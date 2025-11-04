12.3°C
CBA tropi korupcję w instytucie medycznym w Warszawie. Trzy osoby zatrzymane

Publikacja: 04.11.2025 12:45

Foto: fot. Jakub Czermiński/Fotorzepa

Katarzyna Pryga
Jak ustalili śledczy, w jednym ze stołecznych instytutów medycznych mogło dojść do korupcji. Sprawa dotyczy okresu 2020-2022 i m.in. przyjmowania korzyści majątkowych w formie gotówki. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Informację o aktualnym stanie śledztwa przekazała w komunikacie dla PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prokurator Jolanta Szkilnik.

Śledztwo w instytucie medycznym. Są zatrzymani

28 października CBA zatrzymało w Warszawie trzy osoby. Wśród zatrzymanych znalazł się przedsiębiorca, były pracownik działu zamówień publicznych w placówce służby zdrowia oraz pracownik jednego z instytutów medycznych w Warszawie. W trakcie zatrzymania funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych.

Prowadzone jest śledztwo dotyczące m.in. przyjęcia łapówek przez osoby pełniące funkcje publiczne. Jak udało się ustalić, chodzi o proceder, który odbywał się w latach 2020-2022. Urzędnicy mieli otrzymywać korzyści majątkowe i wydawać korzystne decyzje dotyczące zakupu sprzętu lub usług dla placówek ochrony zdrowia. CBA oszacowało, że mowa o przyjęciu ok. 110 tys. zł korzyści majątkowych.

Łapówki obejmowały nie tylko gotówkę. Korupcja dotyczyła także m.in. opłat leasingowych, najmu i ubezpieczenia pojazdów przekazanych do użytkowania.

Podejrzani usłyszeli zarzuty

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, zatrzymanym przedstawiono poważne zarzuty. Te dotyczą m.in. podejrzenia oszustw podatkowych, przekupstwa i sprzedajności urzędniczej, a także posługiwania się dokumentami poświadczającymi nieprawdę.

Jedna z zatrzymanych osób – pełniąca funkcję kierowniczą w instytucie medycznym – została zawieszona przez prokuratora w wykonywaniu obowiązków służbowych. Prokuratura wyznaczyła wszystkim zatrzymanym poręczenia majątkowe i nakazała dozór policji. Zatrzymanych obowiązuje również zakaz opuszczania kraju.

W wydanym komunikacie prasowym CBA przypomina, że „zgodnie z art. 229 § 6 k.k. oraz art. 230a § 3 k.k. nie podlega karze osoba, która wręczyła korzyść majątkową lub osobistą albo obietnicę jej wręczenia i korzyść ta, bądź obietnica jej wręczenia zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten się o nim dowiedział”. Jak podkreślono, śledztwo ma charakter rozwojowy, a CBA jest w trakcie badania kolejnych wątków sprawy.

