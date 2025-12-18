3.3°C
Nowa siedziba Ursynoteki z rekordowym otwarciem

Publikacja: 18.12.2025 14:00

Nowa siedziba Ursynoteki z rekordowym otwarciem

Foto: mat. pras.

M.B.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży Wypożyczalni nr 139 rozpoczął pracę w nowej lokalizacji na warszawskim Ursynowie. W ciągu pierwszych siedmiu dni funkcjonowania placówkę odwiedziło ponad 2000 osób, co przełożyło się na wysoką liczbę wypożyczeń oraz rejestrację nowych użytkowników.

Zmiana adresu z dotychczasowej al. KEN 21 na ul. Polną Róży 1 pozwoliła na poszerzenie oferty edukacyjnej i stworzenie bardziej funkcjonalnej przestrzeni dla czytelników.

Inauguracja działalności i pierwsze wydarzenia programowe

Oficjalne otwarcie filii w nowym miejscu nastąpiło 6 grudnia. Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w nowej przestrzeni było spotkanie z postacią literacką dla najmłodszych – Kicią Kocią. Frekwencja podczas tego wydarzenia potwierdziła zainteresowanie ofertą biblioteczną wśród rodzin z dziećmi. Kolejnym elementem programu były warsztaty komiksowe dla młodzieży, które odbyły się 13 grudnia, demonstrując potencjał edukacyjny nowej sali.

Według Anety Maciejczuk, zastępcy Dyrektora Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza, zainteresowanie nowym punktem przerosło początkowe oczekiwania instytucji. Wyniki osiągnięte w pierwszym tygodniu wskazują na istotną rolę placówki w lokalnej strukturze kulturalnej dzielnicy.

Statystyki biblioteczne po pierwszym tygodniu funkcjonowania

Liczbowe zestawienie aktywności czytelników przy ulicy Polnej Róży 1 dokumentuje intensywność pracy oddziału w okresie startowym. W pierwszym tygodniu odnotowano następujące dane:

  • odwiedziny: ponad 2000 osób,
  • wypożyczenia: ponad 1800 woluminów,
  • zwroty książek: 1694 egzemplarze,
  • nowo zapisani czytelnicy: ponad 35 osób,
  • czytelnicy zarejestrowani w sieci, którzy po raz pierwszy odwiedzili tę placówkę: niemal 100 osób.
Cele zmiany lokalizacji Wypożyczalni nr 139

Przeniesienie oddziału z alei KEN na ulicę Polną Róży 1 miało na celu poprawę warunków korzystania z zasobów bibliotecznych. Nowy lokal oferuje większe możliwości organizacyjne, co pozwala na jednoczesne prowadzenie wypożyczalni oraz organizowanie warsztatów i spotkań autorskich.

Dane statystyczne oraz odbiór oferty programowej przez mieszkańców sugerują, że nowa lokalizacja została w pełni zaakceptowana przez dotychczasowych oraz nowych użytkowników Ursynoteki.

