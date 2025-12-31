Spalone mieszkania i przerażone zwierzęta. Fajerwerki sieją zniszczenie

Organizacje prozwierzęce i władze miasta wspólnie apelują o rezygnację z fajerwerków w sylwestrową noc. Doświadczenie z poprzednich lat pokazują, że są one przyczyną wielu problemów.



Jak tłumaczy urząd miasta, okres sylwestrowy to czas, w którym szczególnie warto zadbać o bezpieczeństwo i spokój w mieście. Głośne materiały pirotechniczne powodują silny stres u zwierząt, prowadzą do dezorientacji, ucieczek oraz urazów.

– Wspólnie możemy sprawić, że zimowe miesiące i okres sylwestrowy będą czasem spokojnym i bezpiecznym dla wszystkich mieszkańców miasta, również tych czworonożnych i skrzydlatych – tłumaczy w swoim apelu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Komisja Ochrony Środowiska przeciw fajerwerkom

Z kolei Komisja Ochrony Środowiska Rady Warszawy zaapelowała do wszystkich mieszkańców stolicy o rezygnację z używania petard i fajerwerków, aby ograniczyć cierpienie zwierząt, poprawić bezpieczeństwo oraz zadbać o środowisko. Podkreśla negatywny wpływ materiałów pirotechnicznych na dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo mieszkańców oraz jakość środowiska miejskiego. Komisja wskazuje, że ograniczenie używania fajerwerków sprzyja ochronie zwierząt, redukcji hałasu oraz poprawie komfortu życia w mieście.

„Hałas wywołany wyrobami pirotechnicznymi jest dla zwierząt niezwykle dotkliwy. Ich słuch jest znacznie bardziej wrażliwy niż ludzki, dlatego głośne eksplozje powodują u nich panikę, drżenie, dezorientację, zaburzenia apetytu czy próby ucieczki, które mogą zakończyć się poważnymi urazami. Ptaki wybudzane z nocnego spoczynku zrywają się do lotu, często wpadając na przeszkody lub tracąc orientację. Zwierzęta dzikie, szczególnie te żyjące w lasach i na terenach zielonych w granicach miasta, reagują nagłym stresem, który zimą przy niskich temperaturach i ograniczonym dostępie do pożywienia, jest dla nich wyjątkowo obciążający energetycznie” – czytamy w stanowisku.