Życie Warszawy

Wars Café debiutuje na Dworcu Centralnym

Publikacja: 10.12.2025 15:10

Oferta Wars Café na Dworcu Centralnym została specjalnie skomponowana pod kątem funkcjonowania w ruchliwym punkcie komunikacyjnym

Foto: mat. pras.

M.B.
Marka Wars, od lat kojarzona z ofertą gastronomiczną w podróżach kolejowych, rozszerza swoją obecność poza wagony restauracyjne. Z początkiem grudnia na Dworcu Centralnym w Warszawie otwarto pierwszy stacjonarny punkt Wars Café.

Lokal, oficjalnie udostępniony klientom 5 grudnia, ma stanowić przestrzeń wytchnienia i komfortu dla wszystkich podróżnych oraz mieszkańców stolicy.

Nowa przestrzeń dla podróżnych

Wars Café zostało zaprojektowane z myślą o kluczowych potrzebach osób w ruchu – chwilowym odpoczynku, wygodzie i możliwości złapania oddechu przed dalszą drogą. Lokalizacja na Dworcu Centralnym, jednej z najważniejszych stacji kolejowych w kraju, jest strategiczna, zwłaszcza że otwarcie zbiegło się z 50. rocznicą powstania tego dworca.

Takim znakiem graficznym będzie się wyróżniać Wars Cafe

Foto: mat. pras.

W dniu otwarcia klienci mogli skorzystać z oferty aromatycznej kawy serwowanej w charakterystycznym duchu marki Wars, a także cieszyć się powitalnym tortem i niespodziankami. Obsługa kawiarni ma dbać o to, aby każdy odwiedzający mógł na chwilę zatrzymać codzienny pośpiech i poczuć się swobodnie.

Menu dostosowane do tempa dworca

Oferta Wars Café została specjalnie skomponowana pod kątem funkcjonowania w ruchliwym punkcie komunikacyjnym. Postawiono na nowy zestaw propozycji, które są lekkie, szybkie i idealne do spożycia na wynos.

W menu kawiarni znajdują się świeże napoje, przekąski i słodkości, dostosowane do potrzeb podróżnych poszukujących krótkiej i smacznej przerwy. Marka Wars kontynuuje tym samym swoją tradycję umilania podróży, ale w nowoczesnym, kawiarnianym formacie.

Godziny otwarcia i plany na przyszłość

Wars Café jest dostępne dla pasażerów przez większość doby. Kawiarnia jest czynna codziennie: od poniedziałku do środy w godz. 6-22. W czwartki i piątki (do soboty) lokal działa całodobowo, a w niedzielę do północy. Umożliwia to skorzystanie z oferty zarówno podróżnym z porannymi, jak i wieczornymi pociągami.

Otwarcie Wars Café na Dworcu Centralnym to pierwszy krok w planach marki na rozszerzenie swojej obecności poza tradycyjne wagony restauracyjne. Firma zapowiada otwarcie kolejnych stacjonarnych kawiarni, co ma na celu ugruntowanie pozycji Wars także w przestrzeni dworcowej.

Źródło: zyciewarszawy.pl

