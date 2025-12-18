-0.2°C
1025.8 hPa
Życie Warszawy

Politechnika Warszawska szuka przyszłych doktorów. Ruszył nabór

Publikacja: 18.12.2025 08:00

Absolwenci z tytułem magistra lub magistra inżyniera, posiadający co najmniej dobrą ocenę na dyplomi

Absolwenci z tytułem magistra lub magistra inżyniera, posiadający co najmniej dobrą ocenę na dyplomie mogą aplikować do 7 stycznia 2026 r.

Foto: Adobe Stock

rbi
Politechnika Warszawska uruchomiła nabór do Szkoły Doktorskiej. Do rozdysponowania jest 47 miejsc w 13 dyscyplinach, w tym energetyce, inżynierii materiałowej i biotechnologii.

Proces aplikacyjny odbywa się elektronicznie przez system Internetowej Rejestracji Klienta, z opłatą rekrutacyjną w wysokości 250 zł. Absolwenci z tytułem magistra lub magistra inżyniera, posiadający co najmniej dobrą ocenę na dyplomie i niebędący doktorantami w innej szkole doktorskiej, mogą aplikować do 7 stycznia 2026 r.

W jakich dyscyplinach można zrobić doktorat na Politechnice Warszawskiej?

W dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne przewidziano 11 miejsc. Inżynieria materiałowa oferuje 6 miejsc, a inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – 5 miejsc.

Polecane
Uniwersytet Warszawski przygotował 15 890 miejsc na studiach stacjonarnych i 5672 miejsca na niestac
statystyka
Najpopularniejsze uczelnie i kierunki w kraju

Po 3 miejsca dostępne są w biotechnologii, inżynierii biomedycznej, inżynierii lądowej, geodezji i transporcie, naukach chemicznych, naukach fizycznych oraz naukach o zarządzaniu i jakości. Po 2 miejsca przypada na inżynierię chemiczną, inżynierię mechaniczną i matematykę, natomiast informatyka techniczna i telekomunikacja ma limit 1 miejsca.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej krok po kroku

Pierwszy etap wymaga kontaktu z potencjalnym promotorem w celu uzyskania zgody i uzgodnienia wstępnej tematyki pracy doktorskiej – wyszukiwarka promotorów na stronie PW ułatwia ten proces. Kolejnym krokiem jest rejestracja w systemie IRK i złożenie dokumentów do 7 stycznia.

Reklama
Reklama

Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 16–26 stycznia, a lista rankingowa ukaże się 30 stycznia. Osoby na liście rankingowej składają dokumenty uzupełniające w dniach 2–5 lutego, w tym dyplom lub zaświadczenie o egzaminie dyplomowym oraz oświadczenie o dyscyplinie.

Polecane
Politechniczny spin-off XY-Sensing podpisał list intencyjny z Westberi oraz SOIO (School of Informat
współpraca z biznesem
Politechnika Warszawska sprzedaje technologie

Lista przyjętych zostanie opublikowana 10 lutego – wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% punktów, miejsce w limicie dyscypliny i komplet dokumentów. Semestr rozpocznie się 23 lutego.

Jak podkreśla uczelnia, Szkoła Doktorska PW umożliwia prowadzenie badań, współpracę z biznesem, uzyskiwanie patentów i publikacje.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Dotychczasowe boisko LO im. Stefana Banacha swoimi standardami tkwi w epoce Gierka
infrastruktura sportowa

Nowoczesne boisko powstanie przy LO im. Stefana Banacha

Na Uniwersytecie Warszawskim wzrosła m.in. liczba publikacji w prestiżowych wydawnictwach naukowych
szkoły wyższe

Uniwersytet Warszawski doskonali badania naukowe. Co udało się osiągnąć uczelni?

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace dyplomowe o rozwoju miasta. Na zdjęciu: Rafał T
konkurs

Badacze nagrodzeni za najlepsze prace o rozwoju Warszawy

Ze względu na duże zainteresowanie, udział w wydarzeniu na Uniwersytecie Warszawskim wymaga wcześnie
promocja nauki

Sławosz Uznański-Wiśniewski na UW. Spotkanie z astronautą

Nauka Sprawdza to projekt Uniwersytetu Warszawskiego, który zakłada przeciwdziałanie manipulacjom wy
komunikacja społeczna

Uniwersytet Warszawski będzie walczył z dezinformacją

Obrazy wykonane przez satelitę są monochromatyczne, bo radar SAR nie wykorzystuje światła widzialneg
innowacje

Jest pierwsze zdjęcie Warszawy wykonane przez satelitę Sił Zbrojnych RP

Zdjęcie rodzinne. Zaproszeni goście i prowadząca galę Monika Woźniak
Edukacja

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II z rekordowym budżetem

W nowej ofercie Uniwersytetu Otwartego UW jest 336 kursów, w tym 107 nowych, prowadzonych zdalnie i
kursy edukcyjne

Zajęcia Uniwersytetu Otwartego UW. Czego można się tam nauczyć?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama