Tysiące osób na łyżwach. Podsumowanie sezonu na ursynowskim lodowisku

Zakończył się kolejny sezon zimowych aktywności przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów. Zadaszona ślizgawka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, odnotowując w ciągu trzech miesięcy ponad 44 tysiące wejść mieszkańców dzielnicy.



Lodowisko było dostępne dla chętnych od 28 listopada 2025 roku do 28 lutego 2026 roku. W tym czasie z obiektu skorzystano łącznie 44 751 razy. Najwięcej osób odwiedziło taflę w styczniu, kiedy zarejestrowano 16 402 wizyty.

Duży ruch panował także w grudniu, gdy odnotowano 14 685 wejść, oraz w lutym z wynikiem 11 624 osób. Nawet w ciągu zaledwie trzech ostatnich dni listopada z atrakcji skorzystało 2 040 miłośników łyżwiarstwa. Jak zaznacza Burmistrz Ursynowa, Robert Kempa, tak wysoka frekwencja potwierdza, że mieszkańcy bardzo cenią tę formę aktywności.

Warunki do jazdy i nauki dla każdego

Uczestnicy mieli do dyspozycji główną taflę o wymiarach 40 na 18 metrów, z której można było korzystać bezpłatnie. Obiekt działał przez cały tydzień w godz. 10-21. Z myślą o początkujących przygotowano mniejsze lodowisko do nauki o wymiarach 10 na 10 metrów.