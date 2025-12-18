Nowa siedziba Ursynoteki z rekordowym otwarciem

Zmiana adresu z dotychczasowej al. KEN 21 na ul. Polną Róży 1 pozwoliła na poszerzenie oferty edukacyjnej i stworzenie bardziej funkcjonalnej przestrzeni dla czytelników.
Oficjalne otwarcie filii w nowym miejscu nastąpiło 6 grudnia. Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w nowej przestrzeni było spotkanie z postacią literacką dla najmłodszych – Kicią Kocią. Frekwencja podczas tego wydarzenia potwierdziła zainteresowanie ofertą biblioteczną wśród rodzin z dziećmi. Kolejnym elementem programu były warsztaty komiksowe dla młodzieży, które odbyły się 13 grudnia, demonstrując potencjał edukacyjny nowej sali.
Według Anety Maciejczuk, zastępcy Dyrektora Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza, zainteresowanie nowym punktem przerosło początkowe oczekiwania instytucji. Wyniki osiągnięte w pierwszym tygodniu wskazują na istotną rolę placówki w lokalnej strukturze kulturalnej dzielnicy.
Liczbowe zestawienie aktywności czytelników przy ulicy Polnej Róży 1 dokumentuje intensywność pracy oddziału w okresie startowym. W pierwszym tygodniu odnotowano następujące dane:
Przeniesienie oddziału z alei KEN na ulicę Polną Róży 1 miało na celu poprawę warunków korzystania z zasobów bibliotecznych. Nowy lokal oferuje większe możliwości organizacyjne, co pozwala na jednoczesne prowadzenie wypożyczalni oraz organizowanie warsztatów i spotkań autorskich.
Dane statystyczne oraz odbiór oferty programowej przez mieszkańców sugerują, że nowa lokalizacja została w pełni zaakceptowana przez dotychczasowych oraz nowych użytkowników Ursynoteki.