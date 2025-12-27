-0.7°C
Życie Warszawy
Policjant walczy z nowotworem. Potrzebna krew i osocze

Publikacja: 27.12.2025 09:20

Foto: mat. pras.

M.B.
Solidarność i szybkość działania mają teraz kluczowe znaczenie. Asp. szt. Sławomir Raczkowski, funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji, zmaga się z ciężką chorobą nowotworową. Rodzina, przyjaciele i koledzy apelują o pomoc!

Rodzina, przyjaciele oraz koledzy z pracy apelują o oddawanie krwi, płytek oraz osocza, które są niezbędne w procesie jego leczenia.

Foto: mat. pras.

Walka o zdrowie na Oddziale Hematologii

U asp. szt. Sławomira Raczkowskiego zdiagnozowano nowotwór – wstępne rozpoznanie wskazuje na szpiczaka. To niezwykle trudny przeciwnik, który wymaga intensywnego leczenia specjalistycznego. Obecnie policjant przebywa w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie, gdzie pod opieką lekarzy z Oddziału Hematologii walczy o powrót do zdrowia.

Każda kropla jest na wagę złota

W tej chwili sytuacja jest krytyczna. Do kontynuowania terapii i ratowania życia Sławomira niezbędne są:

  • Krew (każda grupa),
  • Płytki krwi,
  • Osocze.
Pamiętajmy, że krew to dar, którego nie da się wyprodukować w laboratorium. Może go podarować jedynie drugi człowiek, a w przypadku chorób hematologicznych zapotrzebowanie na preparaty krwiopochodne jest ogromne.

Jak możesz pomóc? Instrukcja dla dawców

Jeśli możesz i chcesz pomóc naszemu koledze, udaj się do najbliższego punktu krwiodawstwa (Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub oddziału terenowego).

Podczas oddawania krwi lub jej składników należy podać dane dedykowane, aby pomoc trafiła bezpośrednio do potrzebującego:

Cel darowizny: SŁAWOMIR RACZKOWSKI PIM MSWiA – Oddział Hematologii

Liczy się każde udostępnienie

Organizatorzy zbiórki oraz Komenda Stołeczna Policji dziękują za dotychczasowe wsparcie, płynące wyrazy solidarności i każde „dobre serce”. Nawet jeśli sam nie możesz oddać krwi, Twoja pomoc nadal jest cenna – udostępnij ten apel w swoich mediach społecznościowych. Im więcej osób dowie się o zbiórce, tym większa szansa na szybki powrót Sławomira do zdrowia.

Pomóżmy temu, który na co dzień dbał o nasze bezpieczeństwo. Dzisiaj to on potrzebuje naszego wsparcia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

