500 prób wyłudzenia kredytu na Mazowszu. Fałszywe wnioski na miliony złotych

W III kwartale 2025 roku w województwie mazowieckim, udaremniono 500 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 14,7 mln zł – wynika z raportu infoDOK Związku Banków Polskich.



W III kwartale 2025 roku okresie odnotowano 2 835 przypadków posługiwania się dokumentem innej osoby oraz 7 705 przypadków podrobienia dokumentów. Łącznie oznacza to ponad 10 500 przestępstw związanych z dokumentami w całym kwartale.

Mazowsze na czele rankingu wyłudzeń kredytów

Jak wynika z raportu, cyberprzestępcy najczęściej próbowali wyłudzić kredyty w województwie mazowieckim – w ciągu trzech miesięcy odnotowano 500 takich prób. Na drugim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie (484), a na trzecim – śląskie (440).

Mazowsze znalazło się też na szczycie rankingu jeśli chodzi o łączną kwotę udaremnionych wyłudzeń. Było to 14,7 mln zł. W województwie śląskim kwota ta wyniosła 12,8 mln zł, a w małopolskim – 9,8 mln zł. Choć pod względem średniej kwoty wyłudzanego kredytu województwo mazowieckie znalazło się dopiero na 6. miejscu – było to 17,3 tys. zł. Największe kwoty interesowały przestępców w województwie małopolskim (21,5 tys. zł), świętokrzyskim i dolnośląskim (po 21 tys. zł).

Jednak jeśli spojrzymy na największe kwoty, które próbowali wyłudzić przestępcy, Mazowsze wraca na podium listy i zajmuje je całe. Wnioski kredytowe na 1,5 mln zł, 1,45 mln zł i 1,3 mln zł zostały złożone właśnie w tym województwie. Dopiero na czwartym miejscu znalazł się przestępca z woj. dolnośląskiego, który chciał wyłudzić milion złotych.