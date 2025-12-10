Nowe ścieżki w rezerwatach Morysin i Olszynka Grochowska

Zmiany w rezerwatach Morysin i Olszynka Grochowska mają na celu zarówno ułatwienie dostępu do cennych przyrodniczo i historycznie terenów, jak i ochronę wrażliwych siedlisk poprzez wyznaczenie dedykowanych tras.
Rezerwat Morysin wzbogacił się o dwa nowe odcinki szlaków pieszych. Pierwszy z nich prowadzi wzdłuż istniejącej, szerokiej drogi do Gajówki. Jest to trasa o wysokiej wartości krajobrazowej i zabytkowej, będąca częścią zespołu parkowego wpisanego do rejestru zabytków. Spacerowicze mają okazję podziwiać tu las łęgowy z licznymi drzewami pomnikowymi oraz rozległy krajobraz powiązań pałacowo-parkowych Króla Sobieskiego w Wilanowie.
Drugi nowo wyznaczony szlak ma charakter historyczno-edukacyjny. Prowadzi on do niedawno odkrytych pozostałości po dawnej osadzie olęderskiej. Wnikliwi obserwatorzy mogą dostrzec fundamenty nieznanych dotąd budynków, które prawdopodobnie pełniły funkcję zabudowań gospodarczych w czasach, gdy Morysin wchodził w skład majątku pałacowo-parkowego należącego do rodziny Potockich.
Szalki piesze w rezerwacie Morysin
Dla osób chcących poznać pozostałe atrakcje rezerwatu, sieć istniejących szlaków nadal umożliwia dotarcie do takich miejsc jak ruiny pałacyku, domek stróża, pomnik Bitwy Raszyńskiej czy most rzymski.
Władze rezerwatu zwracają uwagę na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wyjście przez północny fragment rezerwatu, wykorzystujące techniczną kładkę na zastawce piętrzącej wodę Kanału Sobieskiego, jest niemożliwe. Poruszanie się tą drogą jest nie tylko zagrożeniem dla użytkowników, ale stanowi również wykroczenie ze względu na obowiązujący tam zakaz wstępu. Zalecana trasa spacerowa to przejście nowym szlakiem do gajówki i powrót dostępnym odcinkiem ścieżki przy Domku Stróża.
Również w rezerwacie Olszynka Grochowska nastąpiły zmiany. Przywrócony został szlak w zachodniej części, co jest bezpośrednią kontynuacją nowego przejścia dla pieszych przez tory. Dzięki temu dostęp do rezerwatu jest łatwiejszy, a jego zwiedzanie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odwiedzając Pragę-Południe i Olszynkę Grochowską, warto pamiętać o jej historycznym znaczeniu. To tu, 25 lutego 1831 roku, rozegrała się jedna z największych bitew powstania listopadowego. Spacer po rezerwacie to także okazja do oddania hołdu poległym, odwiedzając miejsce pamięci w postaci mogiły żołnierzy, przypominającej o heroicznej postawie walczących.
Szalki piesze w rezerwanie Olszynka Grochowska
Zarządcy rezerwatów przypominają o kluczowych zasadach, które muszą być przestrzegane na terenach chronionych. Poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych szlakach jest niezbędne. Chodzenie poza trasami i jazda na rowerach poza nimi przyczyniają się do fragmentacji siedlisk, co zagraża cennym gatunkom roślin i niepokoi zwierzęta.
Właściciele psów proszeni są o wybieranie na spacery miejsc mniej cennych przyrodniczo. Choć w miejskim środowisku zwierzęta wydają się przyzwyczajone do obecności ludzi i psów, badania wskazują, że dzika fauna stara się unikać uczęszczanych miejsc. Jest to podyktowane przypadkami zranień, utraty młodych lub zagryzień, które nie należą do rzadkości. Przestrzeganie zasad ma kluczowe znaczenie dla zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego i historycznego warszawskich rezerwatów.