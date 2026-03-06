Koniec ucieczki przed sprawiedliwością. Poszukiwana 43-latka zatrzymana w Piasecznie

Po zatrzymaniu i dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności, 43-latka została przewieziona do zakładu karnego.
Kobieta przez długi czas skutecznie unikała kontaktu z wymiarem sprawiedliwości. Choć sądy rejonowe w Zamościu, Piasecznie oraz Warszawie wydały za nią liczne nakazy doprowadzenia, 43-latka nie zamierzała dobrowolnie stawić się w jednostce penitencjarnej. Liczyła na to, że zmiana miejsca pobytu pozwoli jej zachować wolność mimo ciążących na niej wyroków za kradzieże, oszustwa oraz niepłacenie alimentów.
Nad sprawą pracowali policjanci z Piaseczna specjalizujący się w poszukiwaniu osób ukrywających się przed prawem. Dzięki ich pracy operacyjnej udało się precyzyjnie ustalić, gdzie obecnie przebywa poszukiwana.
Funkcjonariusze pojawili się pod drzwiami jednego z domów na terenie gminy Piaseczno w momencie, którego kobieta zupełnie się nie spodziewała. Choć widok policjantów wywołał u niej spore zaskoczenie, szybko zrozumiała, że dalsza ucieczka nie jest już możliwa.
Po zatrzymaniu i dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności, 43-latka została przewieziona do zakładu karnego. Ze względu na liczbę wydanych wyroków oraz charakter popełnionych czynów, spędzi tam najbliższe pięć lat. Ta sytuacja pokazuje, że zmiana otoczenia czy unikanie oficjalnych adresów zamieszkania to jedynie czasowe rozwiązania, które nie chronią przed odpowiedzialnością karną.
Policja przypomina, że każdy może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa, informując o miejscu pobytu osób ściganych listami gończymi. Aktualna baza danych oraz wizerunki osób poszukiwanych są regularnie publikowane na oficjalnych stronach internetowych, w tym na witrynie Komendy Stołecznej Policji w zakładce poświęconej poszukiwaniom. W przypadku posiadania istotnych informacji, warto skontaktować się z najbliższą jednostką policji.