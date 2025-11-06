Funkcjonariuszka przeszła dziś, 6 listopada, poważną operację, podczas której straciła znaczną ilość krwi. Teraz wszystko zależy od nas – od ludzi dobrego serca, którzy mogą oddać krew i pomóc jej wrócić do zdrowia.
Każda osoba, która chce pomóc, może oddać krew w dowolnym punkcie krwiodawstwa w kraju. Wystarczy przy oddawaniu krwi podać informację, że przeznaczona jest dla kom. Eweliny Piątek, hospitalizowanej w Narodowym Instytucie Onkologicznym w Warszawie (Ursynów), przy ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5.
To bardzo ważne, aby dopisać te dane – dzięki temu krew trafi bezpośrednio do potrzebującej funkcjonariuszki.
Krew to lek, którego nie da się wyprodukować. Może go przekazać tylko drugi człowiek. Nawet jedno oddanie krwi może uratować życie lub znacznie poprawić stan zdrowia osoby w potrzebie. Komisarz Ewelina Piątek od lat służy społeczeństwu i pomaga innym – dziś to ona potrzebuje naszego wsparcia.
1. Udać się do najbliższego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub mobilnego punktu poboru krwi.
2. Wypełnić formularz dawcy i poinformowaćj, że krew oddajesz dla kom. Eweliny Piątek, Narodowy Instytut Onkologiczny w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5.
3. Zachęcić rodzinę, przyjaciół i współpracowników do udziału w akcji – im więcej osób się przyłączy, tym większe szanse na szybki powrót do zdrowia policjantki.