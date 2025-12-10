9.8°C
Życie Warszawy

Cztery osoby odpowiedzą za serię przestępstw na Sadybie

Publikacja: 10.12.2025 16:05

Wśród zatrzymanych znalazła się też młoda kobieta

Wśród zatrzymanych znalazła się też młoda kobieta

Foto: mat. pras.

M.B.
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Wilanów oraz Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji zatrzymali cztery osoby podejrzane o dokonanie serii przestępstw, w tym pobicia, rozboju, niszczenia mienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej.

Do zdarzeń doszło 7 grudnia na terenie warszawskiej Sadyby. Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 16 do 21 lat, które usłyszą zarzuty w mokotowskiej prokuraturze.

Seria zgłoszeń zaniepokoiła mieszkańców

W miniony poniedziałek do Komisariatu Policji Warszawa Wilanów zaczęły napływać liczne zawiadomienia dotyczące agresywnych zachowań, w tym pobicia, rozboju, kierowania gróźb karalnych oraz niszczenia mienia. Z ustaleń wynikało, że sprawcami tych zdarzeń były te same osoby, których aktywność od dłuższego czasu wywoływała niepokój wśród mieszkańców osiedla.

Zatrzymani sprawcy mieli od 16 do 21 lat

Zatrzymani sprawcy mieli od 16 do 21 lat

Foto: mat. pras.

Funkcjonariusze z wilanowskiego komisariatu natychmiast podjęli intensywne działania operacyjne i procesowe. W toku śledztwa zabezpieczono materiał dowodowy, przeprowadzono rozmowy z poszkodowanymi i świadkami. Zebrane informacje pozwoliły na szybkie i precyzyjne ustalenie tożsamości osób odpowiedzialnych za serię naruszeń prawa.

Ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców

W godzinach porannych we wtorek policjanci przystąpili do zatrzymań. Cztery osoby w wieku 16, 17, 19 i 21 lat zostały ujęte. Trzech dorosłych podejrzanych trafiło do policyjnego aresztu, natomiast 16-latek został umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka, a czynności z jego udziałem poprowadzi Wydział ds. Nieletnich. Na dzień dzisiejszy zaplanowano dalsze czynności procesowe, w tym przedstawienie im zarzutów przez prokuraturę.

