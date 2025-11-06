Pilnie potrzebna jest krew dla komisarz Eweliny Piątek, policjantki z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, która walczy z nowotworem.



Funkcjonariuszka przeszła dziś, 6 listopada, poważną operację, podczas której straciła znaczną ilość krwi. Teraz wszystko zależy od nas – od ludzi dobrego serca, którzy mogą oddać krew i pomóc jej wrócić do zdrowia.

Reklama Reklama

Krew można oddać w całej Polsce

Każda osoba, która chce pomóc, może oddać krew w dowolnym punkcie krwiodawstwa w kraju. Wystarczy przy oddawaniu krwi podać informację, że przeznaczona jest dla kom. Eweliny Piątek, hospitalizowanej w Narodowym Instytucie Onkologicznym w Warszawie (Ursynów), przy ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5.

To bardzo ważne, aby dopisać te dane – dzięki temu krew trafi bezpośrednio do potrzebującej funkcjonariuszki.

Dlaczego każda kropla się liczy?

Krew to lek, którego nie da się wyprodukować. Może go przekazać tylko drugi człowiek. Nawet jedno oddanie krwi może uratować życie lub znacznie poprawić stan zdrowia osoby w potrzebie. Komisarz Ewelina Piątek od lat służy społeczeństwu i pomaga innym – dziś to ona potrzebuje naszego wsparcia.