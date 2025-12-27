Policjant walczy z nowotworem. Potrzebna krew i osocze

Rodzina, przyjaciele oraz koledzy z pracy apelują o oddawanie krwi, płytek oraz osocza, które są niezbędne w procesie jego leczenia.
U asp. szt. Sławomira Raczkowskiego zdiagnozowano nowotwór – wstępne rozpoznanie wskazuje na szpiczaka. To niezwykle trudny przeciwnik, który wymaga intensywnego leczenia specjalistycznego. Obecnie policjant przebywa w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie, gdzie pod opieką lekarzy z Oddziału Hematologii walczy o powrót do zdrowia.
W tej chwili sytuacja jest krytyczna. Do kontynuowania terapii i ratowania życia Sławomira niezbędne są:
Pamiętajmy, że krew to dar, którego nie da się wyprodukować w laboratorium. Może go podarować jedynie drugi człowiek, a w przypadku chorób hematologicznych zapotrzebowanie na preparaty krwiopochodne jest ogromne.
Jeśli możesz i chcesz pomóc naszemu koledze, udaj się do najbliższego punktu krwiodawstwa (Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub oddziału terenowego).
Podczas oddawania krwi lub jej składników należy podać dane dedykowane, aby pomoc trafiła bezpośrednio do potrzebującego:
Cel darowizny: SŁAWOMIR RACZKOWSKI PIM MSWiA – Oddział Hematologii
Organizatorzy zbiórki oraz Komenda Stołeczna Policji dziękują za dotychczasowe wsparcie, płynące wyrazy solidarności i każde „dobre serce”. Nawet jeśli sam nie możesz oddać krwi, Twoja pomoc nadal jest cenna – udostępnij ten apel w swoich mediach społecznościowych. Im więcej osób dowie się o zbiórce, tym większa szansa na szybki powrót Sławomira do zdrowia.
Pomóżmy temu, który na co dzień dbał o nasze bezpieczeństwo. Dzisiaj to on potrzebuje naszego wsparcia.