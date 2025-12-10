Cztery osoby odpowiedzą za serię przestępstw na Sadybie

Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Wilanów oraz Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji zatrzymali cztery osoby podejrzane o dokonanie serii przestępstw, w tym pobicia, rozboju, niszczenia mienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej.



Do zdarzeń doszło 7 grudnia na terenie warszawskiej Sadyby. Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 16 do 21 lat, które usłyszą zarzuty w mokotowskiej prokuraturze.

Seria zgłoszeń zaniepokoiła mieszkańców

W miniony poniedziałek do Komisariatu Policji Warszawa Wilanów zaczęły napływać liczne zawiadomienia dotyczące agresywnych zachowań, w tym pobicia, rozboju, kierowania gróźb karalnych oraz niszczenia mienia. Z ustaleń wynikało, że sprawcami tych zdarzeń były te same osoby, których aktywność od dłuższego czasu wywoływała niepokój wśród mieszkańców osiedla.

Zatrzymani sprawcy mieli od 16 do 21 lat Foto: mat. pras.

Funkcjonariusze z wilanowskiego komisariatu natychmiast podjęli intensywne działania operacyjne i procesowe. W toku śledztwa zabezpieczono materiał dowodowy, przeprowadzono rozmowy z poszkodowanymi i świadkami. Zebrane informacje pozwoliły na szybkie i precyzyjne ustalenie tożsamości osób odpowiedzialnych za serię naruszeń prawa.

Ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców

W godzinach porannych we wtorek policjanci przystąpili do zatrzymań. Cztery osoby w wieku 16, 17, 19 i 21 lat zostały ujęte. Trzech dorosłych podejrzanych trafiło do policyjnego aresztu, natomiast 16-latek został umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka, a czynności z jego udziałem poprowadzi Wydział ds. Nieletnich. Na dzień dzisiejszy zaplanowano dalsze czynności procesowe, w tym przedstawienie im zarzutów przez prokuraturę.