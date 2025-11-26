Ostatnia szansa w roku na ratowanie życia

Klub dawców krwi z Ursynowa zrzesza już ponad 70 członków
Prowadzona zbiórka krwi ma na celu uzupełnienie zapasów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, gdzie szczególnie brakuje krwi grup 0 Rh-, B Rh- i AB Rh+. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w tym ważnym wydarzeniu, które ratuje życie tysiącom potrzebujących.
Zbiórka odbędzie się w trybie stacjonarnym w godz. 9-14 w sali 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów, zlokalizowanego przy al. KEN 61.
W trakcie akcji będzie również możliwość zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS Polska.
W Polsce rocznie konieczne jest wykonanie około miliona transfuzji krwi, a na krew i osocze oczekują tysiące chorych. Oddawanie krwi jest czynem, który bezpośrednio przyczynia się do ratowania życia. Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, spełniająca podstawowe kryteria kwalifikacyjne.
Ursynowski Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” działa od 2017 roku i zrzesza ponad 50 członków, aktywnie angażując się w regularne zbiórki.
Ze względu na okres jesienno-zimowy oraz zbliżający się koniec roku, regularne uzupełnianie zapasów krwi jest szczególnie istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom szpitali. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do odpowiedzialności i wsparcia akcji.
Klub „Krewki Ursynów” już teraz zaprasza na kolejne zbiórki, które będą kontynuowane w 2026 roku.