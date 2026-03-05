4.6°C
Życie Warszawy
Warszawa stała się centrum produkcji gier wideo. Jak wygląda ten rynek?

05.03.2026

W branży gier w Warszawie pracują różne firmy – od dużych, rozpoznawalnych na całym świecie studiów, po mniejsze, które także wzmacniają lokalną scenę gier wideo.

Foto: Adobe Stock

Warszawa jest największym hubem produkcji gier wideo – wynika z badania obejmującego największe europejskie ośrodki tej branży. W stolicy działa jedna z największych w regionie społeczności specjalistów pracujących przy tworzeniu gier – od zespołów niezależnych po globalnych liderów rynku.

Raport został przygotowany na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy przez Konsorcjum Fundacji Vitruvio i Indie Games Polska.

Produkcja gier wideo w Warszawie

Jego wnioski wskazują na rozwój rynku pracy, potencjału eksportowego, a także wzmacnianie wizerunku Warszawy jako miasta nowoczesnego i centrum kreatywności.

W branży gier w Warszawie pracują różne firmy – od dużych, rozpoznawalnych na całym świecie studiów, po mniejsze, które także wzmacniają lokalną scenę gier wideo. W stolicy działają m.in. CD PROJEKT RED, twórcy globalnych hitów takich jak Cyberpunk 2077 oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon, a także 11 bit studios, znane z produkcji This War of Mine oraz serii Frostpunk.

Warszawa przyciąga również zagraniczne podmioty, które zdecydowały się ulokować tu swoje oddziały, w tym Larian Studios – odpowiedzialne za grę roku 2023 Baldur’s Gate 3 – a także Elsewhere Entertainment, należące do Activision. Uzupełnieniem tego krajobrazu są firmy specjalizujące się w produkcji wizualnej, takie jak Platige Image i Bones Studio, globalni wydawcy, w tym Games Operators, a także GOG.com – międzynarodowa platforma cyfrowej dystrybucji gier wideo.

– Warszawa stała się największym ośrodkiem produkcji gier wideo w Polsce i jednym z najważniejszych w Europie. Skala zatrudnienia, liczba firm oraz międzynarodowe sukcesy warszawskich studiów pokazują, że stolica jest dziś jednym z kluczowych miejsc na mapie europejskiej branży gier. To dowód, że inwestycja w talenty i kreatywność ma sens i realnie wzmacnia konkurencyjność miasta – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Pracownicy branży gier wideo w Warszawie

W warszawskiej branży gier wideo pracuje 6 343 osób, czyli około 44 proc. wszystkich pracowników sektora w Polsce. Sziałalność prowadzi tu ponad 300 producentów gier i wydawców, co stanowi 37 proc. wszystkich firm działających w kraju. Warszawa jest także miejscem powstania wielu popularnych tytułów, które odniosły sukces na rynkach międzynarodowych.

Na tle Europy stolica wyróżnia się skalą działalności i potencjałem zatrudnienia. Liczba pracowników sektora gier wideo w Warszawie przewyższa m.in. takie ośrodki jak Londyn (5 930 osób), Sztokholm (5 820) czy Berlin (2 430).

Biorąc pod uwagę skalę zatrudnienia, liczba pracowników w Warszawie dorównuje ogólnej liczbie osób pracujących w tej branży w niektórych państwach – w Rumunii 6 100 pracowników, w Szwecji 9 130 czy w Niderlandach - 3 635.

Warszawa przyciąga zarówno doświadczonych ekspertów, jak i osoby rozpoczynające karierę. 57 proc. badanych pracowników przeprowadziło się do Warszawy, w tym 48 proc. z innych regionów Polski i 9 proc. z zagranicy.

Jako największe zalety pracy w Warszawie respondenci wskazali dostęp do talentów, koncentrację branży oraz sprzyjające środowisko biznesowe.

– Międzynarodowe zespoły, dostęp do talentów i środowisko kreatywne sprawiają, że coraz więcej twórców wiąże swoją przyszłość właśnie z Warszawą – podkreśla Rafał Trzaskowski.

Jako największe zalety pracy w Warszawie respondenci wskazali dostęp do talentów, koncentrację branży oraz sprzyjające środowisko biznesowe. Ważne są także dobra infrastruktura transportowa i bliskość instytucji centralnych. Zdecydowana większość pracowników sektora pozytywnie ocenia możliwości rozwoju zawodowego, a prawie 95 proc. ankietowanych planuje pozostać w stolicy. Międzynarodowe zespoły i powszechne używanie języka angielskiego dodatkowo zwiększają atrakcyjność miasta.

Warszawski ratusz traktuje sektor gier wideo jako jeden z kluczowych obszarów doskonałości gospodarczej aglomeracji warszawskiej do 2040 roku. Działania urzedu obejmują zarówno obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych, takich jak Student Games Festival 2025, jak i realizację własnych inicjatyw.

Przykładem jest warszawska strefa wystawiennicza podczas Game Industry Conference. Miasto wspiera także współpracę firm, uczelni i inwestorów, pokazując że stolica jest miejscem dynamicznego rozwoju sektora.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

