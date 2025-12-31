Apel o bezpieczne korzystanie z pirotechniki w okresie noworocznym

Pirotechnika to materiały wybuchowe, dlatego pod żadnym pozorem nie powinny się nimi zajmować osoby pod wpływem alkoholu ani dzieci.
Zabawa będzie bezpieczna, jeśli prawidłowo będziemy obchodzić się z materiałami pirotechnicznymi. Należy także wiedzieć jakie przepisy obowiązują w te wyjątkowe dni.
Służby przygotowały gotową podpowiedź - Zasady bezpiecznego korzystania z fajerwerków
Choć fajerwerki są dostępne w sklepach niemal przez cały grudzień, prawo wyraźnie określa czas, w którym możemy ich używać w miejscach publicznych. Są to wyłącznie 31 grudnia oraz 1 stycznia. W pozostałe dni odpalanie petard może zostać uznane za zakłócanie spokoju, co wiąże się z ryzykiem otrzymania mandatu lub skierowania sprawy do sądu.
Warto sprawdzić również lokalne przepisy w swojej gminie, ponieważ niektóre samorządy wprowadzają dodatkowe ograniczenia. Pamiętajmy, że przedwczesne testowanie zakupionych zestawów lub odpalanie pozostałości w kolejnych dniach stycznia jest niezgodne z prawem i może skutkować interwencją policji.
Bezpieczeństwo zaczyna się już w momencie wyboru produktów na sklepowym regale. Kupujmy fajerwerki wyłącznie u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców. Przed podejściem do kasy należy dokładnie obejrzeć opakowanie i sam wyrób.
Kluczowe elementy, na które trzeba zwrócić uwagę:
Moment odpalenia fajerwerków wymaga pełnego skupienia i trzeźwości. Pirotechnika to materiały wybuchowe, dlatego pod żadnym pozorem nie powinny się nimi zajmować osoby pod wpływem alkoholu ani dzieci. Najmłodsi mogą jedynie obserwować widowisko z bezpiecznej odległości pod opieką dorosłych.
Podczas zabawy należy trzymać się tych wytycznych:
Huk towarzyszący wybuchom to dla większości zwierząt ogromny stres. Psy i koty mają znacznie czulszy słuch niż ludzie, dlatego sylwestrowa noc jest dla nich traumatycznym przeżyciem. Warto zadbać o to, by domowe czworonogi przebywały w tym czasie w bezpiecznym, wyciszonym pomieszczeniu.
Nasza zabawa nie powinna również zagrażać mieniu innych osób. Odpalanie rac w pobliżu balkonów, okien czy łatwopalnych materiałów to prosta droga do zaprószenia ognia. Odpowiedzialne podejście pozwoli wszystkim wejść w Nowy Rok z radością, bez niepotrzebnych dramatów i strat materialnych.
A może warto po prostu rozważyć opcję - nie strzelam?