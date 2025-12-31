Apel o bezpieczne korzystanie z pirotechniki w okresie noworocznym

Sylwester i Nowy Rok to jedyny czas w roku, kiedy niebo rozświetla się tysiącami barw. Jednak ta widowiskowa tradycja co roku kończy się dla wielu osób wizytą w szpitalu. Większości wypadków, takich jak poparzenia czy zranienia, można uniknąć, stosując się do prostych zasad i zachowując rozsądek.



Zabawa będzie bezpieczna, jeśli prawidłowo będziemy obchodzić się z materiałami pirotechnicznymi. Należy także wiedzieć jakie przepisy obowiązują w te wyjątkowe dni.

Służby przygotowały gotową podpowiedź - Zasady bezpiecznego korzystania z fajerwerków Foto: mat. pras.

Kiedy i gdzie można legalnie strzelać?

Choć fajerwerki są dostępne w sklepach niemal przez cały grudzień, prawo wyraźnie określa czas, w którym możemy ich używać w miejscach publicznych. Są to wyłącznie 31 grudnia oraz 1 stycznia. W pozostałe dni odpalanie petard może zostać uznane za zakłócanie spokoju, co wiąże się z ryzykiem otrzymania mandatu lub skierowania sprawy do sądu.

Warto sprawdzić również lokalne przepisy w swojej gminie, ponieważ niektóre samorządy wprowadzają dodatkowe ograniczenia. Pamiętajmy, że przedwczesne testowanie zakupionych zestawów lub odpalanie pozostałości w kolejnych dniach stycznia jest niezgodne z prawem i może skutkować interwencją policji.

Sprawdź produkt zanim go kupisz

Bezpieczeństwo zaczyna się już w momencie wyboru produktów na sklepowym regale. Kupujmy fajerwerki wyłącznie u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców. Przed podejściem do kasy należy dokładnie obejrzeć opakowanie i sam wyrób.