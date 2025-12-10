Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II z rekordowym budżetem

Ponad 400 uczniów i studentów z Warszawy odebrało listy gratulacyjne podczas uroczystej gali stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.



Wydarzenie we wtorek 9 grudnia w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” zainaugurowało 21. edycję programu stypendialnego, organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Dzięki zwiększeniu finansowania, wsparcie trafi do większej liczby młodych i utalentowanych osób.

Rekordowa liczba stypendystów i wzrost budżetu

W tym roku szkolnym i akademickim stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymało 423 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów – to niemal 150 osób więcej niż w poprzedniej edycji. Sukces ten jest możliwy dzięki decyzji Rady Warszawy o zwiększeniu budżetu programu do kwoty 2,6 miliona złotych.

Co więcej, planowane jest dalsze zwiększenie wsparcia. Jak poinformowała Agnieszka Wyrwał, Przewodnicząca Komisji Stypendialnej, na najbliższej sesji rady miasta 11 grudnia odbędzie się głosowanie w sprawie podniesienia przyszłorocznego budżetu stypendialnego do 3,5 miliona złotych. Jest to konkretna inwestycja w rozwój młodych ludzi, aktywnie działających w sferze społecznej, kulturalnej, naukowej i sportowej.

Wysokość wsparcia finansowego dla stypendysty waha się od 500 do 1500 złotych Foto: mat. pras.

Kryteria i wsparcie finansowe

Program stypendialny skierowany jest do osób uczących się w Warszawie, które pomimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych lub rodzinnych, osiągają dobre wyniki w nauce i sukcesy w dziedzinach naukowych, artystycznych czy sportowych lub angażują się w działania społeczne. Wysokość wsparcia finansowego waha się od 500 do 1500 złotych.