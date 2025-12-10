Nowe ścieżki w rezerwatach Morysin i Olszynka Grochowska

Dla osób chcących poznać pozostałe atrakcje rezerwatu, sieć istniejących szlaków nadal umożliwia dotarcie do takich miejsc jak ruiny pałacyku, domek stróża, pomnik Bitwy Raszyńskiej czy most rzymski.

Bezpieczeństwo i dostępność w Morysinie

Władze rezerwatu zwracają uwagę na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wyjście przez północny fragment rezerwatu, wykorzystujące techniczną kładkę na zastawce piętrzącej wodę Kanału Sobieskiego, jest niemożliwe. Poruszanie się tą drogą jest nie tylko zagrożeniem dla użytkowników, ale stanowi również wykroczenie ze względu na obowiązujący tam zakaz wstępu. Zalecana trasa spacerowa to przejście nowym szlakiem do gajówki i powrót dostępnym odcinkiem ścieżki przy Domku Stróża.

Olszynka Grochowska: Pamięć i łatwiejszy dostęp

Również w rezerwacie Olszynka Grochowska nastąpiły zmiany. Przywrócony został szlak w zachodniej części, co jest bezpośrednią kontynuacją nowego przejścia dla pieszych przez tory. Dzięki temu dostęp do rezerwatu jest łatwiejszy, a jego zwiedzanie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odwiedzając Pragę-Południe i Olszynkę Grochowską, warto pamiętać o jej historycznym znaczeniu. To tu, 25 lutego 1831 roku, rozegrała się jedna z największych bitew powstania listopadowego. Spacer po rezerwacie to także okazja do oddania hołdu poległym, odwiedzając miejsce pamięci w postaci mogiły żołnierzy, przypominającej o heroicznej postawie walczących.

Szalki piesze w rezerwanie Olszynka Grochowska Foto: Mat. pras.

Zasady odpowiedzialnego zwiedzania rezerwatów

Zarządcy rezerwatów przypominają o kluczowych zasadach, które muszą być przestrzegane na terenach chronionych. Poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych szlakach jest niezbędne. Chodzenie poza trasami i jazda na rowerach poza nimi przyczyniają się do fragmentacji siedlisk, co zagraża cennym gatunkom roślin i niepokoi zwierzęta.

Właściciele psów proszeni są o wybieranie na spacery miejsc mniej cennych przyrodniczo. Choć w miejskim środowisku zwierzęta wydają się przyzwyczajone do obecności ludzi i psów, badania wskazują, że dzika fauna stara się unikać uczęszczanych miejsc. Jest to podyktowane przypadkami zranień, utraty młodych lub zagryzień, które nie należą do rzadkości. Przestrzeganie zasad ma kluczowe znaczenie dla zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego i historycznego warszawskich rezerwatów.