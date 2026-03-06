-2.7°C
Tysiące osób na łyżwach. Podsumowanie sezonu na ursynowskim lodowisku

Publikacja: 06.03.2026 07:00

Uczestnicy mieli do dyspozycji główną taflę o wymiarach 40 na 18 metrów, z której można było korzystać bezpłatnie.

Foto: mat. pras.

M.B.
Zakończył się kolejny sezon zimowych aktywności przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów. Zadaszona ślizgawka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, odnotowując w ciągu trzech miesięcy ponad 44 tysiące wejść mieszkańców dzielnicy.

Lodowisko było dostępne dla chętnych od 28 listopada 2025 roku do 28 lutego 2026 roku. W tym czasie z obiektu skorzystano łącznie 44 751 razy. Najwięcej osób odwiedziło taflę w styczniu, kiedy zarejestrowano 16 402 wizyty.

Duży ruch panował także w grudniu, gdy odnotowano 14 685 wejść, oraz w lutym z wynikiem 11 624 osób. Nawet w ciągu zaledwie trzech ostatnich dni listopada z atrakcji skorzystało 2 040 miłośników łyżwiarstwa. Jak zaznacza Burmistrz Ursynowa, Robert Kempa, tak wysoka frekwencja potwierdza, że mieszkańcy bardzo cenią tę formę aktywności.

Warunki do jazdy i nauki dla każdego

Uczestnicy mieli do dyspozycji główną taflę o wymiarach 40 na 18 metrów, z której można było korzystać bezpłatnie. Obiekt działał przez cały tydzień w godz. 10-21. Z myślą o początkujących przygotowano mniejsze lodowisko do nauki o wymiarach 10 na 10 metrów.

Na miejscu funkcjonowała wypożyczalnia niezbędnego sprzętu, w tym łyżew i kasków, a najmłodsi mogli korzystać z pomocy do nauki jazdy w kształcie misiów polarnych.

Lodowisko bez barier i ograniczeń

W minionym sezonie szczególną uwagę poświęcono dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Dużym zainteresowaniem cieszyło się specjalne, atestowane urządzenie, które pozwala na samodzielną jazdę osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Sprzęt ten został wykorzystany ponad sto razy, co umożliwiło użytkownikom swobodne ślizganie się po tafli bez barier. Według władz dzielnicy, lodowisko stało się dzięki temu ważnym miejscem integracji całych rodzin.

© Copyright by GREMI MEDIA SA