Życie Warszawy
Apel o bezpieczne korzystanie z pirotechniki w okresie noworocznym

Publikacja: 31.12.2025 08:30

Pirotechnika to materiały wybuchowe, dlatego pod żadnym pozorem nie powinny się nimi zajmować osoby

Pirotechnika to materiały wybuchowe, dlatego pod żadnym pozorem nie powinny się nimi zajmować osoby pod wpływem alkoholu ani dzieci.

Sylwester i Nowy Rok to jedyny czas w roku, kiedy niebo rozświetla się tysiącami barw. Jednak ta widowiskowa tradycja co roku kończy się dla wielu osób wizytą w szpitalu. Większości wypadków, takich jak poparzenia czy zranienia, można uniknąć, stosując się do prostych zasad i zachowując rozsądek.

Zabawa będzie bezpieczna, jeśli prawidłowo będziemy obchodzić się z materiałami pirotechnicznymi. Należy także wiedzieć jakie przepisy obowiązują w te wyjątkowe dni.

Służby przygotowały gotową podpowiedź - Zasady bezpiecznego korzystania z fajerwerków

Kiedy i gdzie można legalnie strzelać?

Choć fajerwerki są dostępne w sklepach niemal przez cały grudzień, prawo wyraźnie określa czas, w którym możemy ich używać w miejscach publicznych. Są to wyłącznie 31 grudnia oraz 1 stycznia. W pozostałe dni odpalanie petard może zostać uznane za zakłócanie spokoju, co wiąże się z ryzykiem otrzymania mandatu lub skierowania sprawy do sądu.

Warto sprawdzić również lokalne przepisy w swojej gminie, ponieważ niektóre samorządy wprowadzają dodatkowe ograniczenia. Pamiętajmy, że przedwczesne testowanie zakupionych zestawów lub odpalanie pozostałości w kolejnych dniach stycznia jest niezgodne z prawem i może skutkować interwencją policji.

Sprawdź produkt zanim go kupisz

Bezpieczeństwo zaczyna się już w momencie wyboru produktów na sklepowym regale. Kupujmy fajerwerki wyłącznie u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców. Przed podejściem do kasy należy dokładnie obejrzeć opakowanie i sam wyrób.

Kluczowe elementy, na które trzeba zwrócić uwagę:

  • Czy obudowa jest nienaruszona? Wszelkie pęknięcia, wgniecenia lub wybrzuszenia dyskwalifikują produkt.
  • Czy elementy składowe są stabilne? Nic nie powinno się przesuwać ani grzechotać wewnątrz obudowy.
  • Czy jest instrukcja w języku polskim? To absolutna podstawa – musi ona jasno opisywać sposób odpalania i zawierać ostrzeżenia.
  • Czy produkt posiada oznaczenie producenta? Dane adresowe firmy są potwierdzeniem legalnego źródła pochodzenia.

Najważniejsze zasady bezpiecznego odpalania

Moment odpalenia fajerwerków wymaga pełnego skupienia i trzeźwości. Pirotechnika to materiały wybuchowe, dlatego pod żadnym pozorem nie powinny się nimi zajmować osoby pod wpływem alkoholu ani dzieci. Najmłodsi mogą jedynie obserwować widowisko z bezpiecznej odległości pod opieką dorosłych.

Podczas zabawy należy trzymać się tych wytycznych:

  • Zawsze czytać instrukcję obsługi – każdy model może działać nieco inaczej.
  • Wybierać odpowiednie miejsce: płaski teren, z dala od drzew, samochodów, linii energetycznych i budynków mieszkalnych.
  • Nigdy nie odpalać fajerwerków z dłoni, chyba że instrukcja wyraźnie wskazuje, że dany wyrób posiada specjalny uchwyt.
  • Zachować dystans: podpalać lont na wyciągniętej ręce, stojąc z boku, i nigdy nie pochylać się bezpośrednio nad ładunkiem.
  • Jeśli petarda nie wybuchła, nie podchodzić do niej. Odczekać co najmniej kilkanaście minut, by uzyskać przekonanie, że nie dojdzie do opóźnionego zapłonu.
Pamiętajmy o zwierzętach i innych ludziach

Huk towarzyszący wybuchom to dla większości zwierząt ogromny stres. Psy i koty mają znacznie czulszy słuch niż ludzie, dlatego sylwestrowa noc jest dla nich traumatycznym przeżyciem. Warto zadbać o to, by domowe czworonogi przebywały w tym czasie w bezpiecznym, wyciszonym pomieszczeniu.

Nasza zabawa nie powinna również zagrażać mieniu innych osób. Odpalanie rac w pobliżu balkonów, okien czy łatwopalnych materiałów to prosta droga do zaprószenia ognia. Odpowiedzialne podejście pozwoli wszystkim wejść w Nowy Rok z radością, bez niepotrzebnych dramatów i strat materialnych.

A może warto po prostu rozważyć opcję - nie strzelam?

