W trakcie akcji będzie również możliwość zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS Polska.

Kto może zostać dawcą?

W Polsce rocznie konieczne jest wykonanie około miliona transfuzji krwi, a na krew i osocze oczekują tysiące chorych. Oddawanie krwi jest czynem, który bezpośrednio przyczynia się do ratowania życia. Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, spełniająca podstawowe kryteria kwalifikacyjne.