Wars Café debiutuje na Dworcu Centralnym

Marka Wars, od lat kojarzona z ofertą gastronomiczną w podróżach kolejowych, rozszerza swoją obecność poza wagony restauracyjne. Z początkiem grudnia na Dworcu Centralnym w Warszawie otwarto pierwszy stacjonarny punkt Wars Café.



Lokal, oficjalnie udostępniony klientom 5 grudnia, ma stanowić przestrzeń wytchnienia i komfortu dla wszystkich podróżnych oraz mieszkańców stolicy.

Reklama Reklama

Nowa przestrzeń dla podróżnych

Wars Café zostało zaprojektowane z myślą o kluczowych potrzebach osób w ruchu – chwilowym odpoczynku, wygodzie i możliwości złapania oddechu przed dalszą drogą. Lokalizacja na Dworcu Centralnym, jednej z najważniejszych stacji kolejowych w kraju, jest strategiczna, zwłaszcza że otwarcie zbiegło się z 50. rocznicą powstania tego dworca.

Takim znakiem graficznym będzie się wyróżniać Wars Cafe Foto: mat. pras.

W dniu otwarcia klienci mogli skorzystać z oferty aromatycznej kawy serwowanej w charakterystycznym duchu marki Wars, a także cieszyć się powitalnym tortem i niespodziankami. Obsługa kawiarni ma dbać o to, aby każdy odwiedzający mógł na chwilę zatrzymać codzienny pośpiech i poczuć się swobodnie.

Menu dostosowane do tempa dworca

Oferta Wars Café została specjalnie skomponowana pod kątem funkcjonowania w ruchliwym punkcie komunikacyjnym. Postawiono na nowy zestaw propozycji, które są lekkie, szybkie i idealne do spożycia na wynos.