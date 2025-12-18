Politechnika Warszawska szuka przyszłych doktorów. Ruszył nabór

Absolwenci z tytułem magistra lub magistra inżyniera, posiadający co najmniej dobrą ocenę na dyplomie mogą aplikować do 7 stycznia 2026 r.
Proces aplikacyjny odbywa się elektronicznie przez system Internetowej Rejestracji Klienta, z opłatą rekrutacyjną w wysokości 250 zł. Absolwenci z tytułem magistra lub magistra inżyniera, posiadający co najmniej dobrą ocenę na dyplomie i niebędący doktorantami w innej szkole doktorskiej, mogą aplikować do 7 stycznia 2026 r.
W dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne przewidziano 11 miejsc. Inżynieria materiałowa oferuje 6 miejsc, a inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – 5 miejsc.
Po 3 miejsca dostępne są w biotechnologii, inżynierii biomedycznej, inżynierii lądowej, geodezji i transporcie, naukach chemicznych, naukach fizycznych oraz naukach o zarządzaniu i jakości. Po 2 miejsca przypada na inżynierię chemiczną, inżynierię mechaniczną i matematykę, natomiast informatyka techniczna i telekomunikacja ma limit 1 miejsca.
Pierwszy etap wymaga kontaktu z potencjalnym promotorem w celu uzyskania zgody i uzgodnienia wstępnej tematyki pracy doktorskiej – wyszukiwarka promotorów na stronie PW ułatwia ten proces. Kolejnym krokiem jest rejestracja w systemie IRK i złożenie dokumentów do 7 stycznia.
Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 16–26 stycznia, a lista rankingowa ukaże się 30 stycznia. Osoby na liście rankingowej składają dokumenty uzupełniające w dniach 2–5 lutego, w tym dyplom lub zaświadczenie o egzaminie dyplomowym oraz oświadczenie o dyscyplinie.
Lista przyjętych zostanie opublikowana 10 lutego – wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% punktów, miejsce w limicie dyscypliny i komplet dokumentów. Semestr rozpocznie się 23 lutego.
Jak podkreśla uczelnia, Szkoła Doktorska PW umożliwia prowadzenie badań, współpracę z biznesem, uzyskiwanie patentów i publikacje.