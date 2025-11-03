500 prób wyłudzenia kredytu na Mazowszu. Fałszywe wnioski na miliony złotych

Jak wynika z raportu, cyberprzestępcy najczęściej próbowali wyłudzić kredyty w województwie mazowieckim
W III kwartale 2025 roku okresie odnotowano 2 835 przypadków posługiwania się dokumentem innej osoby oraz 7 705 przypadków podrobienia dokumentów. Łącznie oznacza to ponad 10 500 przestępstw związanych z dokumentami w całym kwartale.
Jak wynika z raportu, cyberprzestępcy najczęściej próbowali wyłudzić kredyty w województwie mazowieckim – w ciągu trzech miesięcy odnotowano 500 takich prób. Na drugim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie (484), a na trzecim – śląskie (440).
Mazowsze znalazło się też na szczycie rankingu jeśli chodzi o łączną kwotę udaremnionych wyłudzeń. Było to 14,7 mln zł. W województwie śląskim kwota ta wyniosła 12,8 mln zł, a w małopolskim – 9,8 mln zł. Choć pod względem średniej kwoty wyłudzanego kredytu województwo mazowieckie znalazło się dopiero na 6. miejscu – było to 17,3 tys. zł. Największe kwoty interesowały przestępców w województwie małopolskim (21,5 tys. zł), świętokrzyskim i dolnośląskim (po 21 tys. zł).
Jednak jeśli spojrzymy na największe kwoty, które próbowali wyłudzić przestępcy, Mazowsze wraca na podium listy i zajmuje je całe. Wnioski kredytowe na 1,5 mln zł, 1,45 mln zł i 1,3 mln zł zostały złożone właśnie w tym województwie. Dopiero na czwartym miejscu znalazł się przestępca z woj. dolnośląskiego, który chciał wyłudzić milion złotych.
Związek Banków Polskich i Policja podkreślają, że najskuteczniejszą ochroną przed cyberprzestępczością jest świadomość zagrożeń i szybka reakcja. Każde zgłoszenie, każda zablokowana transakcja i każda inicjatywa edukacyjna wzmacniają wspólny system bezpieczeństwa finansowego Polaków. Tylko poprzez współdziałanie – instytucji, sektora bankowego i samych użytkowników – możliwe jest realne ograniczanie strat i budowanie odporności na cyberataki.
Łącznie w całej Polsce trzeci kwartał 2025 roku przyniósł 3 629 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 78,3 mln zł. Choć liczba przypadków nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednimi kwartałami, dane wciąż pozostają alarmujące. Skala zagrożenia pokazuje, że oszuści nie rezygnują z prób wykorzystania cudzych danych, a każda udaremniona próba jest efektem czujności banków oraz ścisłej współpracy z klientami.
Z raportu wynika, że średnio co 36 minut dochodziło do próby wyłudzenia kredytu, co przekłada się na ponad 39 takich przypadków dziennie. Średnia wartość pojedynczej próby wyniosła 16,6 tys. zł, jednak zdarzały się również spektakularne próby – największa w III kwartale 2025 roku opiewała na 1,5 mln zł. Co więcej, 10 najwyższych prób wyłudzeń stanowiło aż 14 proc. całkowitej kwoty prób, co potwierdza, że przestępcy coraz częściej celują w wysokie sumy.
– W 2024 roku Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przedstawiło zarzuty 1073 podejrzanym i zatrzymało około 850 osób, z czego ponad 300 trafiło do aresztu. Tymczasem od stycznia do września 2025 roku liczba zatrzymań już przekroczyła wyniki z całego poprzedniego roku – zatrzymano ponad 850 osób, a zarzuty karne przedstawiono 1010 podejrzanym. To efekt konsekwentnej i skutecznej współpracy z sektorem finansowym – podkreśla nadinsp. Adam Cieślak, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1. Prawdziwi pracownicy banków czy funkcjonariusze policji i prokuratorzy NIGDY nie proszą o przekazywanie gotówki ani o wypłacanie pieniędzy z konta.
2. Nigdy nie przekazujmy pieniędzy osobom, których nie znamy. Nawet jeśli ktoś dopytuje, nie mówmy nikomu, jaką sumą pieniędzy dysponujemy.
3. Policjanci nigdy nie informują osób postronnych o podejmowanych działaniach, a szczególnie o tajnych akcjach. Nigdy nie odbierają i nie przekazują pieniędzy.
4. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą jednostką Policji.