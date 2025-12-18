Politechnika Warszawska szuka przyszłych doktorów. Ruszył nabór

Politechnika Warszawska uruchomiła nabór do Szkoły Doktorskiej. Do rozdysponowania jest 47 miejsc w 13 dyscyplinach, w tym energetyce, inżynierii materiałowej i biotechnologii.



Proces aplikacyjny odbywa się elektronicznie przez system Internetowej Rejestracji Klienta, z opłatą rekrutacyjną w wysokości 250 zł. Absolwenci z tytułem magistra lub magistra inżyniera, posiadający co najmniej dobrą ocenę na dyplomie i niebędący doktorantami w innej szkole doktorskiej, mogą aplikować do 7 stycznia 2026 r.

W jakich dyscyplinach można zrobić doktorat na Politechnice Warszawskiej?

W dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne przewidziano 11 miejsc. Inżynieria materiałowa oferuje 6 miejsc, a inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – 5 miejsc.

Po 3 miejsca dostępne są w biotechnologii, inżynierii biomedycznej, inżynierii lądowej, geodezji i transporcie, naukach chemicznych, naukach fizycznych oraz naukach o zarządzaniu i jakości. Po 2 miejsca przypada na inżynierię chemiczną, inżynierię mechaniczną i matematykę, natomiast informatyka techniczna i telekomunikacja ma limit 1 miejsca.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej krok po kroku

Pierwszy etap wymaga kontaktu z potencjalnym promotorem w celu uzyskania zgody i uzgodnienia wstępnej tematyki pracy doktorskiej – wyszukiwarka promotorów na stronie PW ułatwia ten proces. Kolejnym krokiem jest rejestracja w systemie IRK i złożenie dokumentów do 7 stycznia.