CBA tropi korupcję w instytucie medycznym w Warszawie. Trzy osoby zatrzymane

Jak ustalili śledczy, w jednym ze stołecznych instytutów medycznych mogło dojść do korupcji. Sprawa dotyczy okresu 2020-2022 i m.in. przyjmowania korzyści majątkowych w formie gotówki. Śledztwo ma charakter rozwojowy.



Informację o aktualnym stanie śledztwa przekazała w komunikacie dla PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prokurator Jolanta Szkilnik.

Śledztwo w instytucie medycznym. Są zatrzymani

28 października CBA zatrzymało w Warszawie trzy osoby. Wśród zatrzymanych znalazł się przedsiębiorca, były pracownik działu zamówień publicznych w placówce służby zdrowia oraz pracownik jednego z instytutów medycznych w Warszawie. W trakcie zatrzymania funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych.

Prowadzone jest śledztwo dotyczące m.in. przyjęcia łapówek przez osoby pełniące funkcje publiczne. Jak udało się ustalić, chodzi o proceder, który odbywał się w latach 2020-2022. Urzędnicy mieli otrzymywać korzyści majątkowe i wydawać korzystne decyzje dotyczące zakupu sprzętu lub usług dla placówek ochrony zdrowia. CBA oszacowało, że mowa o przyjęciu ok. 110 tys. zł korzyści majątkowych.

Łapówki obejmowały nie tylko gotówkę. Korupcja dotyczyła także m.in. opłat leasingowych, najmu i ubezpieczenia pojazdów przekazanych do użytkowania.