Nowa siedziba Ursynoteki z rekordowym otwarciem

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Wypożyczalni nr 139 rozpoczął pracę w nowej lokalizacji na warszawskim Ursynowie. W ciągu pierwszych siedmiu dni funkcjonowania placówkę odwiedziło ponad 2000 osób, co przełożyło się na wysoką liczbę wypożyczeń oraz rejestrację nowych użytkowników.



Zmiana adresu z dotychczasowej al. KEN 21 na ul. Polną Róży 1 pozwoliła na poszerzenie oferty edukacyjnej i stworzenie bardziej funkcjonalnej przestrzeni dla czytelników.

Inauguracja działalności i pierwsze wydarzenia programowe

Oficjalne otwarcie filii w nowym miejscu nastąpiło 6 grudnia. Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w nowej przestrzeni było spotkanie z postacią literacką dla najmłodszych – Kicią Kocią. Frekwencja podczas tego wydarzenia potwierdziła zainteresowanie ofertą biblioteczną wśród rodzin z dziećmi. Kolejnym elementem programu były warsztaty komiksowe dla młodzieży, które odbyły się 13 grudnia, demonstrując potencjał edukacyjny nowej sali.

Według Anety Maciejczuk, zastępcy Dyrektora Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza, zainteresowanie nowym punktem przerosło początkowe oczekiwania instytucji. Wyniki osiągnięte w pierwszym tygodniu wskazują na istotną rolę placówki w lokalnej strukturze kulturalnej dzielnicy.