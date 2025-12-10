9.8°C
Życie Warszawy

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II z rekordowym budżetem

Publikacja: 10.12.2025 16:50

Zdjęcie rodzinne. Zaproszeni goście i prowadząca galę Monika Woźniak

Foto: mat. pras.

M.B.
Ponad 400 uczniów i studentów z Warszawy odebrało listy gratulacyjne podczas uroczystej gali stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Wydarzenie we wtorek 9 grudnia w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” zainaugurowało 21. edycję programu stypendialnego, organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Dzięki zwiększeniu finansowania, wsparcie trafi do większej liczby młodych i utalentowanych osób.

Rekordowa liczba stypendystów i wzrost budżetu

W tym roku szkolnym i akademickim stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymało 423 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów – to niemal 150 osób więcej niż w poprzedniej edycji. Sukces ten jest możliwy dzięki decyzji Rady Warszawy o zwiększeniu budżetu programu do kwoty 2,6 miliona złotych.

Co więcej, planowane jest dalsze zwiększenie wsparcia. Jak poinformowała Agnieszka Wyrwał, Przewodnicząca Komisji Stypendialnej, na najbliższej sesji rady miasta 11 grudnia odbędzie się głosowanie w sprawie podniesienia przyszłorocznego budżetu stypendialnego do 3,5 miliona złotych. Jest to konkretna inwestycja w rozwój młodych ludzi, aktywnie działających w sferze społecznej, kulturalnej, naukowej i sportowej.

Wysokość wsparcia finansowego dla stypendysty waha się od 500 do 1500 złotych

Foto: mat. pras.

Kryteria i wsparcie finansowe

Program stypendialny skierowany jest do osób uczących się w Warszawie, które pomimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych lub rodzinnych, osiągają dobre wyniki w nauce i sukcesy w dziedzinach naukowych, artystycznych czy sportowych lub angażują się w działania społeczne. Wysokość wsparcia finansowego waha się od 500 do 1500 złotych.

Władze miasta podkreślają, że stypendia dają młodym ludziom realną szansę na rozwój, niezależnie od ich sytuacji życiowej, pomagając im skupić się na nauce i pasjach, a nie na barierach.

Gala pod hasłem „Cisza” i program rozwoju

Uroczystość w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” była okazją do złożenia gratulacji przez władze miasta, Komisję Stypendialną i dyrekcję Centrum Myśli Jana Pawła II. Programowi towarzyszy hasło „Cisza”, które wyznacza kierunek działań rozwojowych w nowym roku.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Magdalena Bigaj, prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, która poruszyła temat znaczenia higieny cyfrowej. Część artystyczną uświetnił występ wokalistki Oli Jas, byłej stypendystki programu, która zaprezentowała utwory z pogranicza jazzu, folku i world music. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Centrum Myśli pod kierunkiem Jakuba Siekierzyńskiego.

Stypendyści poznali również ofertę autorskiego programu stypendialnego, który promuje integrację, rozwój osobisty i realizację projektów na rzecz mieszkańców Warszawy. Jak zapowiedziała Urszula Silwon-Bublej, kierowniczka Działu Stypendialno-Edukacyjnego, w przyszłym roku program skupi się na poszukiwaniu świadomej ciszy i wytchnienia. W ramach działań planowane jest między innymi stworzenie „Mapy ciszy i wytchnienia”, wskazującej przestrzenie w mieście idealne do odpoczynku i regeneracji.

Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, zwrócił uwagę na intensywne tempo życia młodych ludzi i zachęcił ich do wspólnego poszukiwania sposobów na świadome wyciszenie, które będzie również tematem nadchodzącego Festiwalu Nowe Epifanie.

