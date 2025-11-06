10.8°C
Życie Warszawy

Apel o krew dla policjantki

06.11.2025

Apel o krew dla policjantki

Foto: AdobeStock

M.B.
Pilnie potrzebna jest krew dla komisarz Eweliny Piątek, policjantki z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, która walczy z nowotworem.

Funkcjonariuszka przeszła dziś, 6 listopada, poważną operację, podczas której straciła znaczną ilość krwi. Teraz wszystko zależy od nas – od ludzi dobrego serca, którzy mogą oddać krew i pomóc jej wrócić do zdrowia.

Krew można oddać w całej Polsce

Każda osoba, która chce pomóc, może oddać krew w dowolnym punkcie krwiodawstwa w kraju. Wystarczy przy oddawaniu krwi podać informację, że przeznaczona jest dla kom. Eweliny Piątek, hospitalizowanej w Narodowym Instytucie Onkologicznym w Warszawie (Ursynów), przy ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5.

To bardzo ważne, aby dopisać te dane – dzięki temu krew trafi bezpośrednio do potrzebującej funkcjonariuszki.

Dlaczego każda kropla się liczy?

Krew to lek, którego nie da się wyprodukować. Może go przekazać tylko drugi człowiek. Nawet jedno oddanie krwi może uratować życie lub znacznie poprawić stan zdrowia osoby w potrzebie. Komisarz Ewelina Piątek od lat służy społeczeństwu i pomaga innym – dziś to ona potrzebuje naszego wsparcia.

Jak można pomóc?

1. Udać się do najbliższego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub mobilnego punktu poboru krwi.

2. Wypełnić formularz dawcy i poinformowaćj, że krew oddajesz dla kom. Eweliny Piątek, Narodowy Instytut Onkologiczny w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5.

3. Zachęcić rodzinę, przyjaciół i współpracowników do udziału w akcji – im więcej osób się przyłączy, tym większe szanse na szybki powrót do zdrowia policjantki.

Źródło: zyciewarszawy.pl

