Warszawa stała się centrum produkcji gier wideo. Jak wygląda ten rynek?

– Warszawa stała się największym ośrodkiem produkcji gier wideo w Polsce i jednym z najważniejszych w Europie. Skala zatrudnienia, liczba firm oraz międzynarodowe sukcesy warszawskich studiów pokazują, że stolica jest dziś jednym z kluczowych miejsc na mapie europejskiej branży gier. To dowód, że inwestycja w talenty i kreatywność ma sens i realnie wzmacnia konkurencyjność miasta – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Pracownicy branży gier wideo w Warszawie

W warszawskiej branży gier wideo pracuje 6 343 osób, czyli około 44 proc. wszystkich pracowników sektora w Polsce. Sziałalność prowadzi tu ponad 300 producentów gier i wydawców, co stanowi 37 proc. wszystkich firm działających w kraju. Warszawa jest także miejscem powstania wielu popularnych tytułów, które odniosły sukces na rynkach międzynarodowych.

Na tle Europy stolica wyróżnia się skalą działalności i potencjałem zatrudnienia. Liczba pracowników sektora gier wideo w Warszawie przewyższa m.in. takie ośrodki jak Londyn (5 930 osób), Sztokholm (5 820) czy Berlin (2 430).

Biorąc pod uwagę skalę zatrudnienia, liczba pracowników w Warszawie dorównuje ogólnej liczbie osób pracujących w tej branży w niektórych państwach – w Rumunii 6 100 pracowników, w Szwecji 9 130 czy w Niderlandach - 3 635.

Warszawa przyciąga zarówno doświadczonych ekspertów, jak i osoby rozpoczynające karierę. 57 proc. badanych pracowników przeprowadziło się do Warszawy, w tym 48 proc. z innych regionów Polski i 9 proc. z zagranicy.

– Międzynarodowe zespoły, dostęp do talentów i środowisko kreatywne sprawiają, że coraz więcej twórców wiąże swoją przyszłość właśnie z Warszawą – podkreśla Rafał Trzaskowski.

Jako największe zalety pracy w Warszawie respondenci wskazali dostęp do talentów, koncentrację branży oraz sprzyjające środowisko biznesowe. Ważne są także dobra infrastruktura transportowa i bliskość instytucji centralnych. Zdecydowana większość pracowników sektora pozytywnie ocenia możliwości rozwoju zawodowego, a prawie 95 proc. ankietowanych planuje pozostać w stolicy. Międzynarodowe zespoły i powszechne używanie języka angielskiego dodatkowo zwiększają atrakcyjność miasta.

Warszawski ratusz traktuje sektor gier wideo jako jeden z kluczowych obszarów doskonałości gospodarczej aglomeracji warszawskiej do 2040 roku. Działania urzedu obejmują zarówno obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych, takich jak Student Games Festival 2025, jak i realizację własnych inicjatyw.

Przykładem jest warszawska strefa wystawiennicza podczas Game Industry Conference. Miasto wspiera także współpracę firm, uczelni i inwestorów, pokazując że stolica jest miejscem dynamicznego rozwoju sektora.