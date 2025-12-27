Policjant walczy z nowotworem. Potrzebna krew i osocze

Solidarność i szybkość działania mają teraz kluczowe znaczenie. Asp. szt. Sławomir Raczkowski, funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji, zmaga się z ciężką chorobą nowotworową. Rodzina, przyjaciele i koledzy apelują o pomoc!



Rodzina, przyjaciele oraz koledzy z pracy apelują o oddawanie krwi, płytek oraz osocza, które są niezbędne w procesie jego leczenia.

Reklama Reklama

Foto: mat. pras.

Walka o zdrowie na Oddziale Hematologii

U asp. szt. Sławomira Raczkowskiego zdiagnozowano nowotwór – wstępne rozpoznanie wskazuje na szpiczaka. To niezwykle trudny przeciwnik, który wymaga intensywnego leczenia specjalistycznego. Obecnie policjant przebywa w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie, gdzie pod opieką lekarzy z Oddziału Hematologii walczy o powrót do zdrowia.

Każda kropla jest na wagę złota

W tej chwili sytuacja jest krytyczna. Do kontynuowania terapii i ratowania życia Sławomira niezbędne są: