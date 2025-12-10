Cztery osoby odpowiedzą za serię przestępstw na Sadybie

Wśród zatrzymanych znalazła się też młoda kobieta
Do zdarzeń doszło 7 grudnia na terenie warszawskiej Sadyby. Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 16 do 21 lat, które usłyszą zarzuty w mokotowskiej prokuraturze.
W miniony poniedziałek do Komisariatu Policji Warszawa Wilanów zaczęły napływać liczne zawiadomienia dotyczące agresywnych zachowań, w tym pobicia, rozboju, kierowania gróźb karalnych oraz niszczenia mienia. Z ustaleń wynikało, że sprawcami tych zdarzeń były te same osoby, których aktywność od dłuższego czasu wywoływała niepokój wśród mieszkańców osiedla.
Zatrzymani sprawcy mieli od 16 do 21 lat
Funkcjonariusze z wilanowskiego komisariatu natychmiast podjęli intensywne działania operacyjne i procesowe. W toku śledztwa zabezpieczono materiał dowodowy, przeprowadzono rozmowy z poszkodowanymi i świadkami. Zebrane informacje pozwoliły na szybkie i precyzyjne ustalenie tożsamości osób odpowiedzialnych za serię naruszeń prawa.
W godzinach porannych we wtorek policjanci przystąpili do zatrzymań. Cztery osoby w wieku 16, 17, 19 i 21 lat zostały ujęte. Trzech dorosłych podejrzanych trafiło do policyjnego aresztu, natomiast 16-latek został umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka, a czynności z jego udziałem poprowadzi Wydział ds. Nieletnich. Na dzień dzisiejszy zaplanowano dalsze czynności procesowe, w tym przedstawienie im zarzutów przez prokuraturę.
Policja stołeczna podkreśla stanowcze podejście wobec wszelkich aktów przemocy, agresji oraz zastraszania mieszkańców. Funkcjonariusze zapewniają, że reagują zdecydowanie na wszelkie zachowania naruszające bezpieczeństwo i nie dopuszczają do bezkarności sprawców. Jednocześnie zaznaczają, że sprawy dotyczące nieletnich sprawców są traktowane z pełną powagą, a konsekwencje wynikające z przepisów prawa są wyciągane również wobec młodych osób naruszających porządek prawny.
Skuteczna praca policjantów doprowadziła do szybkiego zidentyfikowania i zatrzymania podejrzanych, co umożliwia pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej.