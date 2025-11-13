Wawer broni Lasu Sobieskiego. Jak postawić tamę deweloperom w Warszawie?

Wawer nie chce dopuścić do żadnych form zabudowy w sąsiedztwie lasu
W sercu południowo-wschodniej Warszawy, między Korkową a granicami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, rozciąga się Las Sobieskiego. Enklawa zieleni, która od dziesięcioleci łączy funkcję przyrodniczą i rekreacyjną.
Dla tysięcy mieszkańców Wawra to miejsce codziennych spacerów, porannych biegów i chwil wytchnienia od ruchu ulicznego. Ale to także przestrzeń o ogromnej wartości przyrodniczej, sąsiadująca z rezerwatem im. Króla Jana III Sobieskiego, gdzie wciąż można spotkać dzięcioły czarne, sarny i całe połacie starych grądów mazowieckich. Teraz wokół tego lasu zaczyna się nowa historia – historia walki o to, by pozostał leśny na zawsze.
Podczas posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Wawer radni przegłosowali wniosek, by Zarząd Dzielnicy wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy o rozpoczęcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla otuliny rezerwatu i Lasu Sobieskiego. To decyzja, która w praktyce oznacza wyraźny sygnał - Wawer nie chce dopuścić do żadnych form zabudowy w sąsiedztwie lasu.
Radny Piotr Grzegorczyk, inicjator uchwały, tłumaczył, że choć obecnie ryzyko inwestycji jest niewielkie, wciąż istnieją prywatne działki z dawnych parcelacji, które w teorii mogą stać się przedmiotem zabudowy. A jak pokazują doświadczenia innych dzielnic - jeśli coś jest możliwe prawnie, prędzej czy później znajdzie się inwestor gotów spróbować. Wystarczy kilka decyzji o warunkach zabudowy, by z zielonego pasa ziemi zrobił się pstrokaty ciąg domków, ogrodzeń i wąskich dróg.
Wniosek radnych dotyczy stworzenia planu miejscowego (mpzp), czyli jednego z najważniejszych narzędzi ochrony przestrzeni w mieście. Plan nie tylko określa, co i gdzie można zbudować, ale też czego budować nie wolno. Wprowadzenie mpzp dla otuliny rezerwatu oznaczałoby, że teren zostałby jednoznacznie przypisany do funkcji leśnych lub przyrodniczych, a więc wyłączony z potencjalnej zabudowy.
Bez takiego planu właściciele prywatnych działek mogą ubiegać się o tzw. warunki zabudowy (WZ), które pozwalają na powstawanie inwestycji nawet w miejscach, gdzie planu nie ma. Tak dzieje się w wielu częściach Warszawy - od Ursynowa po Białołękę, gdzie powoli znikają enklawy zieleni, a na ich miejscu wyrastają pojedyncze domy lub apartamentowce.
Podczas obrad komisji przedstawiciele Lasów Miejskich oraz Biura poparli ten kierunek działań, potwierdzając, że miejscowy plan to obecnie najskuteczniejszy sposób ochrony otuliny. To rzadki przypadek, kiedy samorząd, urzędnicy i służby miejskie mówią jednym głosem.
Lasy Sobieskiego pełnią funkcję korytarza ekologicznego między obszarami zielonymi stolicy, a każda ingerencja w ten układ może mieć długofalowe skutki. Fragmentacja siedlisk, wzrost hałasu i zanieczyszczenia światłem to zjawiska, które cicho, ale skutecznie niszczą naturalny charakter lasu. Wawer chce temu zapobiec zanim będzie za późno.